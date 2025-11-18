První výherce se chystá do Istanbulu. Soutěž o exotické dovolené pokračuje Maltou

V prvním losování, které proběhlo 13. listopadu, získal výhru v hodnotě 50 tisíc korun Martin Poltavec. Čekají ho tři noci v Istanbulu v pětihvězdičkovém hotelu se snídaní, letenkami a transfery.
Partnerem soutěže je Pelikan.cz
Pelikan.cz je jeden z největších cestovatelských portálů ve střední a východní Evropě. Každoročně najde vyhledávač Pelikána letenku či pobyt 400 tisícům cestovatelů v šesti regionech. Nabízí letenky od více než 800 tradičních a nízkonákladových aerolinií, kompletní balíčky dovolených od domácích i zahraničních cestovních kanceláří spolu s ostatními doplňkovými cestovatelskými produkty.
Výherce nám prozradil, že je z Prahy a pracuje v polygrafii, tedy v oboru, který se stará o tisk a výrobu všeho od časopisů po reklamní materiály. Když jsme mu z redakce volali s oznámením o výhře, měl chvíli v hlase nedůvěru.
Ostatně, do soutěží na iDNES Premium zapojil už několikrát, naposledy se snažil vyhrát iPhony 17, ale nikdy to nevyšlo. „Vyhrál jsem v životě zatím leda tak poukázku do supermarketu,“ prozradil nám.
Cestuje ale moc rád. „Je těžké říct, kde se mi líbilo nejvíc. V každé zemi, kde jsem byl, se mi líbilo, ale asi na Filipínách to bylo nejlepší.“ Předplatitelem iDNES Premium je od roku 2022.
Druhá výhra: Malta a ostrov Gozo
Po Istanbulu přichází druhé kolo soutěže – čtyřhvězdičkový pobyt pro dvě osoby na Maltě. Výherce čekají tři noci s bohatou snídaní, soukromým transferem a organizovaným výletem na sesterský ostrov Gozo. Výhra má hodnotu 50 000 Kč a opět zahrnuje letenky z Prahy nebo z Vídně.
Malta je oblíbeným cílem cestovatelů, kteří hledají kombinaci příjemného počasí, historie a mořské atmosféry. Za tři dny lze poznat hlavní město Vallettu, zapsané na seznamu UNESCO, proplout Modrou lagunou nebo navštívit útesy v zátoce Dwejra. Ty jsou známé díky někdejšímu skalnímu oblouku Azurové okno, které se už bohužel během jedné bouře zřítilo.
Ostrov Gozo nabízí klidnější tvář souostroví – kamenné vesničky, barokní kostely a místní trhy se sýry a medem.
|
Malá rozlohou, velká zážitky. Křížem krážem po sluncem zalité Maltě
Jak soutěž funguje
Do soutěže se zapojí každý, kdo si od 6. listopadu pořídí nebo prodlouží roční iDNES Premium za zvýhodněnou cenu 690 korun a odsouhlasí podmínky. Použít lze například tlačítko přímo v tomto článku.
Losuje se každý čtvrtek, a platí jednoduché pravidlo – čím dříve se čtenář zapojí, tím více šancí získá. Jednou registrovaný předplatitel zůstává ve hře i v dalších kolech.
Po Maltě následují ještě dvě hlavní výhry – luxusní dovolená v Dubaji a závěrečný pobyt na Mauriciu.
Čtyři výhry, čtyři destinace, čtyři šance
O co se soutěží?
Luxusní 5★ pobyt pro 2 osoby na 3 noci v Istanbulu, letenky z Prahy/Vídně, transfer a snídaně
4★ hotel na 3 noci pro 2 osoby, odlet z Prahy/Vídně, soukromý transfer, snídaně a výlet na Gozo
Luxusní plážový hotel na 5 nocí s polopenzí a výletem na pouštní safari
4★ hotel na 7 nocí s polopenzí a letenkami z Prahy/Vídně
Sleva pro všechny předplatitele
Nejen výherci, ale každý nový roční člen iDNES Premium získává od Pelikán.cz slevu 750 Kč na letenky nad 2 500 Kč nebo 1 250 Kč na dovolené. Sleva platí i na akční a již zlevněné lety, takže se dá dostat po Evropě doslova za pár stovek.
Roční iDNES Premium zároveň nabízí přístup k exkluzivním textům, digitálnímu vydání MF DNES, časopisům vydavatelství Mafra, měsíční e-knize a audioknize zdarma, exkluzivním soutěžím i přednostnímu nákupu vstupenek.
Výherci dovolených
|datum
|výhra
|jméno výherce
|13. 11.
|Istanbul v hodnotě 50 tisíc
|Martin Poltavec
|20. 11.
|Malta v hodnotě 50 tisíc
|losujeme v 9:00
|27. 11.
|Dubaj v hodnotě 100 tisíc
|losujeme v 9:00
|4. 12.
|Hlavní cena: Mauricius v hodnotě 170 tisíc
|losujeme v 9:00