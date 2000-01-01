Na kopci nad severní částí Tbilisi stojí monument, který působí jako moderní chrám historie. Obří sloupy pokryté reliéfy vyprávějí příběh Gruzie od legendárních vládců až po příchod křesťanství. Chronicle of Georgia patří k nejpůsobivějším, ale stále málo známým místům gruzínské metropole.
Když se člověk vyšplhá po dlouhém schodišti na vrchol kopce nad severním okrajem města Tbilisi, ocitne se před monumentem, který působí téměř myticky.
Chronicle of Georgia, často přezdívaný „gruzínský Stonehenge“, tvoří soustava šestnácti monumentálních sloupů vysokých přibližně třicet až pětatřicet metrů.
Každý z nich je pokryt bronzovými reliéfy. Horní části představují významné vládce, královny a hrdiny, kteří formovali dějiny země.
Celý komplex propojuje státní historii s náboženskou tradicí. Dvě témata, která jsou pro gruzínskou identitu zásadní.
Přestože jde o jedno z nejpůsobivějších míst ve městě, Chronicle of Georgia zůstává pro mnoho cestovatelů překvapivě málo známá.
Většina turistů se soustředí na historické centrum Tbilisi, zatímco tento monument leží stranou hlavních tras.
Kdo se sem ale vydá, získá nejen lekci z gruzínských dějin, ale i jeden z nejkrásnějších panoramatických výhledů na město.
Obrovské sloupy působí v proměnlivém světle dne pokaždé jinak – ráno připomínají antické ruiny, při západu slunce se mění v dramatickou kulisu města.
Monument stojí na vrchu Keeni Hill, odkud se otevírá výhled na severní část metropole i na rozlehlou vodní plochu Tbilisi Sea (Tbiliské moře).
Toto umělé jezero vzniklo v roce 1953 a dnes slouží jako oblíbená rekreační oblast.
Autorem monumentu je slavný gruzínsko-ruský sochař Zurab Tsereteli, který se proslavil především gigantickými sochařskými projekty po celém světě.
Tbiliský rodák začal na projektu Chronicle of Georgia pracovat v polovině 80. let, tedy ještě v době Sovětského svazu.
Tsereteli byl známý svou zálibou v monumentálních dílech. Navrhoval památníky, které měly nejen uměleckou, ale často i symbolickou nebo politickou rovinu.
Během své kariéry vytvořil desítky velkých instalací v Evropě, Rusku i ve Spojených státech.
Přestože patřil k nejvýraznějším sochařům své generace, jeho práce vyvolávaly i kritiku, zejména kvůli velikosti a někdy kontroverzním tématům.
Monument však nikdy nebyl plně dokončen a některé plánované části zůstaly pouze na papíře. I v této podobě ale působí celek mimořádně impozantně.
Nedaleko sloupů stojí také kříž z vinné révy, symbol spojený se svatou Ninou. Právě tato žena podle tradice přinesla ve 4. století křesťanství do Gruzie.
Rozhodující moment nastal roku 337, kdy král Mirian III. prohlásil křesťanství za státní náboženství.
Gruzie se tak stala jednou z prvních zemí na světě, které k tomuto kroku přistoupily.
Náboženská změna ovlivnila nejen duchovní život, ale i kulturu a písmo. Staré znaky postupně nahradily nové systémy inspirované řeckou a syrskou tradicí.
V kombinaci s reliéfy na sloupech vytváří celý areál symbolickou cestu dějinami, od starověkých vládců přes biblické motivy až po současnou identitu gruzínského národa.
Pro mnoho Gruzínců představuje monument symbol národní hrdosti a kontinuity dějin.
Reliéfy připomínají nejen slavné panovníky a legendární hrdiny, ale také hluboké duchovní kořeny země.
Gruzie se nachází na historické křižovatce mezi Evropou a Asií a její dějiny jsou plné střetů, invazí i kulturních vlivů.
Chronicle of Georgia tuto složitou historii zjednodušuje do symbolického příběhu vytesaného do kovu a kamene.
Možná i proto mnozí návštěvníci říkají, že při pohledu na obří sloupy mají pocit, jako by stáli u otevřené knihy, jen místo stránek tu stojí třicetimetrové ozdobené sloupy.
