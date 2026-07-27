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Pohřbila vesnici, pohlcuje i lesy. Obří dunu v Polsku jen tak nic nezastaví
Na severu Polska se mezi Baltským mořem a rozlehlým jezerem ukrývá krajina, kterou by většina cestovatelů čekala spíše v Africe. Obrovské písečné duny se zde pod náporem větru neustále přesouvají,...
Ženy a muži, každý na svém území. Terstskou pláž El Pedocin rozděluje zeď
Jedni v tom vidí příklad hrubé zaostalosti, téměř středověké segregace. Muže a ženy tu totiž při slunění dělí zeď. Ne všichni v tom spatřují problém. Bariéru vnímají jako odkaz historie, tradic,...
Bitka o lehátka nehrozí. Podívejte se na nejhezčí přírodní koupaliště světa
Léto rovná se koupání. To je rovnice, o které lze asi jen těžko polemizovat. Pokud ale nejste fanoušky nafukovacích zahradních bazénků nebo betonových městských koupališť a zároveň milujete...
Vidlička místo žiletky. Pasažérka výletní lodi šokovala spolucestující
Ostatní cestující nejdřív nevěřili tomu, co vidí, pak vytáhli telefony. Záběry z palubní restaurace lodi Carnival Sunrise se šíří internetem a společnost Carnival musela veřejně vysvětlovat, k čemu...
Na tento ostrov nesmí více než 400 turistů. Na návštěvu čekají roky
Populace jednoho z posledních nedotčených rájů na Zemi nikdy nepřesáhne 800 lidí. Obyvatelé australského Ostrova lorda Howa si totiž pečlivě střeží jeho jedinečnou přírodu a chtějí zachovat krajinu v...
Slovenský zámek inspirovaný Francií. V Bojnicích dodnes bloudí duch hraběte
Není na Slovensku moc míst, která spojují pohádkovou atmosféru, šlechtickou historii, léčivé termální prameny a duchařské pověsti tak přirozeně jako Bojnice. Dominantou městečka je jeden z...
Ženy a muži, každý na svém území. Terstskou pláž El Pedocin rozděluje zeď
Jedni v tom vidí příklad hrubé zaostalosti, téměř středověké segregace. Muže a ženy tu totiž při slunění dělí zeď. Ne všichni v tom spatřují problém. Bariéru vnímají jako odkaz historie, tradic,...
Božský klid a moře jako v Karibiku. Tyto chorvatské ostrůvky turisti ještě neobjevili
Kaprije, Olib a Dugi otok představují tvář Chorvatska, která stále patří tichu, průzračnému moři a pomalému životu. Večerní ruch tu obstarává jen pár hostů v přístavní taverně. „Vydejte se na...
Pronajali si celý dům na dovolenou. Za příčkou v obýváku objevili majitele
Irská rodina se těšila na rodinou oslavu a následný odpočinek v domě pronajatém přes Booking.com. Místo odpočinku si ovšem z irského hrabství Wexford odvezla hororový zážitek. Když se večer vrátili...
Cesta kolem světa: Co jsme si přivezli za poučení a proč se budeme častěji smát
Jak co nejlíp naplánovat jednotlivé etapy, jak nakládat s penězi a je třeba být neustále online? To a mnohem více jsme pečlivě zvažovali, než jsme se vydali na cestu kolem světa. Přinášíme přehled,...
Na co zírá mašinfíra: Motorovou mrkví podél hranic po úpatí Českého lesa
Dnes zacelíme jednu drážní mezeru, která nám před lety vznikla na trati 184. Jedním vlakem jsme totiž dojeli jen do Bělé nad Radbuzou a druhým jsme odjeli z nedalekých Poběžovic, úsek mezi těmito...
Osm tipů, kde v Česku sledovat zatmění Slunce. Zásadní je výhled k západu
Letošní srpnové zatmění nastane až těsně před západem Slunce. Základem úspěchu je pozorování z vyvýšené plochy s nerušeným výhledem k západu – ideální jsou horské hřebeny či stolové hory. Stejně...
Na tento ostrov nesmí více než 400 turistů. Na návštěvu čekají roky
Populace jednoho z posledních nedotčených rájů na Zemi nikdy nepřesáhne 800 lidí. Obyvatelé australského Ostrova lorda Howa si totiž pečlivě střeží jeho jedinečnou přírodu a chtějí zachovat krajinu v...
Před 115 lety svět znovu objevil Machu Picchu. Město Inků halí tajemství
Jedno z nejznámějších archeologických nalezišť světa bylo po staletí ukryté vysoko v peruánských Andách. Teprve 24. července 1911 na něj upozornil americký badatel Hiram Bingham III. Od té doby se...
Ráj cyklistů, kde cesty kříží polodivocí koně. Vítejte na Muráňské planině
Představte si místo, kde se hluboké lesy náhle otevřou do nekonečných horských luk, nad kterými se líně převaluje ranní mlha a v dálce občas zazní dusot koňských kopyt. Pokud zrovna hledáte zajímavé...
Pronájem bytu 1+ kk v Hradci Králové
Malé náměstí, Hradec Králové
11 500 Kč/měsíc
Mnozí jej jen míjejí na cestě do Chorvatska. Maribor stojí za delší zastávku
Většina českých turistů míří přes Slovinsko co nejrychleji do Chorvatska. Druhé největší slovinské město Maribor přitom nabízí historické centrum, nejstarší vinnou révu na světě, výbornou gastronomii...
Po stopách obrů i Pána prstenů. Tyhle výšlapy rozhodně stojí za námahu
Norský Besseggen máme relativně blízko, novozélandské Tongariro leží úplně na opačném konci světa, jedno však mají společné: jsou to nejkouzelnější jednodenní výšlapy. Kde dál vás to v pohorkách...