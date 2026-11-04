Za vznikem Tbilisi stojí legenda, kterou Gruzínci vyprávějí dodnes. Král Vachtang Gorgasali měl v 5. století při lovu vypustit dravce za bažantem a oba ptáci zmizeli v jednom z horkých pramenů.
Když je lovci našli, voda byla natolik horká, že se v ní podle příběhu uvařili. Krále místo zaujalo a rozhodl se zde vybudovat město, jehož jméno vychází z gruzínského slova tbili, tedy teplý.
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Město vytesané do skály bylo nejlepší pevností Gruzie. Zničila ji příroda
Staré Tbilisi se nejlépe poznává pěšky a ideálně bez příliš pevného plánu. Domy se šplhají do svahů, nad ulicemi visí vyřezávané dřevěné balkony a mezi obytnými domy se objevují gruzínské a arménské kostely, synagogy, katolické chrámy i mešita. Některé domy září po rekonstrukci, jiné drží pohromadě skoro silou vůle a právě tato směs dodává starému městu jeho charakter.
Šardeni a nejbližší okolí jsou dnes plné restaurací a návštěvníků, stačí se ale vydat o několik ulic dál směrem k Betlemi nebo Sioni. Nad tím vším stojí pevnost Narikala a dole město protíná Mtkvari, řeka známá také jako Kura.
Víno staré tisíce let
Vztah Gruzie k vínu začal opravdu hodně dávno. Archeologové objevili jižně od dnešního Tbilisi nádoby se stopami vinných látek, staré přibližně osm tisíc let, což představuje nejstarší známé biomolekulární důkazy výroby hroznového vína v oblasti Blízkého východu.
Gruzínci navíc dodnes používají tradiční nádoby zvané kvevri, velké hliněné nádoby uložené v zemi, v nichž víno kvasí a zraje.
Tuto vinařskou tradici zapsalo UNESCO v roce 2013 na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Z bílých odrůd stojí za ochutnání například Rkatsiteli nebo Kisi a z modrých hlavně mohutné Saperavi. Právě Gruzie je také jedním z domovů vín jantarové barvy, vyráběných dlouhým kontaktem moštu se slupkami.
Síra pod Narikalou
Nejlepší připomínkou legendárního vzniku města je čtvrť Abanotubani přímo pod pevností Narikala. Ze země tu vyvěrají horké sirné prameny a nad lázněmi vystupují charakteristické cihlové kopule, které vypadají skoro jako malé pece zapuštěné do země.
Vůni síry člověk zaregistruje okamžitě, po chvíli ji ale začne vnímat jako součást místa, stejně jako ruch ulice nebo zvuk vody. Vybrat si lze jednodušší lázeň i soukromou místnost a k tradiční proceduře patří kromě koupele také důkladné vydrhnutí pokožky a masáž.
O pár kroků dál vede cesta úzkou soutěskou k vodopádu Leghvtakhevi, takže přímo uprostřed metropole najednou kráčíte mezi skalními stěnami. Právě tady je asi nejlépe vidět, jak zvláštně Tbilisi spojuje přírodu, starou architekturu a normální, každodenní život.
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Nad Tbilisi se tyčí tajemný monument. Tuto gruzínskou památku turisté neznají
Z Tbilisi stačí vyrazit na sever a během několika hodin se kulisy úplně promění. Gruzínská vojenská cesta míří kolem pevnosti Ananuri a stoupá přes průsmyk Džvari hluboko do Velkého Kavkazu. Za okny postupně mizí velkoměsto, kopce se zavírají kolem silnice a nakonec začnou okolní vrcholy růst do skutečně vysokohorské krajiny.
Cílem většiny návštěvníků je Stepancminda, dodnes běžně označovaná starým názvem Kazbegi. Nad ní se za jasného počasí objeví hora Kazbek, gruzínsky Mkinvartsveri, jejíž současná oficiálně uváděná výška činí 5 054 metrů nad mořem. Jde o mohutný vyhaslý vulkán pokrytý ledovci, takže fotografie občas klamou a z přátelsky vyhlížející hory dělají snadný turistický vrchol.
Jídlo, které zasytí
Gruzínská kuchyně umí velmi rychle vysvětlit, proč je místní stůl společenskou událostí. Chačapuri existuje v mnoha regionálních podobách, přičemž slavná adžarská varianta připomíná lodičku naplněnou sýrem, máslem a vejcem a sama vydá za pořádné jídlo.
Khinkali jsou velké vařené taštičky plněné masem, houbami nebo dalšími náplněmi, v masové verzi navíc skrývají horký vývar. Správně se uchopí za silnější uzel těsta, člověk se opatrně zakousne, vysaje vývar a teprve potom pokračuje v jídle, přičemž tuhý vršek se často nechává na talíři.
Pro gruzínskou kuchyni jsou stejně typické vlašské ořechy, koriandr, lilek, fazole a spousta bylinek. Pkhali může být připraveno například ze špenátu, řepy nebo fazolí smíchaných s ořechovou směsí a na stole často funguje jako jeden z několika menších studených chodů.
Výbornou klasikou je také badridžani nigvzit, tedy plátky lilku s výraznou ořechovou náplní. Gruzínské stolování navíc mívá pozoruhodnou schopnost proměnit objednávku několika drobností ve stůl, na kterém už po chvíli není kam položit další talíř.