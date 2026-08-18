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Gruzínci často vůbec nechápou, proč tam turisté chodí do hor, líčí průvodkyně

Veronika Pitthardová
aktualizováno  1:04

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Tušsko neboli Tušetie z koňského hřbetu. Jedná se o horskou oblast na severovýchodě Gruzie ve Velkém Kavkazu. | foto: archiv Ivany Bursíkové

Do Gruzie se vrací už osmnáct let. Průvodkyně a autorka nové knihy Ivana Bursíková prozrazuje, kam vyrazit za nejkrásnějšími treky, proč není jízda na koních pro každého a čím si ji získali místní lidé. „V horách mají obrovskou radost, když někoho potkají, a přijmou ho bez ohledu na to, zda jim přinese nějaký výdělek,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Vaše nová kniha se jmenuje Toulky Gruzií: Nejkrásnější cesty, treky a zapomenutá místa. Existují podle vás v Gruzii ještě opravdu zapomenutá místa?
Do Gruzie jezdím osmnáct let a čtyři roky jsem tam žila. Jakmile to bylo možné, věnovala jsem každý volný víkend cestování. A myslím si, že kdybych měla lepší záda a vydržela tamní cesty, dalo by se objevovat donekonečna. Takže ano, existují. Některá místa jsou opravdu téměř neprozkoumaná. Třeba oblast Tobavarčchili, o které v knize píšu. Před několika lety se tam bohužel ztratil český turista. Když tam ale vyrazíte, nepotkáte vůbec nikoho.

Místo podpory horské turistiky se země často zaměřuje na luxusnější klientelu z arabských zemí nebo Asie.

Ivana Bursíková

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