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Hainan je ostrov, který připlul k Číně. Podobu „čínské Havaje“ určovali i Češi

Lubor Černohlávek
  16:00

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Jedním z nejznámějších symbolů ostrova Hainan je v moři stojící 108 m vysoká socha bohyně milosrdenství Guanyin v buddhistickém centru Nanshan nedaleko Sanyi. | foto: Shutterstock

Přezdívá se mu čínská Havaj. Ostrov Hainan sice patří Číně, ale působí jako svět sám pro sebe. Překvapí vás široké pláže s jemným pískem, azurové moře lákající ke koupání po celý rok, tropické deštné pralesy i luxusní hotelové resorty. Vše je klidnější, zelenější a uvolněnější. Tady se Čína nadechuje trochu jinak.

Hainan je jedinou tropickou provincií Číny a zároveň druhým největším ostrovem země. Jeho název doslova znamená „jižně od moře“. Leží v Jihočínském moři, pouhých 23 kilometrů od pevniny, rozlohou připomíná Belgii a žije zde zhruba 10 milionů obyvatel.

Čínská vláda z něj buduje vlajkovou loď domácího cestovního ruchu. Také proto má pro zahraniční návštěvníky výjimečné postavení. Zatímco pro cestu na pevninskou Čínu Češi potřebují vízum, na Hainan mohou přicestovat až na třicet dní pouze s platným pasem. Administrativa je překvapivě jednoduchá. Jen je dobré počítat s tím, že kamerové systémy jsou stejně všudypřítomné jako kdekoliv jinde v Číně…

Jde o jeden z nejzachovalejších tropických ekosystémů v celé Asii. Obří kapradiny, mohutné stromy porostlé liánami, horské potoky i mlhou zahalené hřebeny vytvářejí krajinu, která připomíná kulisy dobrodružných filmů.

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Hainan je ostrov, který připlul k Číně. Podobu „čínské Havaje“ určovali i Češi

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Jedním z nejznámějších symbolů ostrova Hainan je v moři stojící 108 m vysoká...

Přezdívá se mu čínská Havaj. Ostrov Hainan sice patří Číně, ale působí jako svět sám pro sebe. Překvapí vás široké pláže s jemným pískem, azurové moře lákající ke koupání po celý rok, tropické deštné...

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