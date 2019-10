Dvacet minut a pauza. Hoďte se do klidu v největším termálním jezeře Evropy

Léčebné účinky tohoto místa znali už staří Římané, coby lázeňské město se však Hévíz proslavil až v osmnáctém století. Od té doby tu tráví volno stále více lidí.

„Město nabízí přesně to, co cestovatelé hledají: autenticitu a možnost prožít skutečné a jedinečné zážitky,“ chválí ho i ředitel European Best Destination Maximilien Lejeune.

Turisté zde narazí na spoustu kaváren a restaurací, nabízejících zpravidla maďarské speciality jako rybí polévku hálaszlé, guláš nebo lečo. Některé dny – obvykle v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, se zde také konají trhy s voňavými klobáskami, víny a domácími sýry.

Největším tahákem je však místní termální jezero vulkanického původu. Pachu síry se nebojte, za chvíli si zvyknete. Ani v zimě jeho teplota nepadá pod 25 stupňů, na podzim má krásných 28 stupňů a v létě dokonce 37 stupňů Celsia.

Prameny přitékající do jezera jsou tak vydatné, že se voda v něm obmění každých 28 hodin, což je vzhledem k jeho rozloze činící 4,44 hektaru neuvěřitelné. Však se také jedná o největší termální jezero v Evropě.

Jeho hloubka je až 38 metrů, ale nemusíte se bát – na mnoha místech jsou na hladině ukotvená břevna či ocelové tyče, kterých se může znavený plavec zachytit. Zaměstnanci doporučují, aby se v jezeře lidé koupali maximálně dvacet minut a stejnou dobu pak odpočívali. To proto, aby zamezili problémům se srdcem.

Jinak je zdejší voda vhodná k léčbě kloubů a páteře, degenerativních a gynekologických onemocnění a alergií.

Lázeňský komplex vybudovaný přímo nad hladinou jezera stojí na železobetonových sloupech. Z výšky připomíná kříž. Uvnitř jsou bazény s tryskami, na terasách spousta lehátek a vstupů přímo do jezera s léčivým bahnem. Kromě toho nabízejí zaměstnanci i profesionální masáže, léčebné koupele, bahenní zábaly nebo kosmetické zkrášlovací procedury.

Letecký pohled na jezero Hévíz Jezero Hévíz má rozlohu téměř 5 hektarů, každý si v něm najde své soukromí.

Kolem jezera se rozkládá park, který v létě skýtá stín a na podzim je to příjemné místo k procházkám. Můžete si však zajít i kousek dál, vždyť Hévíz leží jen zhruba osm kilometrů od západního cípu Balatonu. Autem jste tam za necelou čtvrthodinku.

Můžete si také ve městě půjčit kolo a udělat si nenáročný cyklovýlet. Dostanete se do města Keszthely, kterému se říká perla na březích Balatonu. Je tu krásný zámek přirovnávaný k francouzskému Versailles, ale také spousta muzeí, třeba muzeum marcipánu.

Projděte se také po zdejším mole, ze kterého je krásný výhled na město a kolem vždy pluje spousta kachen a labutí. Vše můžete navíc pozorovat z turistického vláčku, takže nohy vás bolet nemusí. Lze se tu i napojit na cyklostezku, která vede kolem celého Balatonu a je nádherná. Vyberte si však jen malou část. Stezka totiž měří celkem přes dvě stě kilometrů.



Druhým tipem na výlet je zhruba 25 kilometrů vzdálené město Sümeg. Stojí tam jeden z největších, nejkrásnějších a také nejzachovalejších hradů v Maďarsku. Nemusíte po něm chodit s průvodcem a navíc si můžete všechno osahat.

Děti jistě ocení, že si lze vyzkoušet třeba psaní husím brkem nebo se podívat do místních prostor pro hospodářská zvířata, kde si je mohou i pohladit. Užijí si tu malí i velcí. A o zážitky přece na ce cestách jde nejvíc.