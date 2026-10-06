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V horách vzniklo vlaštovčí hnízdo pro mnichy. Čína ho teď pomalu maže z mapy
V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích hor. Larung Gar býval domovem desítek tisíc buddhistických mnichů a jeptišek a stal se jedním z nejvýznamnějších center...
Voda brala náhrobky i mrtvé. Velšané ale svůj kostel v moři ubránili
Ze snímků to vypadá jako lež a jasné popření reality. Ale tento kostel skutečně původně nevznikl na ostrově. Když jej ve 12. století budovali, byl ještě Cwyfan nedílnou součástí pevniny. Moře si k...
KVÍZ: Myslíte, že znáte okolí Prahy? 15 otázek vás vyvede z omylu
Praha má za svými hranicemi překvapivě pestrou krajinu. Hluboká říční údolí, skalní vyhlídky, brdské lesy, staré hrady i zapomenuté stezky najdeme často jen pár desítek kilometrů od metropole. Jak...
Na podzim berou dech. Tyto hrady a zámky se brzy promění v barevnou pohádku
Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s rodinou. Máme pro vás několik tipů na hrady a zámky, které se na podzim převléknou do nádherných odstínů červené, žluté a...
Voda teplá jako nikdy dřív. Poradíme, kde si užít podzimní dovolenou u moře
Nižší ceny, méně lidí a stále příjemně teplá mořská voda. Kdo chce po konci letní sezony letos ještě vyrazit na pár dní k moři, není nutné se trmácet dlouhé tisíce kilometrů: stačí si chytře vybrat....
Lůžko ve vlaku přes Vietnam je zážitek. Kdo nevystoupí, přijde o to nejlepší
Cestování vlakem má svůj půvab, ať je výchozí i cílový bod jakýkoli. Každý, kdo jej někdy zkusil, ovšem ví, že teprve až cesta cizí krajinou změní konejšivé drncání vlaku ve skutečně kouzelný...
Voda teplá jako nikdy dřív. Poradíme, kde si užít podzimní dovolenou u moře
Nižší ceny, méně lidí a stále příjemně teplá mořská voda. Kdo chce po konci letní sezony letos ještě vyrazit na pár dní k moři, není nutné se trmácet dlouhé tisíce kilometrů: stačí si chytře vybrat....
Na podzim berou dech. Tyto hrady a zámky se brzy promění v barevnou pohádku
Barevný podzim se blíží a vy možná přemýšlíte, kam za touto krásou vyrazit s rodinou. Máme pro vás několik tipů na hrady a zámky, které se na podzim převléknou do nádherných odstínů červené, žluté a...
V zimě lyže, v létě kolo. Horská střediska prodlužují sezonu
Sjezdovky a lanovky už dnes zdaleka neslouží jen lyžařům. V teplejší části roku, kdy po sněhu není ani památky, patří horská střediska milovníkům cyklistiky, pěší turistiky a rodinám s dětmi. „Letní“...
Autobusem zní „Oh My God!“. Vyrazila jsem z Galway do divoké Connemary
Výlet do Connemary, jedné z nejdivočejších oblastí západního Irska, je směsí rozmanité přírody, historie a svérázného humoru, který je Čechům překvapivě blízký. Řidič Mike nás učí irské nadávky,...
Na bramboru čekají turisté přes noc. Virální fronty mění britské restaurace
Velkou Británii zachvátil nový fenomén: restaurace a kavárny, které se díky sociálním sítím mění v turistické atrakce. Pro zákazníky už přitom nemusí být hlavním lákadlem samotné jídlo. Důležité je...
KVÍZ: Myslíte, že znáte okolí Prahy? 15 otázek vás vyvede z omylu
Praha má za svými hranicemi překvapivě pestrou krajinu. Hluboká říční údolí, skalní vyhlídky, brdské lesy, staré hrady i zapomenuté stezky najdeme často jen pár desítek kilometrů od metropole. Jak...
Na co zírá mašinfíra: Po nejdelší české lokálce z Rakovníka do Bečova
Dnešní Mašinfíra nás zavede na absolutně nejdelší lokálku v Česku, měří totiž úctyhodných 88 kilometrů a od svého vzniku nebyla rozkouskována na menší úseky. Trať na pomezí Středočeského, Ústeckého a...
Do Alsaska za jídlem. Víno má vlastní túry a i obyčejná bageta je zážitek
Neříká se, že Bůh labužíruje nejraději ve Francii? Pokud je to pravda, pak ke stolu zasedá určitě nejčastěji v Alsasku, tedy tam, kde se Francie potkává s Německem. I pro nás je tento kousek země...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Malý velký ostrov. Korsika není jen Napoleon, láká na panenskou přírodu
„Neumím francouzsky. Ovšem k tomu, abych každé odpoledne s láskou nakrmila Anežku, tedy Agnesse, žijící na farmě, kde jsme ubytovaní, to ani nepotřebuju,“ říká Jana Pavlová a zve k návštěvě L’Île de...
V horách vzniklo vlaštovčí hnízdo pro mnichy. Čína ho teď pomalu maže z mapy
V odlehlých horách čínského S’-čchuanu vyrostlo obří město nalepené na svazích hor. Larung Gar býval domovem desítek tisíc buddhistických mnichů a jeptišek a stal se jedním z nejvýznamnějších center...