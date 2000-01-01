náhledy
Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s rodinou. Máme pro vás několik tipů na hrady a zámky, které se na podzim převléknou do nádherných odstínů červené, žluté a oranžové. Díky tomu se z obyčejné prohlídky stane zážitek, kvůli kterému stojí za to vstát i za chladného rána.
Autor: ČTK
Možná ne tak známý, ale rozhodně krásný, je zámek Hrubá Skála v Českém ráji. Zatímco většina zámků sází na upravené zahrady, tady hlavní roli přebírá příroda.
Autor: Věrka Hübnerová
Fasádu každoročně pohltí rudé psí víno, pod skalami se rozsvítí barevné lesy a z vyhlídek Mariánská nebo U Lvíčka vznikají fotografie, které vypadají jako vytvořené umělou inteligencí.
Autor: Jan Hocek, pro iDNES.cz
Stejný, ne-li ještě úchvatnější efekt nabízí i Neuschwanstein u bavorského Schwangau v Německu.
Autor: Frank Bienewald, ČTK
Pohádkový zámek Neuschwanstein, který inspiroval i studio Disney, je fotogenický celoročně, ale teprve na podzim vynikne kontrast bílých věží a zlatých bukových lesů. Nejkrásnější tady bývá přelom září a října.
Autor: Peter Schatz, Profimedia.cz
Pokud existuje místo, které miluje dramatické počasí, pak je to hrad Hohenzollern v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko.
Autor: ČTK
Na osamělém, téměř devítisetmetrovém kopci, často vykukuje z ranních mlh jako vystřižený z fantasy filmu. Nejkrásnější fotky tady vznikají brzy ráno nebo při západu slunce, kdy se zdá, jako by se hrad vznášel nad barevnou krajinou.
Autor: Profimedia.cz
Pokud dáváte přednost rozlehlým parkům, určitě stojí za vaši pozornost novogotický zámek Moyland s vodním příkopem v Severním Porýní-Vestfálsku.
Autor: ČTK
Zámek Moyland sloužil mimo jiné jako lovecký zámek pro pruského krále Fridricha I. a jako místo setkání Fridricha II. Velikého a Voltairea. Dnes zde najdete Muzeum Schloss Moyland s významnou sbírkou moderního umění.
Autor: ČTK
Podobnou atmosféru nabízí také pohádkový zámek Wernigerode na úpatí pohoří Harz v Sasku-Anhaltsku v Německu.
Autor: ČTK
Vhodným cílem může být také elegantní zámek Lichtenwalde v Sasku. Na podzim jeho zahrady doslova hrají všemi odstíny žluté, oranžové i rudé.
Autor: ČTK
Skotský hrad Drummond vás okouzlí dokonale střiženými barokními terasovitými zahradami.
Autor: Profimedia.cz
Právě díky svým zahradám se hrad Drummond dostal na Zákonný seznam budov zvláštního architektonického nebo historického významu.
Autor: Profimedia.cz
K dlouhým procházkám láká okolí Cardiffského hradu. Rozsáhlý hrad byl postaven na místě římské pevnosti v hlavním městě Walesu a v 19. století byl přestavěn v převážně novogotickém stylu. Společně s parkem je chráněn jako památka I. stupně.
Autor: Profimedia.cz
V obklopení zahrad se nachází také velšský Powis, který byl původně středověkým hradem, ale později byl přebudovaný na zámek. Byl sídlem jedné z větví anglického šlechtického rodu Herbertů.
Autor: Profimedia.cz
Powis je známý pro své rozsáhlé atraktivní zahrady, terasy, parky, oboru a krajinářsky upravené pozemky.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco na jaře turisté vyrážejí na zámky hlavně kvůli rozkvetlým parkům a v létě kvůli slunci, podzim nabízí něco úplně jiného – útulnou atmosféru, kterou dokáže vykouzlit jen barevné listí, teplá bunda a možná něco dobrého na zahřátí v místní kavárně. Šustění listí pod nohama a pestré barvy tu navíc vydrží jen několik týdnů, a právě proto je dobré naplánovat si podzimní výlet už teď. Tak který ze zámků zvítězí u vás?
Autor: ČTK