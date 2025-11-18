První výherce se chystá do Istanbulu. Soutěž o exotické dovolené pokračuje Maltou

Autor:
  12:11
Už známe jméno prvního výherce soutěže iDNES Premium o luxusní dovolené. Martin Poltavec z Prahy poletí do Istanbulu, kde si užije pětihvězdičkový pobyt pro dvě osoby. A další kolo je v plném proudu – tentokrát se hraje o pobyt na sluncem zalité Maltě s výletem na Gozo. Exotické dovolené v celkové hodnotě 400 tisíc korun mohou vyhrát noví roční předplatitelé iDNES Premium.
Slavná Vesnice Pepka námořníka u Malty

Slavná Vesnice Pepka námořníka u Malty | foto: Profimedia.cz

Malta
Malťané mají rádi kočky i psy. Starají se i o ty toulavé.
Rybáři v Marsaxlokku, skuteční i ti bronzoví.
Vesnička Marsaxlokk je známá i díky pestrobarevným rybářským loďkám, které mají...
17 fotografií
VSTUPTE

V prvním losování, které proběhlo 13. listopadu, získal výhru v hodnotě 50 tisíc korun Martin Poltavec. Čekají ho tři noci v Istanbulu v pětihvězdičkovém hotelu se snídaní, letenkami a transfery.

Partnerem soutěže je Pelikan.cz

Pelikan.cz je jeden z největších cestovatelských portálů ve střední a východní Evropě. Každoročně najde vyhledávač Pelikána letenku či pobyt 400 tisícům cestovatelů v šesti regionech. Nabízí letenky od více než 800 tradičních a nízkonákladových aerolinií, kompletní balíčky dovolených od domácích i zahraničních cestovních kanceláří spolu s ostatními doplňkovými cestovatelskými produkty.

pelikan-logo

Výherce nám prozradil, že je z Prahy a pracuje v polygrafii, tedy v oboru, který se stará o tisk a výrobu všeho od časopisů po reklamní materiály. Když jsme mu z redakce volali s oznámením o výhře, měl chvíli v hlase nedůvěru.

Ostatně, do soutěží na iDNES Premium zapojil už několikrát, naposledy se snažil vyhrát iPhony 17, ale nikdy to nevyšlo. „Vyhrál jsem v životě zatím leda tak poukázku do supermarketu,“ prozradil nám.

Cestuje ale moc rád. „Je těžké říct, kde se mi líbilo nejvíc. V každé zemi, kde jsem byl, se mi líbilo, ale asi na Filipínách to bylo nejlepší.“ Předplatitelem iDNES Premium je od roku 2022.

Výherce soutěže Martin Poltavec

Druhá výhra: Malta a ostrov Gozo

Po Istanbulu přichází druhé kolo soutěže – čtyřhvězdičkový pobyt pro dvě osoby na Maltě. Výherce čekají tři noci s bohatou snídaní, soukromým transferem a organizovaným výletem na sesterský ostrov Gozo. Výhra má hodnotu 50 000 Kč a opět zahrnuje letenky z Prahy nebo z Vídně.

Malta je oblíbeným cílem cestovatelů, kteří hledají kombinaci příjemného počasí, historie a mořské atmosféry. Za tři dny lze poznat hlavní město Vallettu, zapsané na seznamu UNESCO, proplout Modrou lagunou nebo navštívit útesy v zátoce Dwejra. Ty jsou známé díky někdejšímu skalnímu oblouku Azurové okno, které se už bohužel během jedné bouře zřítilo.

Ostrov Gozo nabízí klidnější tvář souostroví – kamenné vesničky, barokní kostely a místní trhy se sýry a medem.

Malá rozlohou, velká zážitky. Křížem krážem po sluncem zalité Maltě

Jak soutěž funguje

Do soutěže se zapojí každý, kdo si od 6. listopadu pořídí nebo prodlouží roční iDNES Premium za zvýhodněnou cenu 690 korun a odsouhlasí podmínky. Použít lze například tlačítko přímo v tomto článku.

