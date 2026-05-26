Cestování bez kufrů: Unikátní pojízdný hotelbus umocňuje zážitek z dovolené

Představte si unikátní způsob cestování, kde zažijete intenzivní poznání cizích kultur a divoké přírody, ale bez každodenního balení kufrů. Tento propracovaný koncept spojuje dopravu, ubytování a kompletní servis včetně plné penze do jednoho vozidla. Navštívíte tak mnohem více míst v Evropě, Latinské Americe i Africe, a přitom neztratíte ani minutu drahocenného času zdlouhavým papírováním na hotelových recepcích.
Výlet za dobrodružstvím s pohodlím svého zázemí? Poznejte hotelbusy!

Výlet za dobrodružstvím s pohodlím svého zázemí? Poznejte hotelbusy! | foto: Pangeo tours

Zatímco v Asii nebo Jižní Americe jsou takzvané sleeper busy s lůžkovou úpravou běžnou součástí dálkových linek, v našich zeměpisných šířkách jde o naprosté unikum. Tento koncept dálkových vozů u nás už od roku 1993 rozvíjí cestovní kancelář Pangeo tours. Ta však myšlenku posunula ještě dál – vytvořila z nich plnohodnotné expediční hotely na kolech, ze kterých cestující vystupují v podstatě jen tehdy, když jdou za kulturou, přírodou nebo památkami. Jak vlastně toto mobilní zázemí funguje v praxi?

Touha objevovat svět není omezena věkem. Nicméně s přibývajícími lety člověk logicky začne vyhledávat vyšší komfort. Představa, že se mačkáte v hromadné místní dopravě nebo trávíte hodiny čekáním na recepcích při check-inech, dokáže od dalekých cest spolehlivě odradit. Hotelbusy jsou navrženy tak, aby tyto starosti kompletně smazaly. Kombinují totiž dopravní prostředek, mobilní ubytovnu a plnohodnotné kuchyňské zázemí do jednoho dokonale promyšleného celku.

Tři specializované koráby pro tři kontinenty

Flotilu tradiční cestovní kanceláře Pangeo tours dnes tvoří tři typy tematicky pojmenovaných vozů, z nichž každý je přizpůsoben konkrétnímu regionu a typu expedice:

Evropan (Iveco – Irisbus LUX 20)

Tento hotelbus křižuje silnice po celé Evropě. S kapacitou 20 lidí je jeho podvozek o dva metry delší než starší modely, což uvnitř umožnilo vybudovat šest dvoulůžkových a osm jednolůžkových kajut. Cestující sedí v přední části na pohodlných sedačkách dálkových autobusů a nocují v prověřených kempech s kompletním vybavením.

Američan (Volvo FM9/15)

Tento vůz je dlouhodobě zaparkován za „velkou louží“ a má na starosti Latinskou Ameriku. Vychází z překvapivé filozofie: protože v Jižní a Střední Americe jsou ty nejkrásnější výhledy, cestující sedí stupňovitě za sebou jako v amfiteátru. Krajinu od Peru přes poušť Atacama až po Ohňovou zemi tak mají jako na dlani. Zadní část vozu nabízí 11 jednolůžkových a dvě dvoulůžkové kóje.

Afričan (Volvo FM9/16)

Král divočiny, který v roce 2024 prošel zásadní modernizací. Jeho vnitřní uspořádání nabízí turistům sezení v přízemí, aby byli v optimální výšce pro pozorování a fotografování zvířat přes velká okna. S tímto vozem se totiž vjíždí přímo do národních parků v jižní a východní Africe. Nabízí čtyři vlaková kupé, která se večer jednoduchou přestavbou změní v pohodlné ložnice s moskytiérami.

Tam, kam se jinak cestuje těžko: S hotelem na kolech do srdce divočiny

Největší výhodou tohoto konceptu je naprostá nezávislost na klasické hotelové infrastruktuře. Hotelbusy skvěle fungují především v oblastech, kde jsou standardní hotely logisticky komplikované, omezené nebo velmi drahé. Zvýšená mobilita umožňuje dostat se i do méně turistických, autentických regionů, kam se běžné zájezdové autobusy nedostanou, a navštívit tak během jedné cesty mnohem více zajímavých míst.

Cestovatelé tak mohou bez složitého plánování zažít výpravy do oblastí, které jsou jinak těžko dostupné:

  • Přírodní kontrasty Islandu: Místo toho, abyste byli vázáni na ubytování podél pobřeží, projíždíte drsným islandským vnitrozemím a nocujete v prověřených kempech s kompletním zázemím přímo uprostřed čisté, divoké přírody.
  • Africké safari z bezprostřední blízkosti: V národních parcích v jižní a východní Africe vjíždíte s mobilním zázemím přímo do nitra divočiny. Velká okna vám zajistí optimální výšku pro pozorování a fotografování zvířat a noc trávíte v bezpečí ložnic vybavených moskytiérami.
  • Od andských vrcholků až po Ohňovou zemi: Při objevování Latinské Ameriky odpadá únavné přejíždění mezi vzdálenými hotely. Ať už projíždíte horské průsmyky, nebo nejsušší poušť světa Atacama, díky stupňovitému uspořádání sedadel máte dechberoucí panoramata neustále jako na dlani.

Intenzivní poznání bez časových ztrát a hotelových limitů

Díky tomu, že hotelbus veze všechno své zázemí s sebou, nevznikají během dovolené žádné zbytečné organizační starosti a časové prostoje. Na začátku zájezdu si skladnou sportovní tašku uložíte do své kajuty či kóje a po celou dobu cesty na ni nemusíte sáhnout.

Model vzdáleně připomíná nezávislé dálkové expedice známé z Austrálie nebo Afriky, ale s tím rozdílem, že klient má po ruce kompletní evropský komfort.

Se třemi dekádami zkušeností, které specialisté z Pangeo tours mají, jsou trasy navrženy tak, aby byly stoprocentně bezpečné, a přitom nabídly bohatší a intenzivnější program, než jaký byste stihli zažít při standardním ubytování v hotelech.

Splňte si své cestovatelské sny bez kompromisů

Cestování s mobilním zázemím na kolech tak bourá veškeré předsudky o tom, že exotická dobrodružství jsou vyhrazena jen pro neohrožené mladé lidi s batohem na zádech. Právě naopak – ukazuje, že poznávat taje cizích kultur, projíždět africkou divočinou nebo zdolávat jihoamerické Andy lze s plným komfortem, bezpečím a s lidmi, kteří sdílejí stejné nadšení.

Pokud i vy toužíte zažít svět z bezprostřední blízkosti, vyměnit neosobní hotelové resorty za opravdové zážitky a domů se vrátit s pocitem, že jste danou zemi skutečně poznali, nastupte na palubu hotelbusu. Vaše životní výprava totiž může začít hned za nejbližší zatáčkou.

Obsah vznikl ve spolupráci s Pangeo tours.

