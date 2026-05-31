V zahraničí se v posledních letech dostávají do popředí trendy jako nezávislé putování obytnými vozy nebo pomalé, klidné cestování, při kterém se nikam nespěchá. Moderní cestovatelé stále častěji vyhledávají volnost, menší skupiny a absolutní nezávislost na velkých hotelových řetězcích. Chtějí být v přímém kontaktu s krajinou a zažít něco autentického mimo masovou turistiku. Přesně na tomto pomezí mezi expedičním dobrodružstvím a komfortním organizovaným zájezdem stojí český fenomén hotelbusů.
Příběh této rodinné tradice se začal psát hned po pádu železné opony. Na první exotickou jízdu vyrazili nadšenci s turisty na podzim 1991 a zastavili se až uprostřed Sahary v alžírském pohoří Hoggar. Od té doby najezdily vozy cestovní kanceláře, která se od roku 2007 jmenuje Pangeo tours, miliony kilometrů napříč pěti kontinenty a více než 80 zeměmi světa.
Společné zážitky dělají z cizích lidí jednu velkou rodinu
Cestování v hotelbusech má zcela specifický sociální aspekt, který si oblíbili zejména lidé ve středním věku a senioři. Kapacita vozů je záměrně omezena na 15 až 20 osob, což vytváří mnohem komunitnější atmosféru než anonymní zájezdy ve velkých autobusech.
Na palubě od prvního dne vládne uvolněná, přátelská nálada. Dlouhodobé expedice vytvářejí mezi lidmi silné vazby. Z původně cizích cestovatelů se díky společným večerům u vína a silným prožitkům během neuvěřitelně krátké doby stane semknutá parta – jedna velká rodina, která spolu sdílí společnou životní filozofii. Tým Pangeo tours netají své nadšení: práce se jim stala celoživotním koníčkem a největší odměnou je pro ně plnění dlouholetých cestovatelských snů svých klientů.
Kousek domova stále s sebou v Africe i Latinské Americe
Proč je tento unikátní způsob cestování nejen mezi starší generací tak populární? Protože nabízí dokonalý psychologický komfort. Jedete sice objevovat divokou Afriku, taje Latinské Ameriky nebo drsnou přírodu Islandu, ale svůj bezpečný „kousek domova“ a vlastní pevné zázemí máte neustále s sebou.
Nemusíte umět cizí jazyky, nemusíte se bát nespolehlivé místní dopravy nebo řešit logistiku zavazadel. Po celou dobu zájezdu se o vás stará zkušená, česká dvoučlenná posádka. Jsou to řidiči i kuchaři v jedné osobě, kteří vás nejen bezpečně doprovodí, ale v hotelbusové kuchyni vám připraví chutnou plnou penzi, podají pomocnou ruku a podělí se o hluboké znalosti místních poměrů. Vy jen v klidu odpočíváte ve své vlastní spací kóji a užíváte si kompletní servis.
Změna pohledu na svět, která obohatí život
Tento styl putování nabízí výjimečně intenzivní poznání a hluboký kontakt s místní kulturou. Když vidíte, jak lidé v jiných částech světa dokážou žít v mnohem skromnějších podmínkách, a přesto vyzařují radost a životní optimismus, často to člověku od základu změní pohled na jeho vlastní každodenní starosti.
Cestování hotelbusem není jen obyčejná dovolená, je to forma seberealizace a zážitek, který vás lidsky obohatí.
Obsah vznikl ve spolupráci s Pangeo tours.