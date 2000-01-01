Tisíce let zůstávala skrytá. Jeskyně s pravěkými malbami tuleňů, bizonů i otisky lidských rukou měla navždy zmizet, zapomenutá pod hladinou Středozemního moře. Pak ji ale náhodou objevil potápěč z jihu Francie. Henri Cosquer tím rozpoutal senzaci, o níž dodnes mluví archeologové z celého světa.
Nikdy se nepotápět sám. To základní pravidlo při ponorech v neznámých vodách porušil Henri Cosquer, profesionální potápěč z jihofrancouzského Cassis, bezpočtukrát. Patřilo to k jeho profesi. Na živobytí si vydělával tím, co jiní dělat nechtěli nebo si na to netroufali.
Jeho specialitou byly revize a opravy kilometrů průmyslového podvodního potrubí v kalných vodách továren v kanálu Martigues. A přes zimu se pak své lásky, moře, přidržoval tím, že jako námezdný kapitán přepravoval zbohatlíkům plachetnice z Antil do pevninské Francie.
Ačkoliv platil a stále ještě platí za nejlepší absolventy plachetní školy v Glénans, potápěčem dál zůstával, srdcem i duší, i když se přidržoval kormidla. Během dlouhých plaveb si Cosquer přehrával v hlavě vzpomínky na místa pod mořskou hladinou, které ho tolik lákaly.
V 80. letech často vzpomínal na jedno konkrétní místo. Podmořskou puklinu, kterou spíše mimoběžně zahlédl při ponoru pod zátokou Cap Morgiou, v místě zvaném Pointe de la Voile ne až tak daleko od Marseille.
Absolutní prvenství objevu? S tím je to trochu složitější. Podmořských puklin je v bělostných útesech v Calanques spousta. A o té, nad kterou tolik přemýšlel, měli jistě tušení i jiní potápěči z regionu. Dosud ji ale nikdo z místních potápěčských klubů neprozkoumal.
Henri Cosquer se do toho pustil sám. Jak jinak. V roce 1985 se mu podařilo najít a zaměřit vstup do té pukliny v Cap Morgiou v hloubce 36 metrů pod hladinou. A pokračoval na vlastní pěst v jejím průzkumu.
Puklina navazovala na dlouhou zaplavenou chodbu, která se zužovala a prudce stáčela. Vedla kamsi vzhůru k pevnině. Na délku měla ta chodba 175 metrů a otevírala se do jakéhosi jezera uvnitř temné jeskyně. Henri Cosquer v ní naslepo pořídil několik fotek s bleskem.
Vyvolané snímky poodhalily existenci čehosi, co připomínalo otisky lidských rukou a dost možná jeskynních maleb. Snad pravěkých? Z nahodilého potápěčského dobrodružství se stala pro Cosquera adrenalinová záležitost. Jako kdyby našel poklad.
Poklad, o který se ovšem ještě se světem dělit nechtěl. Teprve až když mu při jednom z ponorů v té předlouhé podmořské chodbě selhalo světlo a málem se ven nedostal živý, začal na průzkumu spolupracovat s lidmi, kterým věřil. Se svou neteří a několika kolegy.
Fotili a odebírali vzorky, které pak na vlastní náklady nechávali analyzovat. Chtěli se ujistit o autenticitě díla.
Trasu podmořskou chodbou vyznačovali vodicím lanem. Jednak proto, aby nebloudili. A též, aby při proplouvání nevířili usazeniny při dně. V jeskyni nad jezerem a její suché části rovněž pořídili řadu dalších snímků.
Fantastickou zprávu o jeskyni s prehistorickou výmalbou chtěli světu odhalit jako „hotovou“ věc. Se všemi podklady a materiály, fotkami i natočeným filmovým záznamem. To štěstí jim ale úplně dopřáno nebylo.
Dne 1. září 1991 totiž změnila jejich plány tragédie. Vchod do podmořské pukliny u Cap Morgiou objevila další trojice potápěčů, nadšenců z Grenoble, kteří se uvnitř ztratili a utopili se. O den později už Henri Cosquer a jeho kolegové asistovali u vyzvednutí jejich těl.
Pod tlakem okolností se tedy Henri Cosquer odhodlal vyrukovat se svým objevem. Dne 3. září 1991 Cosquer nahlásil jeskyni Ministerstvu námořních záležitostí v Marseille. Ta záhadná jeskyně přestala být, alespoň pro znalce a odborníky z oboru archeologie, tajemstvím.
