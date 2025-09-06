Les prý získal název po místním pastýři jménem Hoia Baciu. Podle nejznámější verze vstoupil pastýř se svým stádem dvou set ovcí do hustého lesa, aby se dostal na novou pastvinu. Místní ho varovali, aby do lesa nechodil, ale on jim nevěnoval pozornost. Celé stádo i se svým pastýřem beze stopy zmizelo. Nikdy nebyly nalezeny žádné jejich pozůstatky ani stopy, které by vysvětlily jejich zmizení.
Tato legenda, která dala lesu jméno, je ale jen jedním z mnoha tajuplných příběhů, jež se v rumunském folklóru vyprávějí.
V lese Hoia Baciu zákony času neplatí
Druhým pilířem místního folklóru je příběh o ztracené pětileté dívce. Místní lidé tuto pověst považují za skutečnou historickou událost. Jednoho dne se malé děvčátko ztratilo v lese. Všichni ji hledali, ale marně. Po pěti letech se dívka objevila na okraji lesa, oblečená ve stejném oblečení jako v den, kdy zmizela. Navíc se zdálo, že ani o den nezestárla. Nevzpomínala si na nic, co se jí stalo. Jediné, co dokázala, bylo vyjmenovat všechny rostliny v lese, i když je dříve neznala.
Stejný příběh se traduje o několika dalších lidech, kteří do lesa vstoupili a po čase se objevili, aniž by si pamatovali, co se s nimi dělo.
Kam až sahá historie tajemného transylvánského lesa?
Před samotným lesem Hoia Baciu se na dané lokalitě rozkládalo neolitické pohřebiště. Archeologové zde objevili pozůstatky osídlení, které se datuje do období kolem roku 6500 př. n. l. Tyto nálezy dodávají místu další vrstvu tajemství. Někteří badatelé se domnívají, že zdejší záhadné jevy mohou souviset právě s tímto dávným pohřebištěm a rituály, které se na něm konaly.
Mohou za nevysvětlitelné jevy mimozemšťané?
Jeden z nejzásadnějších momentů v historii lesa Hoia Baciu se odehrál 18. srpna 1968. Tehdy zde vojenský technik a amatérský fotograf Emil Barnea během procházky v lese spatřil na obloze podivný létající objekt, který vypadal jako talíř. Okamžitě ho vyfotografoval. Přestože fotografie nejsou v ideální kvalitě, staly se jedněmi z nejznámějších fotografií UFO na světě a obletěly všechny kontinenty.
Barneův případ prozkoumali i odborníci na UFO z Rumunska i zahraničí, kteří potvrdili, že se jedná o originály. Dodnes se nepodařilo nalézt racionální vysvětlení pro tento jev, a fotografie se tak staly jedním z hlavních důkazů o paranormální aktivitě v lese Hoia Baciu.
Co dnes v lese číhá?
Ti, kteří se odváží vstoupit do lesa, často popisují řadu znepokojujících jevů. Mezi nejčastější patří nevolnost, bolesti hlavy a náhlé pocity úzkosti. Někteří návštěvníci dokonce hlásili, že se jim na kůži objevily podivné vyrážky nebo popáleniny, aniž by pro to měli nějaké logické vysvětlení.
Kromě fyzických symptomů se lidé v lese setkávají i se selháváním techniky. Běžně se vypínají telefony, vybíjejí baterie a GPS signál se ztrácí.
Jeden z nejzáhadnějších jevů, který návštěvníci často hlásí, je ztráta času. Lidé, kteří se odváží do lesa, tvrdí, že si nevzpomínají, co se stalo během několika hodin, nebo se jim zdá, že v lese strávili mnohem delší dobu, než ve skutečnosti. Tato dezorientace v čase a prostoru je jedním z hlavních důvodů, proč se lesu Hoia Baciu přezdívá „rumunský Bermudský trojúhelník“.
Tajemný kruh, podivná světla a fyzické příznaky
Jedním z nejzáhadnějších a nejděsivějších míst v lese je dokonale kruhová mýtina, kde i po desítkách let odmítá růst jakákoliv vegetace. Vědci, kteří zkoumali půdu, v ní nenašli žádné anomálie, které by absenci rostlin vysvětlovaly. Místní obyvatelé mýtinu přezdívají „kruh víl“ a považují ji za bránu do jiného světa nebo za místo s nesmírně silnou paranormální energií.
