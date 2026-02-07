Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Radomír Dohnal
Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů není dopřáno spatřit, ačkoliv je v čínském národním seznamu památek řazena na nejpřednější místa.
Dvoutisíciletá historia, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta... Hora Laojun je jedním z osmi set vrcholů čtyřsetkilometrového pohoří Funiu a... Na úpatích i vrcholcích hory Laojun, i v jeskyních pod ní, se totiž rozkládá... Byť to tedy s doloženou historií jedné z nejvýraznějších postav čínské... Čínská lidová republika dnes projevům jakéhokoliv náboženství zrovna nefandí,... Nejvýraznější součástí chrámového komplexu je Zlatý vrchol, svatostánky na samé... Stavby Zlatého vrcholu jsou sice průběžně renovované a rekonstruované, ale ve... Chrám Laojun, coby součást širšího souboru taoistických chrámů, má velmi...

7. února 2026  8:30

Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta...

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...

7. února 2026

