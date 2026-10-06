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Na podzim berou dech. Tyto hrady a zámky se brzy promění v barevnou pohádku

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Fotočlánek   8:30
Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s... Český ráj. Zámecká vyhlídka s výhledem na zámek Hrubá Skála, 8. listopadu 2014 Mariánská skalní vyhlídka v Českém ráji nabízí pohled na pískovcové skály,... Stejný, ne-li ještě úchvatnější efekt nabízí i Neuschwanstein u bavorského... Pohádkový zámek Neuschwanstein, který inspiroval i studio Disney, je... Pokud existuje místo, které miluje dramatické počasí, pak je to hrad... Na osamělém, téměř devítisetmetrovém kopci, často vykukuje z ranních mlh jako... Pokud dáváte přednost rozlehlým parkům, určitě stojí za vaši pozornost... Zámek Moyland sloužil mimo jiné jako lovecký zámek pro pruského krále Fridricha... Podobnou atmosféru nabízí také pohádkový zámek Wernigerode na úpatí pohoří Harz... Vhodným cílem může být také elegantní zámek Lichtenwalde v Sasku. Na podzim... Oblíbenou podzimní zastávkou je právem také rakouský hrad Bruck u města Lienz.
Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s rodinou. Máme pro vás několik tipů na hrady a zámky, které se na podzim převléknou do nádherných odstínů červené, žluté a oranžové. Díky tomu se z obyčejné prohlídky stane zážitek, kvůli kterému stojí za to vstát i za chladného rána.

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Témata: zámek, Podzim, Německo

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