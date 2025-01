Dodávkou s dětmi: Výlet za mořeplavci, kteří udělali z Portugalska velmoc

Obrazy ukazují, že to byl muž vážného vzezření. Nosil knírek. Nikdy se neoženil. Pocházel z královské rodiny. Zažil nečekané úspěchy i tak fatální porážku, že se z ní téměř zhroutil. Jindřich zvaný Mořeplavec (1394–1460) si za své působiště vybral jihozápadní kout dnešního Portugalska. A měl k tomu dobrý důvod. Byl totiž motorem objevných plaveb a tato část regionu Algarve byla skvělou branou do dálav Atlantiku. Když více než čtyřicet let po jeho smrti doplul Vasco da Gama do Indie, bylo to díky tomu, že obrazně stál na ramenou Jindřicha Mořeplavce.

„Jindřich mobilizoval v Sagresu nejlepší mozky své doby, sám sledoval stavbu karavel a v nedalekém Lagosu vybíral kormidelníky a námořní důstojníky, které cvičil v organizaci a navigaci. Výpravy dostaly přísný systém. Kapitáni povinně zaznamenávali svou činnost do palubních deníků, vypracovávali roteiros, popisy tras. Z Jindřichova okolí vzešla i významná díla námořní vědy jako „Návod k užití astrolábu“ nebo „Traktát o magnetické střelce,“ píše historik Jan Klíma ve své knize Dějiny Portugalska.

Sagres – zdejší pevnost střeží mohutné hradby.

Pevnost Sagres se nachází na půl cesty mezi mysem Svatého Vincenta a přístavem Lagos. Při pohledu z mysu, který je takřka povinnou zastávkou, vypadá jako příď obrovské lodi. Skalnaté boky padají kolmo do moře, kde se o ně tříští vlny. To vše zakončuje ostrá špička. Od pevniny citadelu odděluje mohutná hradba s jedním jediným vchodem. Za ním je překvapivě pusto. Kromě kostela, zbytků dělostřeleckých baterií v areálu stojí jen maják a moderní budovy skrývající muzeum a turistické zázemí. Muzeum patří mezi to nejlepší, co Portugalsko nabízí – je totiž součástí projektu Museus e monumentos de Portugal.

Návštěvníci se rozhodně nemusejí bát zaprášených vitrín a sáhodlouhých popisků. Naopak. V obdélníkové bílé stavbě, která na fasádě nese verše národního básníka Fernanda Pessoy, se skrývá moderní multimediální expozice. Nechybí rekonstrukce podoby lodních skladišť, ukázky map z přelomu středověku a novověku ani typy lodí, na kterých se Portugalci stali významnými hráči globálního obchodu. Jedna část expozice vysvětluje „mechaniku“ byznysu mezi Evropou, západoafrickým pobřežím, Novým světem a Asií.

Když tvůrci muzea představují obavy, které museli plavci překonávat v neznámých vodách, pomohou si zvuky mořské bouře a animacemi příšer ze starých map, která se na velkých obrazovkách vrhají na potápějící se koráby. Je to tak působivé, že naše děti se do tohoto koutu expozice odváží jen jednou. Jindřichu Mořeplavci, který v Sagresu zemřel, je tu věnována samostatná část.

Před pevností Portugalci vybudovali rozlehlé parkoviště, kde stojí obytná auta z poloviny Evropy. Kromě turistů vyhledávají trojúhelníkový pevnostní areál, který je mimochodem přístupný i pro psy, také místní rybáři, kteří zkoušejí štěstí ve zpěněných vodách.

Sagres – muzeum v pevnosti Sagres – historické mapy v muzejní expozici zámořských plaveb

V okolí Sagresu je několik typických algravských pláží. Nabízejí dramatickou kombinaci pískovcových skalních útvarů, zpěněných vln, které se rozlévají po písku, a čistého moře. Není divu, že na spoustě dodávek a obytňáků, které potkáváme, jsou naložená surfovací prkna. Většinou je řídí opálení lidé ve značně neformálním oblečení, kteří vypadají hodně v pohodě. Ze statistik vyplývá, že je tu 300 slunečných dnů v roce.

Za vším hledej byznys

Dvojstěžník Boa Esperança je překvapivě malý. Botel na Vltavě v Praze by vedle karavely z 15. století vypadal jako obří zámořský parník o velikosti Titaniku. Aby ne, portugalská loď kotvící v Lagosu nemá na délku ani 25 metrů. Ovládalo ji 22 mužů, kteří pracovali, žili, spali a často umírali na palubě. Jen kapitán měl luxus své vlastní kajuty.

Boa Esperança představuje klasickou portugalskou karavelu z éry objevných plaveb.

Jako vzor pro stavbu dnešní lodi Boa Esperança posloužila karavela, se kterou Bartolomeu Dias v roce 1488 obeplul mys Dobré naděje na samém jihu afrického kontinentu. Zdálo se, že cesta do vysněné Indie je otevřená. Ale Díazovi muži si mysleli něco jiného, vzbouřili se a výprava se musela vrátit domů.

Může se hodit Boa Esperança kotví v Lagosu v hlavním plavebním kanále mezi přístavem jachet a mořem (souřadnice: 37.1060281N, 8.6730094W). Přístupná od úterý do neděle od 10:00 do 18:00 Pro návštěvu na palubě je nutné se objednat telefonicky na číslech (+351) 282 770 000 nebo (+351) 969 685 985. Více informací o Fortaleza de Sagres najdete na oficiálních stránkách. Pro karavanisty je vhodným bodem stellplatz Vento Norte v obci Vila do Bispo mezi mysem Sv. Vincenta a Sagresem. Cena za noc byla v lednu 2025 10 eur včetně elektřiny. K dispozici jsou základní služby: výlevky na chemické WC, šedou vodu a možnost doplnit pitnou vodu. V areálu se nacházejí sprchy (tři minuty za jedno euro) a také nabízí možnost vyprat. Hned v sousedství je velká prodejna Lidl.

V Lagosu, který byl jedním z klíčových přístavů objevitelských plaveb, dnes stopy po slavné éře Jindřicha Mořeplavce budete hledat těžko. Město, kterým do Portugalska proudilo obrovské bohatství, tvrdě zasáhlo zemětřesení v roce 1755, které srovnalo se zemí i tehdejší Lisabon.

Nicméně „Casa de Guiné v Lagosu byla prvním skladem afrického koloniálního zboží na evropském kontinentě. Dividendy vyplácené akcionářům činily roku 1450 až 700 procent, roku 1453 to bylo 650 procent, v některých letech dosáhly až 800 procent,“ uvádí Jan Klíma v Dějinách Portugalska. Není divu, že s vidinou takového zisku odráželi portugalští námořníci od břehu vstříc obrovským rozlohám světových oceánů.