Kamenné věže ztělesňují hrdost Kavkazu. Proto jsou režimu nepohodlné
OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí
Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...
KVÍZ: Poznáte lokomotivy podle fotografií?
Považujete se za znalce železnice? Otestujte si své znalosti ve kvízu, ve kterém bude vaším úkolem poznat lokomotivy podle fotografií.Čtenáři, kteří do 30. listopadu 2025 do 23 hodin odpoví na...
Muzeum, kde se plánovaly války. S Francií na dlani si tu pohrávala řada králů
Zakonzervovat minulost, zaznamenat odkaz historie. Z takových důvodů se v muzeích světa schází většina exponátů. Ne tak ale v pařížském Musée des Plans-Reliefs. Tamní sbírka vznikala z důvodů přímo...
Nádherná pláž z Tenerife se chlubí nakradeným pískem ze Západní Sahary
Počítá se k nejoblíbenějším plážím Tenerife. Protože je úplně jiná než všechny ostatní na ostrově. Ty pokrývá černozrnný písek, jen tato má nádherně světlý přeliv. Hřejivá krása jemného písečného...
Tady se psaly dějiny Balkánu. Prozkoumejte slavné mosty Bosny a Hercegoviny
Bosna a Hercegovina je zemí starobylých mostů. Podívejme se na ty nejzajímavější. Nejnavštěvovanější most Bosny a Hercegoviny se klene v hercegovském Mostaru. A vyhřívá se na pozici ikony města....
Jejich historie sahá dvě tisíciletí před náš letopočet. Přesto se největšího rozmachu dočkaly až ve středověku, ale jejich sláva rezonuje krajinou severního Kavkazu dodnes. Ingušské věže jsou...
Nákladná, ovšem výjimečná. Co skýtá dovolená v Severní Dalmácii na palubě jachty
V Mandalina Marina v Šibeniku, prvním chorvatském přístavu vhodném pro kotvení obřích jacht, je seřazena celá flotila luxusních lodí. Jachtaře z celého světa přitahuje pobřežní čára Dalmácie, která...
„Okamžitě jsem začal plánovat.“ Výherce míří na Maltu, nyní se bude losovat Dubaj
Soutěž iDNES Premium o exotické dovolené má dalšího výherce. Petr Langr z Dolní Čermné získal čtyřhvězdičkový pobyt na Maltě včetně výletu na ostrov Gozo. A soutěž pokračuje dál – v dalším kole se...
Kam z Ostravy za čistým vzduchem? Pět míst pro restart v Beskydech a Poodří
Ostrava v posledních letech udělala obrovský pokrok ve zlepšení kvality ovzduší a zaznamenává historická minima znečištění. Přestože průmyslové zátěže ubylo, v zimních měsících se zde drží při...
Hofburg otevírá návštěvníkům unikátní pohled do soukromí Františka Josefa
Výlet do Vídně se neobejde bez návštěvy Hofburgu, sídla někdejšího císařského dvora. Stále jsou zde k vidění soukromé místnosti císaře Františka Josefa I. i jeho manželky Alžběty. Prohlídka mnoho...
Kam z Prahy za čistým vzduchem? Pět lokalit vám přinese tichý jednodenní únik
Praha je sice krásná, ale někdy potřebujeme prostě jen vydechnout… a zhluboka se nadechnout. Hluk, ruch a městský prach se v některých dnech stávají neúnosnými, a to zvláště v období, kdy se v...
Čech se vydal na konec Evropy. V Boha nevěřím, ale tady jsem ho cítil, říká
Tři přátelé, roadtrip dlouhý osm tisíc kilometrů a cesta až na nejsevernější okraj Evropy. Václav Podlešák vyrazil na sever s cílem přespat na místě, kde už končí pevnina a začíná nekonečné moře....
Pronájem bytu 2+1, 67m2, Bílina - 5. května
5. května, Bílina - Újezdské Předměstí, okres Teplice
12 800 Kč/měsíc
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Luxusní lanovky a 270 kilometrů sjezdovek. Zažijte lyžování tam, kde zářila i Ledecká
„Nejlepší z nejlepších v rakouském Saalbachu bojují o medaile, mně stačí adrenalin. Jedinečná Ester Ledecká tady získala světový bronz ve sjezdu. Třesu se trochu zimou, zato hodně vzrušením a...