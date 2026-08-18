Vaše nová kniha se jmenuje Toulky Gruzií: Nejkrásnější cesty, treky a zapomenutá místa. Existují podle vás v Gruzii ještě opravdu zapomenutá místa?
Do Gruzie jezdím osmnáct let a čtyři roky jsem tam žila. Jakmile to bylo možné, věnovala jsem každý volný víkend cestování. A myslím si, že kdybych měla lepší záda a vydržela tamní cesty, dalo by se objevovat donekonečna. Takže ano, existují. Některá místa jsou opravdu téměř neprozkoumaná. Třeba oblast Tobavarčchili, o které v knize píšu. Před několika lety se tam bohužel ztratil český turista. Když tam ale vyrazíte, nepotkáte vůbec nikoho.
Místo podpory horské turistiky se země často zaměřuje na luxusnější klientelu z arabských zemí nebo Asie.