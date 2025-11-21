Ačkoli je Vídeň jednou z hlavních evropských metropolí, podobně jako Praha si stále uchovává historickou autenticitu a některá místa mají atmosféru jako za c. a k. mocnářství. Také adventní trhy ve Vídni mají své sváteční kouzlo a opojná vůně punče ještě umocňuje původní rakousko-uherský nádech.
Návštěvu sídla rakouského císaře jsme si nemohli nechat ujít. Jedna věc totiž je o dobách minulých číst a druhá se do nich vydat na vlastní kůži. A právě prohlídka Hofburgu takový návrat do minulosti umožňuje. Kromě toho, že tu procházíme stejnými zdmi jako císař a jeho rodina, můžeme si prohlédnout zařízení jejich soukromých komnat a současně díky audio průvodcům (kde je možné nastavit i češtinu) se přitom dozvídáme více o detailech z jejich života. Muzeum Sissi ukazuje hodně původních památek na císařovnu i repliky šatů a šperků, císařská apartmá pak jejich obytné a pracovní prostory. Mohli jsme se tak vydat nazpět časem po hlavních událostech v životě a vztahu Františka Josefa a Alžběty.
Jaký byl František Josef ve skutečnosti?
Zatímco kolem Sissi vznikla díky filmům s Romy Schneiderovou romantická aura, osobnost Františka Josefa zůstává ve stínu jejího charismatu. Přitom to byl právě František, díky jehož velkorysosti získala Sissi navzdory dvorskému ceremoniálu tolik svobody, že mohla rozvíjet svou nekonvenční osobnost. Většina z nás pak Františka zná jen z obrazů jako bezvýraznou masku panovníka s výraznými licousy a jako stárnoucí symbol stárnoucího impéria, který již zcela ztratil lidský rozměr.
Díky vzpomínkám císařových komorníků známe i malé detaily ze života císaře. Kdy vstával, jaký byl jeho denní program a proč neměl rád novoty. A jaký měl vlastně vztah k ženám. Spisovatel Vladimír Neff pak popisuje v románu Sňatky z rozumu císaře jako muže, který řídí monarchii od stolu s úřednickou pečlivostí: „Akta, akta, akta. Vyřizovat akta, podpisovat akta, pročítat akta bylo jedinou vášní tohoto nevášnivého člověka, hlubinou jeho bezpečnosti, nejdůležitější výplní jeho života. Akta, pečlivě spořádaná na jeho stole, mu skýtala iluzi, že i jeho říše je pečivě spořádána.“
Rozhodně tak vystihl jednu z Františkových základních vlastností. A tou byla vojenská disciplinovanost a současně pečlivost a zodpovědnost při vykonávání služby státu. Těžko říct, zda byl takový pedant a workoholik, či zda ho k tomu vedl jeho úděl a vědomí obrovské odpovědnosti. Nade vše, kromě státních povinností, mu pak byla jeho rodina. Přestože na děti neměl tolik času, kolik by si asi přál, vzpomínali na něj potomci jako na laskavého dědečka. Neobklopoval se zbytečným přepychem, ale v ložnici stále uchovával ručně vyrobené dárečky od dcer a vnuček.
Vstup do Muzea Sissi a Císařských apartmá z náměstí Michaelerplatz. Hlavní vchod do tzv. Michaelertraktu dal postavit František Josef I. v roce 1888. Od roku 2004 sídlí Muzeum Sisi v křídle pojmenovaném po arcivévodovi Štěpánu Viktorovi. Hofburg (14. září 2025)
Jak vypadal běžný den Františka Josefa?
Mnohé o Františkově běžném životě dodnes vypovídá zařízení jeho soukromých komnat v Hofburgu. S vojenskou kázní naplňoval svůj denní program, který začínal již o půl čtvrté ráno. Součástí ranní toalety byla návštěva holiče, který upravoval císařův pověstný vous. Služba holiče byla jedna z mála věcí, kterou se císař „rozmazloval“. Dokonale zastřižený knír byl ale také součást jeho úřadu. Precizní vzhled i srovnaná akta mohou být signálem, že monarchie je v pevných rukách. Zároveň se udržoval v kondici díky zdravé stravě a pohybu, i to byla jeho povinnost vůči říši. V roce 1900 uvádí jeden novinový článek, že sedmdesátiletý císař vážil přesně 70 kilogramů. Přísnou sebekontrolu zachovával i ve vztahu ke své práci, pracoval každý den i během cest, bez ohledu na únavu či onemocnění.
