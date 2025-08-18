Zrození legendy a pokoj 217
Historie hotelu se začala psát v roce 1909, kdy jej nechal postavit Freelan Oscar Stanley se svou manželkou Florou. Vynálezce a podnikatel Stanley trpěl tuberkulózou a lékaři mu doporučili vysokohorský vzduch v Estes Parku. Zde se jeho zdraví zlepšilo, a proto se zde rozhodl postavit honosný hotel, který měl nabízet komfort a moderní vymoženosti i uprostřed divočiny. Po jeho smrti se však hotel začal plnit jinými, nevítanými hosty.
V roce 1974 do hotelu zavítal legendární spisovatel Stephen King se svou ženou. Stalo se tak poslední den sezóny, a tak byl v téměř prázdném hotelu jedním z posledních hostů toho roku. King strávil noc v pokoji 217, kde ho uprostřed noci probudila noční můra.
V téměř živém snu se autorovi zdálo o stočené požární hadici, která ožila a pronásledovala jeho křičícího syna, když běžel chodbami hotelu. Poté, co se King v panice probudil, zapálil si cigaretu a zíral z okna. Než dokouřil a vrátil se do postele, měl v mysli plně utvořené hrubé obrysy knihy Osvícení. Kingův pobyt a jeho inspirace tak jednou provždy propojily hotel Stanley s hororovým žánrem.
Duchové, kteří nikdy neodešli
Právě pokoj 217, kde King bydlel, má svou vlastní děsivou historii. V roce 1911 v něm došlo k explozi plynu z rozbité plynové lucerny, když komorná Elizabeth Wilsonová vstoupila do pokoje s rozsvícenou svíčkou. Masivní výbuch ji odmrštil až do jídelny v prvním patře. Ačkoli jako zázrakem přežila a po dvou letech v kómatu se zase vrátila do práce, po své smrti v pokoji zůstala navždy. Hosté dnes v pokoji zažívají podivné jevy – například se jim náhle skládá prádlo, z ničeho nic se jim rozsvěcují světla, a některé nesezdané páry dokonce tvrdí, že je duch komorné odděluje od sebe v manželských postelích nebo si k nim sedá chladný vzduch. Elizabeth Wilsonová tak zjevně nadále dohlíží na pořádek v pokoji, jako by nikdy neodešla ze služby.
Další paranormální aktivity se pojí se zakladateli hotelu. Flora Stanleyová, manželka Freelana Oscara, se prý dodnes objevuje v tanečním sále, kde sedí u klavíru a hraje na něj, ačkoli u něj nikdo není.
Freelan Oscar Stanley zemřel v roce 1940 ve věku 91 let, ale jeho přítomnost je prý v hotelu stále vidět a cítit, hlavně v baru a v kulečníkové herně, občas dohlíží také na chod recepce.
Tajemné čtvrté patro
Nejvíce paranormálních jevů se však údajně odehrává ve čtvrtém patře. Rachael Thomasová, vedoucí zájezdů hotelu Stanley, v rozhovoru z roku 2021 tvrdila, že v tomto patře záhadně onemocněla. Někteří hoteloví průvodci se domnívají, že se po objektu toulá duch dítěte s autismem a hraje si s vlasy hostů.
Právě ve čtvrtém patře hosté často slyší smích dětí, které si hrají na chodbách, nebo cítí zvláštní pachy, například po pečení, které se připisují duchu bývalého pekaře. Právě z tohoto patra pochází i známá fotografie, na které je zachycena tajemná postava na schodišti, která vypadá jako žena v uniformě chůvy.
Pokoj 401
Podle některých hostů je nejstrašidelnějším pokojem v hotelu číslo 401. Některá svědectví naznačují, že v něm straší nepřátelský mužský duch. Ženy tvrdily, že se jich neznámá bytost nevhodně dotkla, když stály ve skříni pokoje. Jeden muž tvrdil, že byl svědkem toho, jak se jeho snubní prsten nevysvětlitelně pohnul z koupelnové linky a spadl do odpadu umyvadla v koupelně.
Pokoj 407
V pokoji číslo 407 na konci chodby hlásilo několik hostů zvláštní zážitek, kdy je nějaká neviditelná síla zastrčila do postele, další cítili, jak si někdo sedl k nohám postele. Po rozsvícení světel spatřili na přikrývce prohlubeň.
Pokoj 428
V pokoji 428 někteří hosté po probuzení spatřili přízrak kovboje, jak se tyčí nad jejich postelí. Někdy také stál v rohu. Nad tímto pokojem nejsou žádné další pokoje, přesto se v průběhu let objevilo mnoho hlášení o podivných zvucích, jako je stěhování nábytku a kroky vycházející přímo ze stropu.
Rozsáhlá podzemní říše a „hřbitov zvířátek“
Hotel je protkaný složitým systémem podzemních chodeb, které spojovaly kuchyně s kotelnami. V raných dobách hotelu bylo totiž považováno za neprofesionální, když se personál proplétal mezi hosty. Personál měl sloužit především nenápadně, proto procházel spletitým podzemím. Tyto podzemní tunely jsou dodnes centrem paranormálních aktivit a oblíbeným místem pro noční strašidelné prohlídky. Během nich se prý dějí ty nejděsivější věci, jako je náhlé zhasínání světel, blikání přístrojů nebo pocity, že vás někdo sleduje.
Přímo v areálu hotelu se nachází také hřbitov domácích mazlíčků, kde byla v průběhu let uložena některá zvířata majitele. Do hotelu se tak stále vrací přátelský duch zlaté retrívřice Cassie, která dodnes věrně přináší noviny a škrábe na dveře, aby ji někdo pustil dovnitř.
Díky podobným nevysvětlitelným událostem se hotel stal mezinárodně známým místem pro údajné strašidelné pobyty a objevil se v populárních pořadech s duchy, jako jsou Ghost Adventures a Ghost Hunters.
Místo, kde se realita prolíná s fikcí
Díky románu a filmu Osvícení se hotel Stanley stal magnetem pro turisty z celého světa. Kromě běžného ubytování hotel nabízí celou řadu zážitků, které lákají milovníky paranormálních jevů i fanoušky hororů. Hosté se mohou zúčastnit speciálních nočních prohlídek s průvodcem, které odhalují příběhy o údajných duších. Mohou se ubytovat v pokojích, které jsou známé svou nadpřirozenou aktivitou, jako například v pokoji 217. Kromě toho se zde pořádají tematické večery a speciální projekce filmu Osvícení, jehož příběhem je hotel inspirován.
Hotel Stanley tak stále žije svým vlastním životem, kde se skutečná historie a pověsti o přízracích proplétají s fikcí Stephena Kinga v jedinečný, strašidelný celek.