Hotel Stanley inspiroval Kingovo Osvícení. Tajemna je plný dodnes

Ivana Vaňkátová
  4:00
Vysoko v horách Colorada, s výhledem na majestátní Skalnaté hory, stojí proslulý hotel Stanley. Pro příznivce hororů je jeho jméno synonymem pro děsivý hotel Overlook z románu Stephena Kinga Osvícení. Málokdo však ví, že hotel získal svou proslulost jako jedno z nejstrašidelnějších míst v Americe už dávno předtím, než do něj King vkročil. Hosté, zaměstnanci i vyšetřovatelé paranormálních jevů zde po desetiletí zažívají neuvěřitelné věci, které se neomezují jen na stránky knih.
Hotel Stanley v Coloradu

Hotel Stanley v Coloradu | foto: Renoman58Creative Commons

Socha F. O. Stanleyho, zakladatele hotelu Stanley.
Kingův pokoj č. 217 v hotelu Stanley
Lobby hotelu Stanley v Coloradu
Chodba hotelu Stanley
9 fotografií

Zrození legendy a pokoj 217

Historie hotelu se začala psát v roce 1909, kdy jej nechal postavit Freelan Oscar Stanley se svou manželkou Florou. Vynálezce a podnikatel Stanley trpěl tuberkulózou a lékaři mu doporučili vysokohorský vzduch v Estes Parku. Zde se jeho zdraví zlepšilo, a proto se zde rozhodl postavit honosný hotel, který měl nabízet komfort a moderní vymoženosti i uprostřed divočiny. Po jeho smrti se však hotel začal plnit jinými, nevítanými hosty.

Socha F. O. Stanleyho, zakladatele hotelu Stanley.

V roce 1974 do hotelu zavítal legendární spisovatel Stephen King se svou ženou. Stalo se tak poslední den sezóny, a tak byl v téměř prázdném hotelu jedním z posledních hostů toho roku. King strávil noc v pokoji 217, kde ho uprostřed noci probudila noční můra.

V téměř živém snu se autorovi zdálo o stočené požární hadici, která ožila a pronásledovala jeho křičícího syna, když běžel chodbami hotelu. Poté, co se King v panice probudil, zapálil si cigaretu a zíral z okna. Než dokouřil a vrátil se do postele, měl v mysli plně utvořené hrubé obrysy knihy Osvícení. Kingův pobyt a jeho inspirace tak jednou provždy propojily hotel Stanley s hororovým žánrem.

Kingův pokoj č. 217 v hotelu Stanley

Duchové, kteří nikdy neodešli

Právě pokoj 217, kde King bydlel, má svou vlastní děsivou historii. V roce 1911 v něm došlo k explozi plynu z rozbité plynové lucerny, když komorná Elizabeth Wilsonová vstoupila do pokoje s rozsvícenou svíčkou. Masivní výbuch ji odmrštil až do jídelny v prvním patře. Ačkoli jako zázrakem přežila a po dvou letech v kómatu se zase vrátila do práce, po své smrti v pokoji zůstala navždy. Hosté dnes v pokoji zažívají podivné jevy – například se jim náhle skládá prádlo, z ničeho nic se jim rozsvěcují světla, a některé nesezdané páry dokonce tvrdí, že je duch komorné odděluje od sebe v manželských postelích nebo si k nim sedá chladný vzduch. Elizabeth Wilsonová tak zjevně nadále dohlíží na pořádek v pokoji, jako by nikdy neodešla ze služby.

Další paranormální aktivity se pojí se zakladateli hotelu. Flora Stanleyová, manželka Freelana Oscara, se prý dodnes objevuje v tanečním sále, kde sedí u klavíru a hraje na něj, ačkoli u něj nikdo není.

Freelan Oscar Stanley zemřel v roce 1940 ve věku 91 let, ale jeho přítomnost je prý v hotelu stále vidět a cítit, hlavně v baru a v kulečníkové herně, občas dohlíží také na chod recepce.

Lobby hotelu Stanley v Coloradu

Tajemné čtvrté patro

Nejvíce paranormálních jevů se však údajně odehrává ve čtvrtém patře. Rachael Thomasová, vedoucí zájezdů hotelu Stanley, v rozhovoru z roku 2021 tvrdila, že v tomto patře záhadně onemocněla. Někteří hoteloví průvodci se domnívají, že se po objektu toulá duch dítěte s autismem a hraje si s vlasy hostů.

