Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Město, které vzniklo díky uvařeným ptákům. Tbilisi voní sírou a chutná po víně

  4:00
Barevné balkony, vůně síry, víno z hliněných nádob a za městem Kavkaz, který se zvedá až nad pět tisíc metrů. Gruzie umí během jediného dne vystřídat několik úplně odlišných světů.

Za vznikem Tbilisi stojí legenda, kterou Gruzínci vyprávějí dodnes. Král Vachtang Gorgasali měl v 5. století při lovu vypustit dravce za bažantem a oba ptáci zmizeli v jednom z horkých pramenů.

Když je lovci našli, voda byla natolik horká, že se v ní podle příběhu uvařili. Krále místo zaujalo a rozhodl se zde vybudovat město, jehož jméno vychází z gruzínského slova tbili, tedy teplý.

Město vytesané do skály bylo nejlepší pevností Gruzie. Zničila ji příroda

Staré Tbilisi se nejlépe poznává pěšky a ideálně bez příliš pevného plánu. Domy se šplhají do svahů, nad ulicemi visí vyřezávané dřevěné balkony a mezi obytnými domy se objevují gruzínské a arménské kostely, synagogy, katolické chrámy i mešita. Některé domy září po rekonstrukci, jiné drží pohromadě skoro silou vůle a právě tato směs dodává starému městu jeho charakter.

Šardeni a nejbližší okolí jsou dnes plné restaurací a návštěvníků, stačí se ale vydat o několik ulic dál směrem k Betlemi nebo Sioni. Nad tím vším stojí pevnost Narikala a dole město protíná Mtkvari, řeka známá také jako Kura.

Víno staré tisíce let

Vztah Gruzie k vínu začal opravdu hodně dávno. Archeologové objevili jižně od dnešního Tbilisi nádoby se stopami vinných látek, staré přibližně osm tisíc let, což představuje nejstarší známé biomolekulární důkazy výroby hroznového vína v oblasti Blízkého východu.

Gruzínci navíc dodnes používají tradiční nádoby zvané kvevri, velké hliněné nádoby uložené v zemi, v nichž víno kvasí a zraje.

Narikala je pevnost v gruzínském hlavním městě Tbilisi. Nachází se na strmém kopci mezi sirnými lázněmi a botanickou zahradou a jde o nejnavštěvovanější památku Tbilisi.
Narikala je pevnost v gruzínském hlavním městě Tbilisi. Nachází se na strmém kopci mezi sirnými lázněmi a botanickou zahradou a jde o nejnavštěvovanější památku Tbilisi.
Narikala je pevnost v gruzínském hlavním městě Tbilisi. Nachází se na strmém kopci mezi sirnými lázněmi a botanickou zahradou a jde o nejnavštěvovanější památku Tbilisi.
Tbilisi protíná Mtkvari, řeka známá také jako Kura.
19 fotografií

Tuto vinařskou tradici zapsalo UNESCO v roce 2013 na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Z bílých odrůd stojí za ochutnání například Rkatsiteli nebo Kisi a z modrých hlavně mohutné Saperavi. Právě Gruzie je také jedním z domovů vín jantarové barvy, vyráběných dlouhým kontaktem moštu se slupkami.

Síra pod Narikalou

Nejlepší připomínkou legendárního vzniku města je čtvrť Abanotubani přímo pod pevností Narikala. Ze země tu vyvěrají horké sirné prameny a nad lázněmi vystupují charakteristické cihlové kopule, které vypadají skoro jako malé pece zapuštěné do země.

Vůni síry člověk zaregistruje okamžitě, po chvíli ji ale začne vnímat jako součást místa, stejně jako ruch ulice nebo zvuk vody. Vybrat si lze jednodušší lázeň i soukromou místnost a k tradiční proceduře patří kromě koupele také důkladné vydrhnutí pokožky a masáž.