Francouzští archeologové a znalci z ministerstva kultury byli k objevu zprvu skeptičtí, nicméně materiály dodané Cosquerem je přiměly k vypravení vlastní expedice. Ta potvrdila pravost maleb. Byla to naprostá senzace.
V krátkosti, ta jeskynní prostora byla v několika etapách osídlena v době, kdy hladina Středozemního moře stála o 110 až 120 metrů níže než v současnosti a kdy ta nynější podvodní cesta byla suchá. Pralidé se tu zabydleli poprvé přibližně před 27 000 lety v tzv. gravettské éře.
Jak se také ukázalo o rok později, do jeskynního systému vedla ještě jedna „suchá“ přístupová cesta. Její existenci si archeologové z bezpečnostních důvodů nechali pro sebe, byla jejich tajemstvím dalších třicet let. Tu využívali obyvatelé jeskyně v druhé etapě zasídlení, před 19 000 lety.
A ta výzdoba? Čtyři pětiny z rozlohy jeskyně jsou dnes trvale nebo periodicky zaplavovány mořskou vodou, která tak zničila většinu z toho nástěnného umění. Ovšem i to, co přečkalo v suchých částech, budí údiv a úžas.
Dochovalo se tu téměř pět stovek maleb. Celkem se v jeskyni nachází 177 kreseb zvířat; mezi ně patří 63 koní, 28 kozorožců, 17 jelenů, 10 bizonů a 7 zubrů. Z lidských postav se tu vyskytuje řada sexuálních symbolů a též jeden motiv „zabitého muže“. Ten lze vidět v jiných jeskyních, například v Lascaux.
Malby zachycují druhy, které jsou dnes už vyhynulé. Svět opustily někdy ke konci paleolitu, stejně jako ti prapůvodní obyvatelé jeskyně. Henri Cosquer byl prvním, kdo sem (podle radiokarbonové datace) po 8 450 letech vstoupil.
Za unikátní se dají považovat neobvyklá vyobrazení mořských živočichů, tuleňů, medúz a různých figurálních maleb, jež by mohly být rybami či dokonce kytovci. Pralidé malující mořský život, to je z hlediska archeologie skutečně jedinečný formát.
Výzkumy naznačují, že většinu těchto maleb v podzemí vytvořily ženské ruce. Proč a za jaký účelem? To už je předmětem debat odborníků. Památka tak ale výrazně přispívá k bližšímu poznání prehistorie.
Ta podmořská galerie prehistorického umění, děl, která už nikdo nikdy neměl spatřit, pochopitelně nebyla a není přístupná návštěvníkům. Vstup pod hladinou je dávno zavařený mříží a sledovaný fotopastmi. Průzkum lokality ale dál probíhá.
Neznamená to ale, že veřejnost ta díla nikdy neuvidí. Fascinovaně můžete hledět alespoň na jejich věrné repliky. Ty vznikly v muzeu Cosquer Méditerranée v Marseille, které bylo otevřeno v červnu 2022.
Celá ta impozantní kopie je umístěna v moderní budově Villa Méditerranée na nábřeží poblíž muzea Mucem a umožňuje návštěvníkům prohlédnout si unikátní podmořskou jeskyni s pravěkými malbami, která je jinak pro veřejnost nepřístupná.
Návštěvníci tu mohou vidět dokonalou repliku jeskyně a z paluby automatických vozítek projíždět simulovaným podmořským prostředím s reprodukcemi maleb. Muzeum se rozkládá na třech podlažích a kromě samotné repliky nabízí i informace o historii objevení jeskyně a pravěkých civilizacích.
A Henri Cosquer, dnes sedmdesátiletý? Ten se otevřením muzea konečně dočkal řádné satisfakce. Po dlouhou dobu totiž jeho podmořský objev podléhal utajení a jeho snímky zdobily „pouze“ odborné archeologické publikace, aniž by z toho měl víc než jen uznání odborníků.
Jak sám říká, objev století mu zatím dohromady nepřinesl jediný halíř, jen moře potíží. Přitom ale nechtěl nic jiného než dychtivě světu na stříbrném podnose naservírovat jeskyni s galerií, kterou už nikdo nikdy neměl vidět.
