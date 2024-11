Džungle zločinu v Guyaně. V těchto městech pojem člověk nic neznamená

Toužíte po opravdu silném dobrodružství? Pak by jihoamerická Guyana mohla být zemí pro vás. Adrenalinu možná nabízí až příliš. Policie ve městech zákon nevymáhá a otrlí kriminálníci to vědí. V dalším dílu seriálu Nebezpečná města se podíváme do třetího nejmenšího státu Jižní Ameriky.