O pár kroků dál vede cesta úzkou soutěskou k vodopádu Leghvtakhevi, takže přímo uprostřed metropole najednou kráčíte mezi skalními stěnami. Právě tady je asi nejlépe vidět, jak zvláštně Tbilisi spojuje přírodu, starou architekturu a normální, každodenní život.

Nad Tbilisi se tyčí tajemný monument. Tuto gruzínskou památku turisté neznají

Z Tbilisi stačí vyrazit na sever a během několika hodin se kulisy úplně promění. Gruzínská vojenská cesta míří kolem pevnosti Ananuri a stoupá přes průsmyk Džvari hluboko do Velkého Kavkazu. Za okny postupně mizí velkoměsto, kopce se zavírají kolem silnice a nakonec začnou okolní vrcholy růst do skutečně vysokohorské krajiny.

Cílem většiny návštěvníků je Stepancminda, dodnes běžně označovaná starým názvem Kazbegi. Nad ní se za jasného počasí objeví hora Kazbek, gruzínsky Mkinvartsveri, jejíž současná oficiálně uváděná výška činí 5 054 metrů nad mořem. Jde o mohutný vyhaslý vulkán pokrytý ledovci, takže fotografie občas klamou a z přátelsky vyhlížející hory dělají snadný turistický vrchol.

Jídlo, které zasytí

Gruzínská kuchyně umí velmi rychle vysvětlit, proč je místní stůl společenskou událostí. Chačapuri existuje v mnoha regionálních podobách, přičemž slavná adžarská varianta připomíná lodičku naplněnou sýrem, máslem a vejcem a sama vydá za pořádné jídlo.

Aktuální číslo

Rytmus života

Předplatné můžete objednávat zde

Khinkali jsou velké vařené taštičky plněné masem, houbami nebo dalšími náplněmi, v masové verzi navíc skrývají horký vývar. Správně se uchopí za silnější uzel těsta, člověk se opatrně zakousne, vysaje vývar a teprve potom pokračuje v jídle, přičemž tuhý vršek se často nechává na talíři.

Pro gruzínskou kuchyni jsou stejně typické vlašské ořechy, koriandr, lilek, fazole a spousta bylinek. Pkhali může být připraveno například ze špenátu, řepy nebo fazolí smíchaných s ořechovou směsí a na stole často funguje jako jeden z několika menších studených chodů.

Výbornou klasikou je také badridžani nigvzit, tedy plátky lilku s výraznou ořechovou náplní. Gruzínské stolování navíc mívá pozoruhodnou schopnost proměnit objednávku několika drobností ve stůl, na kterém už po chvíli není kam položit další talíř.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Komunisté z Karibiku. Obrázky z Kuby ukazují cestu do háje místo do ráje

República de Cuba

Kubánští revolucionáři pod vedením Fidela Castra svrhli v lednu 1959 represivní režim generála Batisty, aby vzápětí nastolili režim ještě represivnější. Tak se začala psát historie socialistické...

Kvůli snu obětoval syna. Po 28 letech dorazil Brit pěšky z Chile do Anglie

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu z Chile do...

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu, kterou měl podle původního plánu zvládnout za dvanáct let. Prošel pouštěmi, džunglemi i nehostinnými končinami Sibiře, přešel...

Istvántelek. Zapomenutý hřbitov vlaků s rudou hvězdou v Budapešti

Kdysi byly chloubou železnice, dnes je pomalu požírá rez. V rozpadajících se...

Kdysi byly chloubou železnice, dnes je pomalu požírá rez. V rozpadajících se halách na okraji Budapešti stojí desítky historických lokomotiv, které měly být zachráněny pro příští generace. Místo toho...

Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se

Premium
Monika u jezera Pukaki na Novém Zélandu, které je známé výrazně tyrkysovou...

V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...

Atomové lázně zněly děsivě, dnes lákají na luxus. Češi je teprve objevují

Na slovinsko-chorvatském pomezí najdete i jinačí koupání: lázně Terme Olimia....

Termální voda, špičkové wellness, bazény pro děti i saunový svět, kam nejmenší nesmějí. Slovinské lázně Terme Olimia nedaleko chorvatských hranic nabízejí odpočinek pro každého. K tomu přidávají...

