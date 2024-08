Vyhrajte dovolenou za 10 tisíc každý den. Prázdniny v Maďarsku, Polsku nebo Itálii

Kam můžete zamířit? Hotelu Stáció v Budapešti v Maďarsku Zažijte romantický víkend v oceněném Hotelu Stáció, který byl vyhlášen Nejlepším maďarským 4* hotelem roku 2022. Ubytování je v luxusní italské vile s polopenzí, neomezeným vstupem do wellness o rozloze 1 000 m² s bazénem, vířivkami, saunami a fitness centrem. Hotel leží 20 km od centra Budapešti, která láká na památky jako Budínský hrad nebo Parlament. Relaxujte v klidné zahradě s jezírkem a vychutnejte si maďarskou kuchyni v hotelové restauraci. Dítě do 6 let má pobyt zdarma. Více informací najdete zde. Forest Hotel u Krakova v Polsku Forest Hotel nadchne milovníky přírody i měst. Nachází se v klidném prostředí Wolského lesa, přitom jen 9 km od centra Krakova a 6 km od hradu Wawel. V okolí najdete zoo, Kamaldulský klášter a další zajímavosti. V ceně pobytu je snídaně nebo polopenze a sleva na vstupy do zoo, aquaparku a jeskyně. Hotel nabízí pohodlné pokoje s moderním interiérem, výhledem do lesa a wellness zónu s finskou a infra saunou. Děti se zabaví v herně s atrakcemi, jako je bazének s míčky nebo skluzavky. Více informací najdete zde. Wellness Hotelu Olšanka v Praze Vydejte se s rodinou do Hotelu Olšanka v Praze, kde vás čeká pohodlný pobyt s polopenzí, neomezeným vstupem do wellness centra s bazénem a saunami, a dvě děti do 7 let mají pobyt zdarma. Hotel se nachází pod Žižkovskou televizní věží, jen pár minut od historického centra Prahy. V okolí najdete parky a další klidná místa k relaxaci. Hotel nabízí restauraci, lobby bar a sportovní centrum s fitness, badmintonovými kurty a masážemi. Více informací najdete zde. Hotel u brněnského výstaviště a VIDA! Užijte si rodinnou dovolenou v Quality Hotelu Brno Exhibition Centre, kde vás čeká snídaně nebo polopenze, komfortní rodinné pokoje a wellness centrum se saunami a venkovní vířivkou. Děti do 12 let mají ubytování zdarma. Hotel se nachází blízko výstaviště a vědecko-zábavního centra VIDA!. Historické centrum Brna je vzdálené jen 15 minut. Relaxujte v hotelovém wellness a užijte si zábavu v Play & Chill out zóně s kulečníkem, šipkami a dalšími aktivitami. Více informací najdete zde. Moderní ubytování ve Vatikánu v Římě Ubytujte se ve Vatican Treasure v centru Říma, jen pár kroků od Vatikánu. Užijte si moderní pokoje a snídaňový balíček doručený přímo na pokoj. Hotel je ideální základnou pro objevování legendárních památek jako Koloseum, Fontána di Trevi nebo bazilika sv. Petra, vše v dosahu pěší chůze nebo MHD. V okolí najdete Piazza del Risorgimento, Vatikánská muzea a mnoho restaurací a kaváren. Pokoj Classic nabízí klimatizaci, vlastní koupelnu, WiFi a vybavení na přípravu kávy a čaje. Více informací najdete zde.