Vědci a novináři, kteří mýtinu navštívili, však potvrdili, že tato legenda není zcela pravdivá. Na místě sice skutečně nic nerostlo, ale jen po určitou dobu. Záznamy ukazují, že to platilo v 70. a 80. letech 20. století. Dnes už tam tráva a nízká vegetace roste, i když je možné, že je stále řidší než v okolí.
Důvodem, proč na mýtině v minulosti nerostla ani tráva, může být historická skutečnost. V 70. letech byla oblast lesa Hoia Baciu využívána armádou jako cvičiště. Je možné, že v kruhu bylo něco, co způsobilo, že tam rostliny po nějakou dobu nerostly, například chemikálie nebo těžké stroje.
Stromy svíjející se v rozličných tvarech
Tyto záhady doplňuje i samotný vzhled lesa, kde stromy rostou v bizarních, pokroucených tvarech, jako by byly formovány neznámou silou. Mnohé z nich rostou klikatě nebo spirálovitě, a to vždy ve směru hodinových ručiček.
Les Hoia Baciu nechává v návštěvnících nezapomenutelný dojem
„Nikdy jsem nic z toho neviděl ani nezažil… Ale co můžu opravdu říct, je, že je tam nějaké kouzlo… Můžete se tam ocitnout tak blízko města… A zároveň tak daleko. Neslyšíte hluk uvnitř města, vzduch je svěží a čistý a večer nebo v noci si můžete vychutnat výhled z vrcholu kopce na osvětlené město Kluž. Skvělé místo pro pozorování hvězd. Romantické a tak…“ prozradil na stránce Tripadvisor obyvatel města Kluž.
„Z údajného ‚dokonale kulatého kruhu, kde nic neroste‘, který by měl být nejstrašidelnějším místem celého lesa, se nakonec stala docela roztomilá malá mýtina (ne ve tvaru kruhu) s trávou a motýly,“ vzpomíná na svůj výlet další z návštěvníků lesa.
Věda versus mystika. Vědci hledají vysvětlení
Les Hoia Baciu přitahuje i vědce, kteří se snaží najít racionální vysvětlení pro tyto jevy. Dokonce i skeptici, kteří rádi vše vysvětlují přirozenými příčinami, v lese Hoia Baciu narážejí na neobyčejné skutečnosti. Měření ukázala, že v lese je zvýšená geomagnetická aktivita, která by mohla ovlivňovat techniku a psychiku.
Vědci spekulují, že za fyzickými příznaky, jako jsou bolesti hlavy a nevolnost, by mohl stát infrazvuk. To je zvuk, který lidské ucho neslyší, ale tělo na něj reaguje a může způsobovat fyzickou nepohodu.
Přestože věda přinesla řadu možných vysvětlení, žádné z nich nedokáže plně pokrýt všechna pozorování. Díky tomu je les Hoia Baciu stále obestřen tajemstvím, které fascinuje jak skeptiky, tak i lidi věřící v nadpřirozené jevy.
Další tajemné lesy, do kterých není radno vejít
Fenomén tajuplných a strašidelných lesů není zdaleka jen specialitou Hoia Baciu. Podobné příběhy se váží k několika dalším místům po celém světě.
Příkladem je Křivý les (Krzywy las) v Polsku, kde desítky borovic rostou v bizarně pokroucených tvarech, což vyvolává spekulace o záhadné energii nebo vlivu neznámé síly.
Dalším slavným místem je Aokigahara, známý také jako „les sebevrahů“, který leží na úpatí japonské hory Fudži. Zdejší hustá vegetace a naprosté ticho mají v lidech vyvolávat pocity dezorientace a smutku.
V Anglii je to Epping Forest, který je známý kvůli pověstem o přízracích a neznámých silách, které v něm přebývají. Podobně jako v Hoia Baciu, i zde se mluví o častém výskytu nepochopitelných jevů.