Hory i cesta do práce. Elektrokolo se stává univerzálním dopravním prostředkem

Ve spolupráci
Česká značka jízdních kol Superior expandovala do 30 zemí světa. V současné...

Elektrokola už dávno nejsou jen pomocníkem pro ty, kteří si chtějí usnadnit šlapání do kopce. Stále častěji slouží k cestám do práce, víkendovým výletům i sportovní jízdě v náročném terénu. S jejich...

4. listopadu 2026

Město, které vzniklo díky uvařeným ptákům. Tbilisi voní sírou a chutná po víně

Nejlepší připomínkou legendárního vzniku města je čtvrť Abanotubani přímo pod...

Barevné balkony, vůně síry, víno z hliněných nádob a za městem Kavkaz, který se zvedá až nad pět tisíc metrů. Gruzie umí během jediného dne vystřídat několik úplně odlišných světů.

4. listopadu 2026

New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému...

Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...

4. listopadu 2026

Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany

Nejrozšířenější kategorií mezi obytnými vozy jsou polointegrální stavby, jako...

Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé...

3. listopadu 2026  9:12

Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Advertorial
Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí

Ráno první oblouky ve sněhu, odpoledne závod na sáňkách a večer horká čokoláda s výhledem na zasněžené vrcholy. Ve štýrském Schladmingu-Dachsteinu není těžké zapomenout na školní úkoly, pracovní...

3. listopadu 2026

Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se

Premium
Monika u jezera Pukaki na Novém Zélandu, které je známé výrazně tyrkysovou...

V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...

3. listopadu 2026

Muzeum může mít opravdu všechno. V italském Trentinu vystavují i patníky

Na první pohled obyčejné silniční patníky, ve skutečnosti připomínky...

Na první pohled obyčejné silniční patníky, ve skutečnosti připomínky legendárních cyklistických výkonů. V italském Trentinu vzniklo muzeum, které vzdává hold nejen historii silnic, ale také...

2. listopadu 2026

Autor vlajky i svědek sarajevského atentátu. Co ukrývá brněnský hřbitov

Jedinečná budova krematoria je národní kulturní památkou České republiky.

Když se v Brně vypravíte na Ústřední hřbitov, může to mít několik důvodů. Buď jdete na pohřeb, zapálit svíčku, nebo jste příznivec funerálního turismu. Centrálka, jak se tomuto místu lidově říká,...

2. listopadu 2026

Na co zírá mašinfíra: Z Olomouce do Kostelce po hanácké lokálce

Stadler GTW Českých drah ve stanici Prostějov hl. n.

Dnešní Mašinfíra nás zavede na typickou hanáckou lokálku. Pravidelným spojem Českých drah nejprve projedeme skrz centrum hanácké metropole, potom vyrazíme mezi nekonečné lány a nakonec se dostaneme i...

1. listopadu 2026

Kvůli snu obětoval syna. Po 28 letech dorazil Brit pěšky z Chile do Anglie

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu z Chile do...

Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu, kterou měl podle původního plánu zvládnout za dvanáct let. Prošel pouštěmi, džunglemi i nehostinnými končinami Sibiře, přešel...

1. listopadu 2026

To není obyčejný trávník. Proč je na Sněžce oranžový plot a k čemu nosit do hor sáček

Premium
Sněžka

Horský vzduch na příděl, Sněžka na pořadník. I to by mohla být jednou realita. Na krkonošské procházce hledal redaktor magazínu Víkend DNES odpověď, jak uspokojit turisty a zároveň je nenechat...

1. listopadu 2026

Švagrová koupila mou bradavici, při rituálech pijí kolu. Češka líčí krásy i bizáry Mexika

Premium
Eva Kubátová

Více než dekádu žila v Mexico City, kde si našla manžela, přežila nespočet zemětřesení a kde se naučila jíst chilli. Mexická historička, soudní překladatelka a tlumočnice Eva Kubátová s lehkostí...

31. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×