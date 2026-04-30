Cestovatelé se tu dobrovolně vrhají pod vlak. Hanoj je smrtící hvězdou sítí

Je to jen čtyři sta metrů dlouhá úzká ulička, ale pro vietnamskou vládu představuje noční můru. Train Street, kde vlaky projíždějí doslova centimetry od kavárenských stolků, se stala globálním hitem Instagramu. Zatímco úřady staví zátarasy a policie hlídkuje, turisté riskují životy pro perfektní selfie.

Představte si ten obraz: úzká ulička lemovaná lampiony, vzduch těžký vlhkostí a vůní silné vietnamské kávy. Najednou se ozve ohlušující siréna. Turistka v šatech vyskočí na koleje, aby zapózovala. Jen vteřiny předtím, než se na ni vyřítí ocelový kolos, uskočí do bezpečí. Cvak, post na sítě je hotov.

Hanojská Train Street láká davy, které riskují život pro fotku s vlakem projíždějícím jen centimetry od kavárenských stolků. I přes opakované zákazy úřadů zůstává tato úzká ulička symbolem nebezpečného, ale neodolatelného turistického chaosu.
V hanojské ulici Phố Đường Tàu, známé také jako Hanoi Train Street, je to běžný den. Turisté zde popíjejí kávu nebo pivo a s úžasem sledují, jak kolem nich burácí vlaky v takové blízkosti, že soupravy občas narážejí do neuklizených stolků a židlí.

Země dvou tváří. Vietnam nabízí dechberoucí přírodu i moderní metropole

Jak se z obyčejné dělnické čtvrti stala atrakce na úrovni zátoky Ha Long nebo tunelů Cu Či? Historie trati sahá do roku 1902, kdy ji vybudovali francouzští kolonizátoři jako spojnici mezi Hanojí a Ho Či Minovým Městem. V roce 1956 zde vyrostly malé domky pro zaměstnance drah.

„Byla to prostě obyčejná ulice s kolejemi,“ vzpomíná pro BBC Minh Anh, místní rodák, který pracuje v destilérii whisky. „Když se později začala objevovat na sociálních sítích, byl jsem upřímně překvapený,“ dodává.

Podobně to vidí i průvodkyně Nhi Nguyen, která tudy vodila turisty ještě před érou selfíček. „Lidé tam tehdy žili své běžné životy. Skútry byly zaparkované metr od kolejí, venku viselo prádlo a na malých plynových vařičích se vařil oběd. Mělo to mnohem autentičtější nádech,“ vzpomíná.

Z chudinského slumu ikonou Instagramu

Vše odstartovalo nenápadně v roce 2013, kdy fotografové Colm Pierce a Alex Sheal spustili prohlídky zaměřené na život u trati. Shodou okolností ve stejnou dobu Instagram spustil funkci sdílení videa. Když se pak ulice objevila v pořadu Tough Trains na Travel Channel, lavinu už nešlo zastavit.

Kde hledat nejdelší prosklený most světa? Bílý drak se usadil ve Vietnamu

V roce 2017 si jeden podnikavý rezident otevřel první kavárnu. Sousedé okamžitě pochopili ekonomický potenciál a ulička se proměnila v barevný lunapark, kam míří cestovatelé z celého světa. Kvůli fotografiím i suvenýrům riskují to nejcennější už téměř deset let.

„Dáváme si víčka od piva na koleje a vlak nám z nich udělá placky jako suvenýry,“ popisuje se smíchem Julia Husum, studentka z Norska, která místo navštívila v únoru 2026.

Hra na kočku a myš s úřady

Vietnamská vláda však nadšení nesdílí. Od roku 2019 se pokouší uličku opakovaně uzavřít. V roce 2022 přišly přísnější represe a naposledy v roce 2025 proběhly další zátahy poté, co byla jedna z turistek téměř vtažena pod kola vlaku.

„Je to paradox. Lidé z Británie nebo USA jsou zvyklí na regulace, zábradlí a čáry, za kterými musí stát. Train Street je pro ně neuvěřitelný úlet,“ vysvětluje psycholožka Charlotte Russell. „Vypadá to lépe na fotkách než ve skutečnosti. Je to spíš atrakce pro influencery než skutečná sousedská ulice,“ přiznává bloger Adam Hurly.

Místní průvodci varují, že s přílivem turistů se vytrácí duše místa. „Kulturní dědictví se ztrácí v honbě za lajky. Lidé odcházejí s fotkou, ale o historii trati nevědí nic,“ říká průvodkyně Phuong Loan Ngo.

Někteří profesionální fotografové už proto své trasy přesouvají dál na předměstí, kde vlaky stále projíždějí kolem tržnic a skutečného, nemaskovaného života Hanoje. Je to ale jen otázka času, než davy na Instagramu objeví i tato „tajná“ místa.

