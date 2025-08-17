„Nadechněte se čerstvého vzduchu ze srdce Hallstattu, města zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Každá plechovka je ručně plněna za ideálních podmínek, aby se zachoval čistý a svěží horský vzduch tohoto kouzelného regionu.“ Takový popisek láká turisty z celého světa ke koupi plechovek se stlačeným vzduchem z Alp.
Zhruba za 15 eur (375 korun) si návštěvníci mohou odvézt domů nebo jednoduše objednat online produkt s názvem Hallstatt Air, který obsahuje filtrovaný a kompresorem stlačený vzduch. Součástí balení je i maska pro jeho inhalaci. Podle výrobců vystačí obsah jedné nádoby asi na 60 nádechů.
Za podnikatelským záměrem stojí rodák z turisticky navštěvovaného městečka Michael Preidt a jeho kamarád Rainer Garger z Vídně. „Kamarád mi vnukl myšlenku, abych stlačil hallstattský vzduch do plechovky. Když jsem viděl, jak je o Hallstatt zájem, uvědomil jsem si, že to může být úspěšný produkt,“ popsal svůj byznys Preidt, který vzduch stáčí pod značkou Evairy.
Hallstatt, který navštíví podle odhadů víc než milion turistů ročně, čelí dlouhodobému tlaku masové turistiky. Nejvíc návštěvníků přijíždí z Asie, především z Číny, kde dokonce vyrostla dokonalá replika celého města. Kopie v čínské provincii Kuang-tung přitahuje vlastní davy obdivovatelů, přesto mnozí turisté touží po autentickém zážitku v originálním Hallstattu. A to jim údajně umožňuje právě plechovka se vzduchem.
Právě návštěva Číny vnukla myšlenku Gargerovi, aby tento koncept zrealizoval. Podle něj by čistý alpský vzduch mohl přinést úlevu lidem z velkých měst, kde panuje smog a znečištění. „Chceme lidem nabídnout dobrý pocit a připomenout krásu Rakouska,“ uvedl Garger, který propaguje i údajné pozitivní účinky výrobku – například lepší duševní pohodu nebo podporu imunity.
Hallstatt brojí proti turistům. Omezuje počty autobusů, zastavuje reklamu
Už v prvních letech, kdy se myšlenka zrodila, ji bývalý starosta Hallstattu Alexander Scheutz odsoudil. „Je nepříjemné, že se jméno Hallstatt používá pro produkty, které se prodávají především v Asii. Obávám se, že to přiláká ještě víc turistů, přestože narážíme na kapacity,“ uvedl pro místní média.
Plechovky s alpským vzduchem se ale dál prodávají a zájemci si je mohou objednat také online. Podle tvůrců je zájem největší právě mezi čínskými návštěvníky, kteří se často vracejí do Hallstattu, přestože mají jeho repliku doma. Hallstatt tak ukazuje, že kromě tradičních suvenýrů, jako jsou pohlednice nebo magnetky, lze dnes turistům nabídnout téměř cokoli, i čistý vzduch.