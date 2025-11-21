„Okamžitě jsem začal plánovat.“ Výherce míří na Maltu, nyní se bude losovat Dubaj

Soutěž iDNES Premium o exotické dovolené má dalšího výherce. Petr Langr z Dolní Čermné získal čtyřhvězdičkový pobyt na Maltě včetně výletu na ostrov Gozo. A soutěž pokračuje dál – v dalším kole se hraje o luxusní dovolenou v Dubaji s polopenzí, plážovým hotelem a pouštním safari. Účastnit se mohou všichni noví roční předplatitelé iDNES Premium, nebo při prodloužení roku. Ten je navíc ve slevě za 690 Kč místo obvyklých 989 korun.
Své si zde najdou rodiny s dětmi, parta kamarádů i cestující páry. Jen v Dubaji...

Své si zde najdou rodiny s dětmi, parta kamarádů i cestující páry. Jen v Dubaji každoročně přibudou atrakce z kategorie světových nej: vedle nejvyšší budovy světa (Burdž Chalífa) je to namátkou největší tancující fontána, největší nákupní centrum či největší akvárium. | foto: Profimedia.cz

Výherce soutěže Petr Langr
Dubaj
Dubaj je v současnosti absolutním hitem českých výletníků.
Dubaj
15 fotografií
Soutěž iDNES Premium o čtyři exotické dovolené pokračuje. Po Istanbulu už známe i výherce druhého kola. Petr Langr z Dolní Čermné získal tři noci na sluncem zalité Maltě, včetně bohaté snídaně, soukromého transferu a výletu na ostrov Gozo.

Partnerem soutěže je Pelikan.cz

Pelikan.cz je jeden z největších cestovatelských portálů ve střední a východní Evropě. Každoročně najde vyhledávač Pelikána letenku či pobyt 400 tisícům cestovatelů v šesti regionech. Nabízí letenky od více než 800 tradičních a nízkonákladových aerolinií, kompletní balíčky dovolených od domácích i zahraničních cestovních kanceláří spolu s ostatními doplňkovými cestovatelskými produkty.

pelikan-logo

„Bylo to pro mě veliké překvapení. Okamžitě jsem začal přemýšlet, co na Maltě navštívit a kdy se tam vydat,“ popisuje své první dojmy. Pracuje jako správce budov a cestování je jeho velká vášeň. „Jsem vášnivý cestovatel a stále hledám místa, kam se vydat, než je objeví masový turismus. Každá země má svoje kouzlo, jen je potřeba si k němu najít cestu,“ říká. Slabost má pro Asii – a především pro Čínu. „Při každé návštěvě mě něčím znovu překvapí. Je to místo, kam se člověk může vracet pořád,“ doplňuje.

Petr Langr je předplatitelem iDNES Premium déle než pět let. „Je to můj hlavní zdroj zpráv z domova i ze světa. A když vidím zajímavou soutěž, rád se přihlásím. Štěstí jsem zatím neměl… až do dnešního dne,“ směje se.

Výherce soutěže Petr Langr

Dubaj: třetí výhra v pořadí

Další kolo soutěže přináší výhru v hodnotě 100 000 Kč – luxusní sedmidenní pobyt v Dubaji s polopenzí. Výherce čeká ubytování v plážovém hotelu, transfery a také oblíbené pouštní safari, které patří mezi nejpopulárnější zážitky celého regionu.

Nejen luxus a mrakodrapy. Dubaj nabízí umění i gastro zážitky v poušti

Dubaj je místem kontrastů: mrakodrapy, tradiční čtvrť Al Fahidi, promenáda Dubai Marina, široké pláže i večerní atmosféra u fontány Burj Khalifa. Díky polopenzi a zázemí hotelu si může výherce dopřát jak výlety, tak odpočinek.

Do soutěže se automaticky zapojí každý, kdo si od 6. listopadu pořídí nebo prodlouží roční členství iDNES Premium za zvýhodněných 690 Kč a odsouhlasí podmínky. Losuje se každý čtvrtek a jednou přihlášený předplatitel zůstává ve hře i nadále.

Dubajská pětihvězdičková ikona Atlantis The Palm

Sleva na letenky pro všechny

Každý nový roční člen získává od Pelikán.cz také slevu 750 Kč na letenky nad 2 500 Kč, případně 1 250 Kč na dovolené. Sleva platí i na již zlevněné letenky, takže cesta po Evropě může vyjít doslova za pár stovek.

Roční iDNES Premium zároveň poskytuje přístup k exkluzivním článkům, digitálnímu vydání MF DNES, časopisům, měsíční e-knize i audioknize a dalším benefitům.

Čtyři výhry, čtyři destinace, čtyři šance

O co se soutěží?

Pláž Le Morne na ostrově Mauricius

Luxusní 5★ pobyt pro 2 osoby na 3 noci v Istanbulu, letenky z Prahy/Vídně, transfer a snídaně

4★ hotel na 3 noci pro 2 osoby, odlet z Prahy/Vídně, soukromý transfer, snídaně a výlet na Gozo

Luxusní plážový hotel na 5 nocí s polopenzí a výletem na pouštní safari

4★ hotel na 7 nocí s polopenzí a letenkami z Prahy/Vídně

Témata: Dubaj, Malta, Istanbul