Není pak zcela pravda, co píše Neff, že akta byla Františkovou jedinou vášní. Opomněl totiž vášeň loveckou a kuřáckou. V dnešní době se sice hony zdají nehumánní, ale tehdy patřily k oblíbené zábavě šlechty. Jedním z mála císařových nezdravých zlozvyků pak bylo kouření. V rámci péče o zdraví tak aspoň zakázal kouření při jídle.
Ihned po ranní toaletě císař usedal k pracovnímu stolu a vyřizoval dokumenty. V pět hodin ráno dostal první snídani, která sestávala z kávy a pečiva s máslem a šunkou (v období půstu bez šunky), po snídani přijímal audience. Před polednem dostal druhou snídani, jejíž součástí byla polévka, biftek či kuřecí maso se zeleninou a sklenice piva. Mnohdy jedl během práce u psacího stolu. Mezi pátou a šestou pak byl rodinný „diner“, opět spočívající v jednoduchém jídle, které se nelišilo od večeře měšťanů. Dokonce i velké dvorské večeře probíhaly velmi rychle, protože císař sám jedl málo. Podle protokolu se mělo sklízet ze stolu, jakmile dojí císař. Proto se snažil jíst co nejpomaleji, aby kvůli němu hosté netrpěli hladem.
V audienční síni přijal František Josef zhruba 260 000 lidí. Visí tam dva nejslavnější císařovy portréty: císař ve slavnostní uniformě rakouského polního maršála od Franze Lenbacha a císař rok před smrtí od Heinricha Waßmutha. Hofburg (14. září 2025)
Císařův vztah k penězům
Střídmý nebyl císař jen ve vztahu k jídlu. Jeho skromnost se projevovala i tím, že šetřil papírem a nepopsané části zpráv si nechával pro další použití. Zásadně trval na své staré štětce na holení a pouze si do ní nechával zasadit nové štětiny. Odmítal si nechat šít nové šaty a jeho přítelkyně Kateřina Schrattová nakonec katastrofální stav císařova šatníku řešila lstí a tajně nechávala šít stejné oděvy, které tajemník vyměňoval tak, aby o tom císař nevěděl.
K reálným penězům však vztah neměl a vůbec netušil, jaká je jich aktuální hodnota. Když ho nejmladší bratr Ludvík Viktor požádal o peníze místo dárku k narozeninám, císař velkoryse nařídil předat mu pět zlatých. Poté, co ho nejvyšší hofmistr upozornil na nesmyslnost tak nízké částky, zvýšil ji císař obratem na ještě absurdnějších padesát tisíc.
Žádná koupelna ani telefon!
Kromě pověstné skromnosti se také často mluví o Františkovi jako o člověku, který neměl rád novoty. Například už zmiňovaná císařova hygiena se vždy odehrávala pomocí mobilního umyvadla, které lázeňský přinášel do císařovy ložnice, protože v Hofburgu dlouho nebyla funkční koupelna. František Ferdinand d’Este pak měl na Konopišti splachovací záchod mnohem dřív než jeho císařský strýc. Císař nerad odpovídal na žádosti psané na stroji, dlouho odmítal nechat zavést telefon a raději chodil po schodech pěšky, než by použil výtah. Mezi vynálezy však měl výsostné postavení větrák, který si František Josef oblíbil natolik, že si jej přes počáteční nedůvěru nechal instalovat na psací stůl. Proč? Přesvědčilo ho velké horko, v němž se větrák ukázal jako velice užitečný přístroj.
Další náhled na císařův odpor k novým vynálezům nám nabízí jeden z jeho komorníků Eugen Ketterl. Ve svých vzpomínkách totiž uvádí, že podle jeho názoru nebyl František Josef k novotám apriori odmítavý, ale jako stárnoucí a technicky ne příliš vzdělaný člověk byl jen nejistý při jejich používání. V podstatě stejně jako to známe všichni u svých rodičů a prarodičů. Jakmile si na ně zvykl a naučil se je používat, dokázal jim přijít na chuť. V teoretické rovině naopak jevil o technický pokrok velký zájem a navštívil mnoho výstav.
