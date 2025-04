O letošní mistrovství světa v ledním hokeji se v roli pořadatele bude dělit Švédsko s Dánskem. Ve švédském hlavním městě Stockholmu se bude hrát základní skupina A, dále dva čtvrtfinálové zápasy, semifinále i finále. Pokud už máte vstupenky do stockholmské Avicii Arény, určitě už přemýšlíte, jakou zvolit cestu. Možností je řada a vždy záleží na tom, zda už vás lístky dostatečně finančně vyčerpaly a raději zvolíte nejlevnější varianty, nebo zda preferujete rychlost či pohodlí.

MS světa v ledním hokeji se bude konat od 9. do 25. května 2025. Finále proběhne v neděli 25.5. 2025 od 20:20 ve Stockholmu.

Avicii Arena ve Stockholmu bude v květnu hostit zápasy mistrovství světa.

V základní skupině B se český hokejový tým utká se Švýcarskem, Norskem, Dánskem, Maďarskem, Kazachstánem, Německem a USA v dánském Herningu. Až v případě úspěchu se bude český tým přesouvat do Stockholmu na semifinále, a pokud budeme hodně držet pěsti, tak snad i na finále.

Utkání ČR v Herningu, Dánsko Pátek 9. 5. 16:20 Švýcarsko - Česko Neděle 11. 5. 20:20 Norsko - Česko Pondělí 12. 5. 20:20 Česko - Dánsko Čtvrtek 15. 5. 20:20 Česko - Maďarsko Sobota 17. 5. 16:20 Česko - Kazachstán Pondělí 19. 5. 16:20 Německo - Česko Úterý 20. 5. 16:20 Česko - USA

Jak se levně dostat do Švédska a kolik stojí letenky do Stockoholmu

Nejrychlejší je samozřejmě letecká doprava. Letenky se však rychle vyprodávají, a tak se rozhodně nevyplatí na nic čekat. V první polovině května se nejlevnější zpáteční letenky aktuálně pohybují od pěti tisíc, ve druhé se dají sehnat i za 3 a půl tisíce. Jejich ceny se však průběžně mění, a proto si je zajistěte co nejdříve! Ještě levnější jsou pak lístky na autobus, i jejich cena se však odvíjí od nástupního nádraží a termínu odjezdu. Zpáteční jízdenka se vás vyjde na 3 až 4 tisíce. V podobné cenové relaci se pak pohybuje i kombinace autobusu a vlaků.

Pokud chcete jet do Švédska autem, musíme vás varovat, protože do ceny musíte zahrnout nejen cenu benzínu, ale také mýtné a poplatky a cenu za trajekt. Může se pohybovat mezi 7 až 12 tisíci a odvíjí se od trasy i doby rezervace trajektu a tak dále.

Cesta do Stockholmu autem

Trasy 1. trasa přes Německo a Dánsko (levnější): Vydáte se přes Berlín do Rostocku v severním Německu a odtud trajektem do města Gedser na jihu Dánska, na trajektu budete cca 2 hodiny. Pokračujete do Kodaně a odtud opět trajektem (tentokrát jen cca 20 minut) do švédského Malmö. Případně po mostě přes průliv Öresund. 2. trasa přímo z Německa (dražší, pohodlnější): Z německého Rostocku trajektem do Trelleborgu

Vydat se vlastním autem se možná zdá jako nejjednodušší způsob dopravy, ale opak je pravdou. Je třeba vybrat trasu po vlastní ose, celou cestu odřídit a rovněž zaplatit benzín, a že ho není málo. Dále trajekt a eventuální mýtné. Cesta trvá cca 17 hodin.

Existují dvě hlavní trasy. Jedna vede přes Německo, odkud se dostanete trajektem přímo do Švédska. Je to jednodušší, ale dražší varianta. Případně se můžete v Německu nalodit na trajekt, který jede na jih Dánska a poté ještě jedním trajektem nebo přes Öresundský most z Dánska do Švédska. Tato trasa je delší a o něco komplikovanější, ale vyjde vás levněji. Cestu z Kodaně do Švédska (trajektem i přes most) můžete využít, i pokud po jedete z dánského Herningu, kde se konají zápasy skupiny B.

Kde tankovat? Ceny benzinu a nafty

Vzdálenost z Prahy do Stockholmu je 1 400 až 1 450 kilometrů. Ceny pohonných hmot se budou lišit v závislosti na tom, kde budete tankovat. Při průměrné spotřebě 7 litrů benzínu na sto kilometrů byste za benzín nakoupený v Česku zaplatili cca 3 500 korun na cestu tam. Cena nafty je zpravidla o něco nižší, a vychází tedy cca na 3 tisíce. Je však třeba počítat s tím, že budete muset natankovat několikrát po cestě. A protože ceny benzínu v Německu, Dánsku a Švédsku jsou vyšší, tato částka ještě naroste podle toho, kde budete benzín kupovat.

Kvůli ceně pohonných hmot v Dánsku doporučujeme natankovat ještě před odjezdem z Německa. Malé benzínky ve městech a obchody s čerpací stanicí jsou výhodnější než ty na dálnici. Naproti tomu Ve Švédsku není velký rozdíl mezi jednotlivými benzinkami. Připravte se však na to, že velká část stanic je bez obsluhy a musí se platit kartou v automatech.