Losuje se každý čtvrtek, a platí jednoduché pravidlo – čím dříve se čtenář zapojí, tím více šancí získá. Jednou registrovaný předplatitel zůstává ve hře i v dalších kolech.

Po Maltě následují ještě dvě hlavní výhry – luxusní dovolená v Dubaji a závěrečný pobyt na Mauriciu.

Čtyři výhry, čtyři destinace, čtyři šance

O co se soutěží?

Pláž Le Morne na ostrově Mauricius

Luxusní 5★ pobyt pro 2 osoby na 3 noci v Istanbulu, letenky z Prahy/Vídně, transfer a snídaně

4★ hotel na 3 noci pro 2 osoby, odlet z Prahy/Vídně, soukromý transfer, snídaně a výlet na Gozo

Luxusní plážový hotel na 5 nocí s polopenzí a výletem na pouštní safari

4★ hotel na 7 nocí s polopenzí a letenkami z Prahy/Vídně

Sleva pro všechny předplatitele

Nejen výherci, ale každý nový roční člen iDNES Premium získává od Pelikán.cz slevu 750 Kč na letenky nad 2 500 Kč nebo 1 250 Kč na dovolené. Sleva platí i na akční a již zlevněné lety, takže se dá dostat po Evropě doslova za pár stovek.

Roční iDNES Premium zároveň nabízí přístup k exkluzivním textům, digitálnímu vydání MF DNES, časopisům vydavatelství Mafra, měsíční e-knize a audioknize zdarma, exkluzivním soutěžím i přednostnímu nákupu vstupenek.

Výherci dovolených

datumvýhrajméno výherce
13. 11.Istanbul v hodnotě 50 tisícMartin Poltavec
20. 11.Malta v hodnotě 50 tisíclosujeme v 9:00
27. 11.Dubaj v hodnotě 100 tisíclosujeme v 9:00
4. 12.Hlavní cena: Mauricius v hodnotě 170 tisíclosujeme v 9:00
VSTUPTE
Témata: Istanbul, Vídeň, Gozo

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů

Premium
Pláž ve středisku Kuta na Bali

V relativně nedávné minulosti bylo Bali rájem, kde se panenská příroda snoubila s pohostinností místních. Dnes je indonéský ostrov jednou z nejznámějších obětí masové turistiky na světě. Místo...

Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku

Unikátní polární záře byla k vidění i v České republice. (12. listopadu 2025)

Silný energetický výbuch ze Slunce proudící kolem Země namaloval v Česku úchvatnou polární záři na noční obloze. Příspěvky na sociálních sítích zachycují tento přírodní úkaz v rozmanitých barvách....

Místo, které stvořil meteorit. Navštivte Dalarnu, nejšvédštější region

Jezero Orsa

Je to kraj hlubokých lesů, třpytivých jezer a neuvěřitelných příběhů. V provincii Dalarna, v samém srdci Švédska, zažijete přírodu, ve které ráda tvořila Astrid Lindgrenová, objevíte příběh...

Lyžovačka se prodraží. Ceny skipasů zdražují, někde až o pětinu

Lyžaři na Medvědíně ve Špindlerově Mlýně (17. ledna 2025)

Lyžařské areály v Česku se připravují na zahájení zimní sezony. Na mnoha místech došlo k investicím, rozšíření sjezdovek, ale také ke zvýšení cen skipasů. Někde je zdražení mírné nebo se ceny nemění....

Muzeum, kde se plánovaly války. S Francií na dlani si tu pohrávala řada králů

Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v...

Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v muzeích světa schází většina exponátů. Ne tak ale v pařížském Musée des Plans-Reliefs. Tamní sbírka vznikala z důvodů přímo...

První výherce se chystá do Istanbulu. Soutěž o exotické dovolené pokračuje Maltou

Slavná Vesnice Pepka námořníka u Malty

Už známe jméno prvního výherce soutěže iDNES Premium o luxusní dovolené. Martin Poltavec z Prahy poletí do Istanbulu, kde si užije pětihvězdičkový pobyt pro dvě osoby. A další kolo je v plném proudu...

