Hainan je jedinou tropickou provincií Číny a zároveň druhým největším ostrovem země. Jeho název doslova znamená „jižně od moře“. Leží v Jihočínském moři, pouhých 23 kilometrů od pevniny, rozlohou připomíná Belgii a žije zde zhruba 10 milionů obyvatel.
Čínská vláda z něj buduje vlajkovou loď domácího cestovního ruchu. Také proto má pro zahraniční návštěvníky výjimečné postavení. Zatímco pro cestu na pevninskou Čínu Češi potřebují vízum, na Hainan mohou přicestovat až na třicet dní pouze s platným pasem. Administrativa je překvapivě jednoduchá. Jen je dobré počítat s tím, že kamerové systémy jsou stejně všudypřítomné jako kdekoliv jinde v Číně…
Jde o jeden z nejzachovalejších tropických ekosystémů v celé Asii. Obří kapradiny, mohutné stromy porostlé liánami, horské potoky i mlhou zahalené hřebeny vytvářejí krajinu, která připomíná kulisy dobrodružných filmů.