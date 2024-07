Jeviště tří mušketýrů. Prozkoumejte úchvatné hrady a zámky Francie

1 Vaux-le-Vicomte

Barokní zámek Vaux-le-Vicomte, vzdálený 55 kilometrů jihovýchodně od Paříže, se stal předlohou ke stavbě Versailles, které „hrál“ i ve stejnojmenném televizním seriálu. Byl svědkem historických událostí a setkání, vzestupu svého stvořitele, jeho záře, ale i jeho pádu.

Inteligentní, smělý, schopný a oddaný monarchii, takový byl Nicolas Fouquet, který v roce 1641, ve věku 26 let, koupil panství s malým hradem a za 20 let je proměnil v areál, který patří mezi nejkrásnější ve Francii. Pracoval pro kardinála Richelieua i jeho nástupce Mazarina, stal se ministrem financí 15letého krále, byl nekonečně schopný při naplňování královské pokladny a silně ovlivnil koloniální i obchodní rozvoj Francie. Stejně schopný byl i ve vlastním podnikání, nashromáždil ohromný majetek.

Revoluční pravidla architektury

Fouquet byl vizionář a při stavbě zámku mistrovsky poprvé spojil tři nejdůležitější tvůrce své doby, architekta Louise Le Vau, zahradního architekta Andrého Le Nôtre a malíře a dekoratéra Charlese Le Bruna. Spolu stvořili jedinečný styl Ludvíka XIV., který kombinoval architekturu s interiérovým a zahradním designem.

Architekt Le Vau při stavbě zámku nevídaným způsobem porušil některá do té doby přísná pravidla a položil základy francouzské architektury pro příštích 150 let. Nejrevolučnější je umístění reprezentativních prostor do přízemí, a ne do prvního patra, jak bylo zvykem. Proto v zámku nenajdete mohutné schodiště uprostřed ani galerie, standardní prvky tehdejších zámků.

Zahrada zámku Vaux-le-Vicomte se táhne skoro tři kilometry a je plná jezírek, kanálů, fontán, chodníčků a do vzorů tvarovaných parterů.

Zahrada se táhne skoro tři kilometry a je plná jezírek, kanálů, fontán, chodníčků a do vzorů tvarovaných parterů. Využívá zákony perspektivy ke zkreslení dojmu a vytvoření vizuálních efektů a optických klamů. Když stojíte na vrcholku vnějšího schodiště, máte dojem, že všechno je blízko. Iluzi způsobují jezírka zúžená na straně bližší k domu. Ze schodiště je vidět i socha Odpočívající Hercules, vzdálená dva kilometry.

Když Mazarin zemřel, jeho privátní sekretář, žárlivý a chamtivý Colbert, obvinil Fouqueta ze zpronevěření milionů, které ve skutečnosti ukradl hamižný Mazarin. Fouquet nevěřil, že mu hrozí nebezpečí, a v srpnu 1661 uspořádal opulentní slavnost na počest krále Slunce. Ludvík se dobře bavil, přitom už věděl, že nechá svého ministra zatknout. Fouquet byl odsouzen do vyhnanství, král rozsudek změnil na doživotí. Fouquet strávil patnáct drsných let v italském Pignerolu, kde také zemřel. Jeho majetek byl zabaven, mnoho z jeho věcí skončilo později ve Versailles.

Záchrana díky cukru

Než zámek koupil v roce 1875 Alfred Sommier, měl za sebou víc než 50 let prázdnoty a opuštěnosti, zahrady byly kompletně zarostlé. Sommier vydělal jmění na rafinaci cukru a vrátil panství původní nádheru a lesk, v čemž pokračuje už pátá generace rodiny. Zámek je největším soukromě vlastněným zámkem ve Francii a zároveň národní historickou památkou. Když ho v roce 1968 otevřeli veřejnosti, rodina ještě v zámku žila. Knihovnu používali jako obývák a před příchodem návštěvníků uklízeli hračky a schovávali televizi, aby nenarušovaly atmosféru 17. století.

Dnes jsou čtyři patra vyzdobená a zařízená tak, jako kdyby Nicolas Fouquet a jeho rodina nedávno odešli. Zaměstnávají 70 lidí, kteří pečují o 29 kilometrů živých plotů, 20 kilometrů vodního potrubí napájejícího fontány či 80 akrů formálních zahrad.

Aby to ufinancovali, pořádají třeba večerní návštěvy v záři víc než dvou tisíc svící ozařujících zámek a zahrady, vodní show, kdy všechny fontány tryskají najednou, jednou ročně Den Velkého století s kostýmy ze 17. století nebo vánoční výzdobu se 150 stromky, 10 000 ozdob a čtyřmi kilometry girland. V bývalých stájích je muzeum kočárů.

Alexandre Dumas st. vypráví o Fouquetovi v románu Tři mušketýři ještě po deseti letech.