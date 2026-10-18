Příběh začal v roce 2022, kdy oba Britové ještě studovali a na cestování neměli dost peněz. První zkušenost s hlídáním nemovitosti získali nedaleko domu Elleniny matky v hrabství Buckinghamshire. Tehdy šlo o velký dům s domácím kinem, posilovnou, lesním pozemkem a třemi west highlandskými teriéry.
V srpnu téhož roku našli podobně výhodný „kšeft“ v Budapešti. Dvojice tam strávila deset dní v oploceném pětipokojovém domě s obrovskou zahradou a soukromým bazénem.
|
Rodina objevila způsob, jak bydlet zdarma. Děti učí Šárka Švestková na cestách
„Budapešť byla asi nejluxusnější hlídání domu, jaké jsme zažili,“ říká Ellen. Zamilovali si také psa Chilliho a každý den vyráželi objevovat město. „S tímto místem jsme se loučili asi zatím nejhůř,“ přiznává.
A kolik je Budapešť stála? Díky domácímu vaření, kterým nahradili restaurace, zaplatili za desetidenní výlet včetně letenek a jídla pouhých 200 liber na osobu (5 800 korun). Dodnes jde o jejich nejlevnější dovolenou.
Ne vždy ale hlídání znamená jen pohodu u bazénu. Některá zvířata potřebují léky a jejich opatrovníci nemohou zmizet na celý den nebo se vracet nad ránem. „Péče může být náročná, zvlášť když mazlíčci potřebují pravidelnou péči,“ připouští Ellen. Protože ale ona ani Connor nepijí alkohol a na noční život je neužije, příliš je to netrápí.
Poslední rok žijí v Brazílii, kde Connor pracuje jako výzkumník a Ellen si dala pracovní pauzu. V listopadu plánují Uruguay, v prosinci Chile a pak Patagonii, Peru i Amazonii. Ani na jednom z těchto míst si ale samozřejmě neplánují rezervovat hotel.