18. listopadu 2025  12:11

Muzeum, kde se plánovaly války. S Francií na dlani si tu pohrávala řada králů

Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v...

Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v muzeích světa schází většina exponátů. Ne tak ale v pařížském Musée des Plans-Reliefs. Tamní sbírka vznikala z důvodů přímo...

18. listopadu 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Valašská společnost historických kolejových vozidel získala Tuláka z depa...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17. 11. 22:40

Zima v regionu Schladming-Dachstein? Od vánočního kouzla po jarní prázdniny na sjezdovkách

Advertorial
Region Schladming-Dachstein je synonymem pro rodinné lyžování

Ať už přemýšlíte, kam vyrazit na lyže o jarních prázdninách, nebo lákáte rodinu na adventní atmosféru plnou světýlek a svařeného vína, region Schladming-Dachstein má co nabídnout po celou zimu....

17. listopadu 2025

Východ slunce, plameny a ticho nad mořem. Džerba zažila první festival balónů

Festival horkovzdušných balónů na tuniském ostrově Džerba (1. listopadu 2025)

Zlaté světlo nad mořem, teplý vítr a ticho, které přerušuje jen plamen z hořáku. Džerba se probudila do rána, na které se nezapomíná. První festival horkovzdušných balónů proměnil klidný tuniský...

17. listopadu 2025

Malá rozlohou, velká zážitky. Křížem krážem po sluncem zalité Maltě

Premium
Malta, Il-Mellieha. Pohled na slavnou vesnici Mellieha a záliv za slunečného...

Zaujímá menší plochu než hlavní město České republiky a má míň obyvatel. Berte to jako plus, aspoň tu budete mít vše na dosah. Při její návštěvě nezapomeňte navštívit hlavní památky, rybí trh a...

16. listopadu 2025

Proč to u nás nesoptí. Říp i Trosky připomínají ohnivou minulost krajiny

Říp

Na první pohled klidná česká krajina skrývá bouřlivou minulost. Hory, které dnes lákají turisty, kdysi chrlily oheň a lávu. Mohly by se ještě někdy probudit? Nejen naše mytická hora Říp je...

16. listopadu 2025

Nádherná pláž z Tenerife se chlubí nakradeným pískem ze Západní Sahary

Pokuty za odnášení písku z pláží, které jinde působí spíše jako podivná...

Počítá se k nejoblíbenějším plážím Tenerife. Protože je úplně jiná než všechny ostatní na ostrově. Ty pokrývá černozrnný písek, jen tato má nádherně světlý přeliv. Hřejivá krása jemného písečného...

15. listopadu 2025

Rakouské Alpy mají co nabídnout. Těchto pět středisek stojí za cestu

Největší lyžařská oblast v Rakousku Ski amadé

Rakouské Alpy jsou pro české lyžaře druhým domovem. Ne náhodou. Za pár hodin autem se dá dostat do špičkových středisek, která nabízejí stovky kilometrů upravených sjezdovek, výbornou infrastrukturu,...

14. listopadu 2025

Dokonalé výlety. Na tyto skvělé vyhlídky se dostanete téměř bez námahy

Za hezkého počasí se z vrcholu naší nejvyšší stolové hory můžete...

Představujeme vám tipy na přírodní vyhlídky v Česku, které za relativně málo námahy nabízejí nádherná panoramata. Všechna místa leží mimo vysoké hory a nabízejí, řečeno jazykem obchodníků, skvělý...

14. listopadu 2025

Když se práce potká s přírodou. Vánoční večírek lze uspořádat i na horách

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Konec roku bývá poznamenán stresem a ponorkovou náladou nejen doma, ale i na pracovišti. I proto čím dál víc firem dává svým zaměstnancům dárek v podobě několika neformálních dnů v přírodě.

13. listopadu 2025

Z ráje peklo na zemi. Bali se dusí turisty, odpadky a betonem nových resortů

Premium
Pláž ve středisku Kuta na Bali

V relativně nedávné minulosti bylo Bali rájem, kde se panenská příroda snoubila s pohostinností místních. Dnes je indonéský ostrov jednou z nejznámějších obětí masové turistiky na světě. Místo...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.