Právě ve čtvrtém patře hosté často slyší smích dětí, které si hrají na chodbách, nebo cítí zvláštní pachy, například po pečení, které se připisují duchu bývalého pekaře. Právě z tohoto patra pochází i známá fotografie, na které je zachycena tajemná postava na schodišti, která vypadá jako žena v uniformě chůvy.

Chodba hotelu Stanley

Pokoj 401

Podle některých hostů je nejstrašidelnějším pokojem v hotelu číslo 401. Některá svědectví naznačují, že v něm straší nepřátelský mužský duch. Ženy tvrdily, že se jich neznámá bytost nevhodně dotkla, když stály ve skříni pokoje. Jeden muž tvrdil, že byl svědkem toho, jak se jeho snubní prsten nevysvětlitelně pohnul z koupelnové linky a spadl do odpadu umyvadla v koupelně.

Pokoj 407

V pokoji číslo 407 na konci chodby hlásilo několik hostů zvláštní zážitek, kdy je nějaká neviditelná síla zastrčila do postele, další cítili, jak si někdo sedl k nohám postele. Po rozsvícení světel spatřili na přikrývce prohlubeň.

Pokoj 428

V pokoji 428 někteří hosté po probuzení spatřili přízrak kovboje, jak se tyčí nad jejich postelí. Někdy také stál v rohu. Nad tímto pokojem nejsou žádné další pokoje, přesto se v průběhu let objevilo mnoho hlášení o podivných zvucích, jako je stěhování nábytku a kroky vycházející přímo ze stropu.

Pokoj v hotelu Stanley

Rozsáhlá podzemní říše a „hřbitov zvířátek“

Hotel je protkaný složitým systémem podzemních chodeb, které spojovaly kuchyně s kotelnami. V raných dobách hotelu bylo totiž považováno za neprofesionální, když se personál proplétal mezi hosty. Personál měl sloužit především nenápadně, proto procházel spletitým podzemím. Tyto podzemní tunely jsou dodnes centrem paranormálních aktivit a oblíbeným místem pro noční strašidelné prohlídky. Během nich se prý dějí ty nejděsivější věci, jako je náhlé zhasínání světel, blikání přístrojů nebo pocity, že vás někdo sleduje.

Hotel Stanley

Přímo v areálu hotelu se nachází také hřbitov domácích mazlíčků, kde byla v průběhu let uložena některá zvířata majitele. Do hotelu se tak stále vrací přátelský duch zlaté retrívřice Cassie, která dodnes věrně přináší noviny a škrábe na dveře, aby ji někdo pustil dovnitř.

Díky podobným nevysvětlitelným událostem se hotel stal mezinárodně známým místem pro údajné strašidelné pobyty a objevil se v populárních pořadech s duchy, jako jsou Ghost Adventures a Ghost Hunters.

Piano v lobby hotelu Stanley

Místo, kde se realita prolíná s fikcí

Díky románu a filmu Osvícení se hotel Stanley stal magnetem pro turisty z celého světa. Kromě běžného ubytování hotel nabízí celou řadu zážitků, které lákají milovníky paranormálních jevů i fanoušky hororů. Hosté se mohou zúčastnit speciálních nočních prohlídek s průvodcem, které odhalují příběhy o údajných duších. Mohou se ubytovat v pokojích, které jsou známé svou nadpřirozenou aktivitou, jako například v pokoji 217. Kromě toho se zde pořádají tematické večery a speciální projekce filmu Osvícení, jehož příběhem je hotel inspirován.

Lobby hotelu Stanley

Hotel Stanley tak stále žije svým vlastním životem, kde se skutečná historie a pověsti o přízracích proplétají s fikcí Stephena Kinga v jedinečný, strašidelný celek.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte svět z nadhledu?

Vyzkoušejte si, jestli poznáte různá zajímavá místa na světě z leteckých pohledů. Uvidíte části měst i konkrétní stavební objekty, ale i krásy přírodní. Případné dotazy a připomínky ke kvízu...

KVÍZ: Domluvíte se na dovolené? Co je kundebil a proč ve Španělsku neříkat ano?

Jeden špatně vyslovený souhlas ve Španělsku a rázem z vás je… no, něco hodně nezdvořilého. Jak dobře znáte jazykové pasti, které na turisty číhají od Chorvatska po Japonsko? Dáme vám 30 chytáků,...

Schizofrenie na Mallorce. Turistů je málo, ale ostrov je odporně přeplněný

Nedávno jsme navštívili ostrov Mallorca. V červenci jsme přirozeně očekávali nával turistů, ale skutečnost předčila naše očekávání. Plné hotelové resorty, hlučné diskotéky přímo pod okny hotelu a...

