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Luxusní vila s bazénem. Pár objevil trik, jak cestovat po světě téměř zdarma

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Britové Ellen Carter a Connor Gill našli způsob, jak cestovat po světě bez...

Britové Ellen Carter a Connor Gill našli způsob, jak cestovat po světě bez drahých hotelů. Pár hlídá cizí domy a jejich mazlíčky, zatímco jejich majitelé dovolenkují jinde. | foto: Jam PressProfimedia.cz

Britové Ellen Carter a Connor Gill hlídají luxusní cizí domy, zatímco jejich...
Britové Ellen Carter a Connor Gill díky house sittingu našli cestu do osmnácti...
Britové Ellen Carter a Connor Gill hlídají luxusní cizí domy, zatímco jejich...
Britové Ellen Carter a Connor Gill díky house sittingu našli cestu do osmnácti...
9 fotografií
Luxusní dům s bazénem a rozlehlou zahradou za nula korun na noc. Britové Ellen Carter a Connor Gill našli způsob, jak cestovat po světě bez drahých hotelů. Pár na to jde chytře – hlídá cizí domy a domácí mazlíčky, zatímco jejich majitelé dovolenkují jinde. Ellen a Connor díky tomu bydleli zadarmo už v osmnácti zemích světa.

Příběh začal v roce 2022, kdy oba Britové ještě studovali a na cestování neměli dost peněz. První zkušenost s hlídáním nemovitosti získali nedaleko domu Elleniny matky v hrabství Buckinghamshire. Tehdy šlo o velký dům s domácím kinem, posilovnou, lesním pozemkem a třemi west highlandskými teriéry.

V srpnu téhož roku našli podobně výhodný „kšeft“ v Budapešti. Dvojice tam strávila deset dní v oploceném pětipokojovém domě s obrovskou zahradou a soukromým bazénem.

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„Budapešť byla asi nejluxusnější hlídání domu, jaké jsme zažili,“ říká Ellen. Zamilovali si také psa Chilliho a každý den vyráželi objevovat město. „S tímto místem jsme se loučili asi zatím nejhůř,“ přiznává.

A kolik je Budapešť stála? Díky domácímu vaření, kterým nahradili restaurace, zaplatili za desetidenní výlet včetně letenek a jídla pouhých 200 liber na osobu (5 800 korun). Dodnes jde o jejich nejlevnější dovolenou.

Britové Ellen Carter a Connor Gill našli způsob, jak cestovat po světě bez drahých hotelů. Pár hlídá cizí domy a jejich mazlíčky, zatímco jejich majitelé dovolenkují jinde.
Britové Ellen Carter a Connor Gill hlídají luxusní cizí domy, zatímco jejich majitelé dovolenkují jinde. Pár díky tomu bydlel zadarmo už v osmnácti zemích světa.
Britové Ellen Carter a Connor Gill díky house sittingu našli cestu do osmnácti zemí světa, například do Maroka.
Britové Ellen Carter a Connor Gill hlídají luxusní cizí domy, zatímco jejich majitelé dovolenkují jinde. Pár díky tomu bydlel zadarmo už v osmnácti zemích světa.
9 fotografií

Ne vždy ale hlídání znamená jen pohodu u bazénu. Některá zvířata potřebují léky a jejich opatrovníci nemohou zmizet na celý den nebo se vracet nad ránem. „Péče může být náročná, zvlášť když mazlíčci potřebují pravidelnou péči,“ připouští Ellen. Protože ale ona ani Connor nepijí alkohol a na noční život je neužije, příliš je to netrápí.

Poslední rok žijí v Brazílii, kde Connor pracuje jako výzkumník a Ellen si dala pracovní pauzu. V listopadu plánují Uruguay, v prosinci Chile a pak Patagonii, Peru i Amazonii. Ani na jednom z těchto míst si ale samozřejmě neplánují rezervovat hotel.

Využili byste možnost cestovat po světě výměnou za hlídání domu a mazlíčků?

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