Ložnice a obývací prostory císařovny Alžběty byly mnohem velkorysejší, pokud chtěl František vstoupit do soukromí své ženy, musel nejprve zazvonit. V apartmá je k vidění také toaletní stolek císařovny, která věnovala péči o své vlasy mnoho času. O její narcistní povaze se vypráví řada historek, například že pravidelně kontrolovala, kolik vlasů jí při česání vypadlo, a podle toho trestala kadeřnice. Hofburg (14. září 2025)
Zatímco sám císař se nechtěl vzdát nepohodlného umyvadla, ze kterého měl modřiny, pro Sissi nechal zbudovat moderní koupelnu včetně splachovacího záchodu. V pokojích měla také tělocvičnu, včetně žebřin, hrazdy a kruhů ve dveřních rámech, protože se panicky bála, že přibere.
František Josef, jeho rodina a ženy
Pamětníci se shodují na tom, že byl císař rodinně založený a rád se obklopoval fotkami svých blízkých. I to je dosud jasně vidět v jeho komnatách. Zřejmě největší císařovou vášní pak byla jeho láska k manželce Alžbětě Bavorské, se kterou se oženil v roce 1954. O jeho vztahu k ní v době svatby nejlépe vypovídá skutečnost, že původně byla určena za jeho nevěstu starší sestra Helena, ale tehdy třiadvacetiletý František na první pohled propadl kouzlu šestnáctileté Alžběty. Manželé spolu měli čtyři děti, z nichž se tři dožily dospělosti.
Alžběta však byla na úlohu císařovny i matky příliš mladá a velmi brzy začala před svými povinnostmi unikat do vysněného světa, v němž nebylo mnoho místa pro povinnosti, pro děti (snad s výjimkou nejmladší Marie Valerie), ani pro Františka.
Zatímco čím dál tím nervóznější a nenaplněnější Alžběta bloudila po Evropě, byl František nucen hledat naplnění fyzických i citovým potřeb u jiných žen. Dlužno však dodat, že i ve vztazích k nim byl velmi stálý, zřejmě víc než tělesné rozptýlení potřeboval partnerku a spřízněnou duši. Například vztah s Annou Nahovskou (která císaři pravděpodobně porodila jedno z nemanželských dětí) trval od roku 1878 do roku 1889. Zhruba od roku 1889 se pak datuje jeho letitý poměr s herečkou Kateřinou Schrattovou, který trval až do císařovy smrti v roce 1916. Františkovi bylo na začátku vztahu s Kateřinou skoro šedesát let a v jeho životě plnila tedy především úlohu důvěrné přítelkyně. Byla ostatně přítelkyní i císařovny, která chtěla pro manžela důvěryhodnou, zábavnou, tolerantní družku a s císařem ji sama seznámila.
Kolik stojí láska?
Navzdory své vlastní skromnosti císař financoval vysoké životní náklady svých partnerek. Se všemi ženami před svatbou i po svatbě se velkoryse finančně vypořádal a poté, co Kateřina propadla hráčské vášni, obětavě platil i její astronomické dluhy.
Bez stížností a výčitek pak hradil nákladné cesty i extravagantní životní styl stále nedostupnější Alžběty, která přese všechno zůstávala nejdůležitější ženou jeho života. Zatímco v případě milenek by se štědré dary daly vnímat jako náplast na svědomí, zde vidíme, že štědrost k ženám a tolerance k rozmarům byla jeho přirozenou součástí i projevem lásky a péče.
Pracovně Františka Josefa dosud dominují její dva obrazy v mladém věku, velmi nepodobné oficiálním portrétům. Právě na nich byla Alžběta taková, jakou ji poznal v mládí, jakou si ji chtěl pamatovat a mít ji nablízku, i když mu stále fyzicky i duševně unikala. Seděl právě u psacího stolu, před portrétem andělské Sissi se zapletenými vlasy, když se v roce 1898 dozvěděl o její smrti (Alžbětu 10. září 1898 zabil atentátník na cestě v Ženevě). Podle vzpomínek pamětníků se císař po této zprávě podíval na její obraz a řekl: „Nemáte tušení, jak moc jsem ji miloval!“
Použité zdroje:
Josef Cachée, Gabriele Praschl-Bichlerová: Císař František Josef zcela privátně
Sissi Museum and Imperial Apartments, Hofburg