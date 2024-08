Sleva na roční iDNES Premium začíná. Navíc rozdáváme každý den dovolené

Kam můžete zamířit? Gotthard Therme Hotel v Maďarsku Krásná dovolená u rakouských hranic. Hotel je propojený s termálními lázněmi o rozloze 1 500 m² s vířivkami, bazény a saunovou zónou. Užijete si neomezený relax ve wellness centru, polopenzi a all inclusive nápoje. Hotel nabízí moderní pokoje, včetně rodinných variant. K dispozici je také dětský koutek, bazény a skluzavky. V okolí najdete Národní park Őrség a můžete navštívit rakouská lázeňská města nebo malebné hrady. Více informací najdete zde. Thermal Hotel Visegrád v Maďarsku Luxusní pobyt s wellness centrem a termálními lázněmi, kde vás čekají bazény, sauny, vířivky a další atrakce. V ceně je polopenze, animační programy pro děti i dospělé a vstup do fitness. Dítě do 6 let má pobyt zdarma. Hotel leží v malebné oblasti u Dunaje, ideální pro výlety do Visegrádu, Budapešti a národního parku Duna-Ipoly. Ubytování nabízí pokoje s výhledem do přírody, klimatizací a balkonem. Více informací najdete zde. Termály Malé Bielice na Slovensku Čekají vás gurmánská polopenze, vnitřní i venkovní relaxační bazény (celkem 6), skluzavka, saunový svět a moderní fitness. Ubytování nabízí pokoje Standard nebo Superior podle vašeho výběru. Termály se nacházejí v Partizánském, ideálním místě pro odpočinek i výlety, například do Bojnic s krásným zámkem a zoologickou zahradou. V letních měsících si jídlo můžete vychutnat na terase s výhledem do lázeňského parku. Více informací najdete zde. Saxonia Boutique Spa Hotel v Karlových Varech Zažijte Karlovy Vary jako filmová hvězda. Ubytováni budete v luxusním pokoji Superior s moderním designem, kde si vychutnáte italské snídaně Bon Jorno. Hotel nabízí skvělou relaxaci v balneocentru s finskou saunou a širokou škálou procedur. Poloha v centru města je ideální pro procházky po kolonádách, návštěvu lázeňských pramenů a výlety k místním památkám jako je rozhledna Diana nebo Jelení skok. Více informací najdete zde. Wellness Hotel Chalupa v Národním parku Šumava Čekají vás krásné pokoje v moderně-rustikálním stylu, vydatné snídaně a relaxace v moderním wellness centru s bazénem, saunami a masážními prvky. „Prášilský ráj“ nabízí mnoho aktivit, jako jsou výlety k jezeru Laka nebo vyhlídce Poledník. V okolí najdete také ski areály, botanickou zahradu a lanový park. Hotel je ideální základnou pro objevování Šumavy. Více informací najdete zde. Hotel Patria ve Vysokých Tatrách Užijte si pobyt na břehu Štrbského plesa. V ceně máte polopenzi formou bufetu a neomezený vstup do wellness centra s bazény, vířivkami a saunami. Hotel nabízí luxusní pokoje s výhledem na pleso a skvělou polohu pro výlety po Vysokých Tatrách, včetně túr na Rysy nebo Kriváň. V hotelové restauraci si pochutnáte na lokálních specialitách, a po dni plném aktivit můžete relaxovat v moderním wellness nebo se bavit v klubu Vatra s bowlingem a billiardem. Více informací najdete zde.