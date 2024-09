Zázrak techniky v Číně. Po plovoucím mostu musíte jezdit opravdu pomalu

Mostů, které vám zprostředkují pořádnou porci adrenalinu, není na světě zrovna málo. Most Š’-c’-kuan se od nich trochu liší, a přesto platí, že pokud se po něm vydáte, máte o nevšední zážitek postaráno. Nikoli ovšem kvůli převýšení.

Dlouhý je 500 metrů, široký 4,5 metru a vede přímo po hladině čínské řeky Čching-ťiang, jejíž meandry kopíruje. Vznáší se přímo na ní. Vděčí za to nezvyklému technickému řešení, při němž je celá jeho dřevěná konstrukce s ocelovými svorníky uchycena k sérii plováků. Ty zajišťují, že se toto dílo nepřevrátí, ani když po něm pojedete s vozem vážícím 2,8 tuny. Pokud ale řídíte něco těžšího, vezměte to raději oklikou.

Němečtí výrobci této nezvyklé plovoucí mostní stavby garantují její bezpečnost jen do zmíněného váhového limitu a vše při rychlosti pojezdu 20 kilometrů v hodině. Při ní pocítíte jen jemně houpavé vlnění. Pokušení sešlápnout plyn trochu víc by už ale udělalo pořádné vlny, z nichž by vám dobře nebylo. Ani nikomu dalšímu, kdo by se zrovna na mostě nacházel. Nízká rychlost souvisí i s bezpečností chodců, kterým most rovněž slouží.

Překročení povolené rychlosti bylo pravděpodobně hlavní příčinou tragické nehody, k níž tu došlo v roce 2023. Osobní vůz s osmi lidmi se při ní v zatáčce „přehoupl“ přes zábradlí a skončil v řece. Pět lidí tehdy utonulo.

Pod mostem totiž dosahuje do údolí zařezaná Čching-ťiang hloubky skoro šedesát metrů.

Na most Š’-c’-kuan se vydávají i řidiči, kteří tudy nutně jet nemusí. Projížďka po vodní hladině je skutečně unikátní zážitek.

Plováky mostu jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu a pro větší stabilitu jsou naplněny vodou. Stabilita i odolnost mostu jsou důležité, protože se z technického díla, dokončeného v roce 2016, stala vyhledávaná atrakce. Řidiči nelitují jednosměrné zajížďky proto, aby se tu trochu pohoupali a přitom se kochali výhledy na okolní krajinu.