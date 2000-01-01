Lidé produkují tolik věcí, že je ani nestačí recyklovat. V poušti nebo v lesích tak můžete najít obří hřbitovy produktů civilizace, které rezaví v zapomnění. Tato místa působí jako scény z postapokalyptických filmů, ale jsou skutečné. Podívejte se, kde končí výrobky moderní civilizace a kde příroda i čas pomalu přebírají kontrolu.
V britském hrabství Cheshire stojí opuštěné dieselové lokomotivy. Na první pohled působí jako kulisy z postapokalyptického seriálu.
Stroje sem byly převezeny kvůli plánované renovaci. Nakonec však zůstaly bez využití a postupně chátrají pod širým nebem.
V kalifornské poušti vznikl neobvyklý hřbitov dopravních letadel. Řady vysloužilých strojů zde stojí vedle sebe pod širým nebem.
V oblasti Al-Salmi na hranicích Kuvajtu se rozprostíral jeden z největších „pneumatikových hřbitovů“. Místo se stalo symbolem ekologického problému. Opakované požáry upozornily na rizika takového odpadu.
Kuvajtské úřady se rozhodly situaci řešit a skládku uzavřely. Pneumatiky se postupně zpracovávají nebo odvážejí. Na místě má vzniknout nová obytná zóna.
V čínském městě Čcheng-tu leží tisíce sdílených kol na obřích skládkách. Kdysi byla symbolem moderní městské dopravy, dnes čekají na opravu nebo likvidaci.
Kola si lidé půjčovali pomocí mobilní aplikace během několika sekund. Jednoduchost systému ale vedla k jejich rychlému opotřebení. Bez pravidelné údržby skončila mnohá z nich poškozená. Hromady kol dnes připomínají selhání rychlého technologického boomu.
Ve švédském Båstnäsu se nachází jedinečný hřbitov aut, kde vraky pohlcuje příroda. Z karoserií prorůstají stromy a mech pokrývá zbytky někdejších vozů.
Opuštěné automobily tu vytvářejí zvláštní, téměř poetickou scenérii. Odhaduje se, že jejich hodnota by mohla dosahovat až 100 tisíc liber (téměř tří milionů korun), přesto zůstávají na místě.
V anglickém hrabství Surrey se nachází hřbitov telefonních budek. Dříve nepostradatelná součást ulic dnes ztratila svůj význam. S nástupem mobilních telefonů se ikonické červené budky proměnily v nostalgickou připomínku minulosti.
V Dháce, hlavním městě Bangladéše, vznikl hřbitov tisíců rikš. Tyto barevné dopravní prostředky kdysi zaplňovaly ulice, dnes stojí opuštěné v areálech bez využití. Jejich konstrukce postupně chátrá pod vlivem počasí.
V bývalé sovětské opravárenské továrně vznikl rozsáhlý hřbitov tanků a jejich částí. Řady zrezivělých strojů zde leží nehybně jako pozůstatky dávné vojenské síly.
Před dvaceti lety patřil Sottevile-Les-Rouens na předměstí Rouen mezi nejrušnější železniční uzly ve Francii. Denně tu projelo přes dva tisíce nákladních vozů.
Místo se stalo doslova hřbitovem lokomotiv, na několika tratích jich tu stojí okolo 400 kusů.
Podobné hřbitovy techniky existují po celém světě. Najdeme je v pouštích, průmyslových zónách i opuštěných areálech. Spojuje je jedno – přebytek věcí, které už nikdo nepotřebuje. Zůstávají tak napospas času.