Celkové náklady na dopravu do Stockholmu autem: Cena benzínu na 1 400 km 3 000 – 4 000 Kč Dálnice v Německu, Dánsku i ve Švédsku (do 12 tun) zdarma Trajekt z Německa do Dánska nebo Švédska 3 000 – 7 000 Kč (120–300 EUR) Mýtné (Öresundský most z Dánska do Švédska) 1 500 Kč Celkem 7 500 – 12 500 Kč

Ceny jsou pouze orientační, vždy se odvíjejí podle trasy, kterou zvolíte, a místě, kde budete tankovat. Připočíst musíte i cenu za zpáteční cestu, výdaje na místě i denní poplatky ve Stockholmu. Ceny trajektu také nejsou pevné a závisí i na takových faktorech, jako je typ vozidla, počet cestujících, tarif a sezona.

Cesta na MS v hokeji letecky

Jak už jsme zmínili výše, doprava letadlem patří k nejvýhodnějším, pokud se vám podaří sehnat výhodné letenky. Lety do Švédska zajišťují nízkonákladové společnosti Eurowings, Norwegian Air Shuttle, Ryanair a Wizz Air. Z Prahy se dostanete přímým letem. Využít můžete i odlety z Vídně, které vycházejí levněji než například z Berlína. Další výhodou je, že z Prahy do Stockholmu jsou lety na Arlanda Airport ve Stockholmu přímé a trvají něco přes dvě hodiny.

Cesta autobusem a vlakem

Jet autobusem se stále jeví jako nejvýhodnější. Cesta obvykle obnáší jeden až dva přestupy, ale seženete i přímé spoje. Ceny mýtného a trajektů jsou pak součástí celkové částky. Při včasné rezervaci začínají jízdenky u společnosti FlixBus na cca 1 500 Kč. Případně je možné kombinovat autobus a vlak nebo jenom vlaky s přestupem např. v Berlíně. Délka cesty bude o něco delší než autem, až 23 hodin.

Švédská měna

Švédsko a Dánsko si stále hrdě drží své koruny stejně jako Česká republika. Eura se vám však budou hodit po cestě v Německu nebo na letišti. Švédská koruna (SEK) zatím převládá i v obchodech a aktuálně se rovná 2,29 Kč. Eurem se dá platit jen na místech hodně orientovaných na turisty. Na druhou stranu je tu prakticky všude běžná platba kartou.

Památky a zajímavosti aneb co vidět ve Stockholmu

Mezi hokejová utkání rozhodně stihnete vměstnat i nějakou tu kulturní potravu a Stockholm je nádherné historické město. Kdo by čekal pouze moderní metropoli, bude nejspíš překvapen.

Svébytný charakter Stockholmu určuje především poloha mezi jezerem Mälaren a Baltským mořem a současně na čtrnácti ostrovech, které spojuje přes padesát mostů. Leží tedy doslova na vodě a plavba jeho kanály i původní švédská architektura a budovy z typických červených cihel vás přenesou do úplně jiného světa. Některá místa stále vypadají tak, jak je vídal Jan Amos Komenský.

Stockoholmu se sice říká „Benátky severu“, ale jeho kouzlo je jedinečné a prostředí oproti Benátkám čistší, prostornější a vzdušnější. Stockholmského syndromu se tu opravdu bát nemusíte, nevyhnutelně vám však hrozí závislost na mořském vzduchu i lehké kuchyni, jejíž hlavní součástí je zelenina a ryby a dosud oblíbené maso losů a sobů.

Švédský Stockholm mezi evropskými městy vyniká čistotou svého ovzduší. Navíc se ty nejvýznamnější památky města, Královského paláce a Muzea Vasa, nenacházejí zase tak daleko od sebe, což pěší prohlídku usnadňuje. S čtvrtěmi rozloženými na čtrnácti ostrovech a poloostrovech pospojovanými padesátkou mostů není ve Stockholmu k vodě nikdy daleko.

Co musíte navštívit: Gamla Stan , tedy staré město, kde se můžete hodiny proplétat historickými uličkami až k baroknímu královskému paláci. Nenechte si ujít ani téměř divadelně připravené střídání stráží!

, tedy staré město, kde se můžete hodiny proplétat historickými uličkami až k baroknímu královskému paláci. Nenechte si ujít ani téměř divadelně připravené střídání stráží! Storkyran neboli katedrála svatého Mikuláše , kde se magicky propojují prvky gotiky se severskou architekturou

, kde se magicky propojují prvky gotiky se severskou architekturou Stockholmská radnice z červených cihel na ostrově Kungsholmen – z věže je nádherný výhled na okolí.

z červených cihel na ostrově Kungsholmen – z věže je nádherný výhled na okolí. Muzeum Nobelovy ceny v nádherné historické budově burzovního paláce

v nádherné historické budově burzovního paláce Celý den můžete strávit na ostrově Djurgården , kde je dobový skanzen , zábavní park Gröna Lund Tivoli i lodní muzeum , kde je k vidění vrak lodi Vasa z roku 1628.

, kde je dobový , zábavní park i , kde je k vidění vrak lodi Vasa z roku 1628. Citadela Kastellet na ostrůvku Kastellholmen

na ostrůvku Kastellholmen Chcete-li zažít skutečné Švédsko – rozhodně nevynechejte tržnici Hötorgshallen , která je plná bister a restaurací, kde ochutnáte pravé švédské jídlo.

, která je plná bister a restaurací, kde ochutnáte pravé švédské jídlo. Muzeum švédské skupiny ABBA

A moderní švédská architektura? Nejlepším příkladem je právě Avicii Arena, také zvaná Globe, připomínající zeměkouli. Ideální místo pro světové klání v nitru hokejové velmoci.