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Typická turistická past Indie slibuje zázrak, chytit se do ní nechcete

Říká se jim různě, ale nejčastěji je ta profese nazývána kaan-saaf-wallah. Neodlučně patří ke koloritu rušných ulic indických měst. Samozvaní „odborníci“ nabízejí, že vám udělají pořádek tam, kam se...

Za hradbami Švihova se psaly temné osudy. Některé stopy prý zůstaly

Vodní hrad Švihov si většina z nás spojuje s pohádkovou atmosférou, obzvláště díky natáčení oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku. Jeho malebné hradby obklopené vodními příkopy však skrývají mnohem...

18. srpna 2025

Hotel Stanley inspiroval Kingovo Osvícení. Tajemna je plný dodnes

Vysoko v horách Colorada, s výhledem na majestátní Skalnaté hory, stojí proslulý hotel Stanley. Pro příznivce hororů je jeho jméno synonymem pro děsivý hotel Overlook z románu Stephena Kinga...

18. srpna 2025

Dovolená na konci světa. Vydejte se na nejodlehlejší místa naší planety

Nedají se nazvat nedostupnými. S dostatkem prostředků a trpělivosti k nim skutečně dorazit můžete, byť jen cesta samotná měří tisíce kilometrů a trvá v řádu dní. Proč takové strasti snášet? Třeba...

18. srpna 2025

Na pláž s notebookem. Dny volna jsou pro mnohé fyzicky i psychicky náročnější

Premium

Počkej, ještě vyřídím maily. Tak snad máš volno, ne? Jistě jste už tohle na dovolené slyšeli. Mnozí z nás se věnují práci, místo aby odpočívali. A protože si k tomu ještě naplánují spoustu aktivit,...

17. srpna 2025

Poznejte Svatojakubské cesty v Česku. Provedou vás českou krajinou i historií

Ačkoli většina poutníků mířících do Santiaga začíná svou cestu ve Španělsku, Portugalsku nebo u francouzských hranic, součástí rozsáhlé evropské sítě jsou i svatojakubské cesty v České republice.

17. srpna 2025

Geniální past na turisty. V Rakousku prodávají stlačený vzduch z hor

Rakouský Hallstatt, malebná obec zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, se stal symbolem masové turistiky. Ročně ho navštíví přes milion lidí, především z Asie, kde dokonce vznikla jeho věrná...

17. srpna 2025

Nejkrásnější skalní hrady Česka. Zkuste 20 výletů pro turistické fajnšmekry

Snoubí se v nich obranný důmysl i výsostně praktická snaha ušetřit na materiálu a práci. Jejich dávní stavitelé tolik nepotřebovali hradby a příkopy opevnění, místo toho využívali výhod terénu. České...

16. srpna 2025

Objevujte Rakousko ze sedla kola. Ráj cyklistů láká na dobrodružství i pohodu

Rakousko, to není jen lyžování a horská turistika. Podle aktuálních průzkumů roste obliba cyklistiky, a to jak v každodenním životě, tak i jako forma dovolené. Za cykloturistikou do Rakouska má v...

16. srpna 2025

Pro zábavu, relax i pohodu. Vyzkoušejte dvacet kvízů pro letošní léto

Rádi si hrajete a krátíte si volné chvíle zábavou? Vyzkoušejte si dvacítku oblíbených kvízů iDNES.cz, které prověří vaše znalosti ze všech možných oborů. Soutěžit můžete i s ostatními čtenáři, ti...

16. srpna 2025

Nebyli to jen Holub či Frič. Cestovatelům z Česka patří i poslední velký zeměpisný objev

Premium

Vášeň. Touha. Radost. Svoboda. Dobrodružství. To vše dávalo křídla odvážným mužům a ženám, kteří z naší země vyráželi objevovat svět. A nebyli to pouze Holub, Frič či Hanzelka se Zikmundem, Česko...

15. srpna 2025

Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let

V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....

15. srpna 2025  12:34

Nejvyšší budova Česka otevřela střešní terasu. Podívejte se, kam až dohlédnete

Nejvyšší budova v Česku, brněnský AZ Tower, se od přelomu července a srpna pyšní dalším unikátem. Na střeše, ve výšce 111 metrů nad zemí, otevřela i nejvýše položenou vyhlídkovou terasu. Nad 30....

15. srpna 2025  12:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.