Východní Grónsko tvoří svébytnou část největšího ostrova světa. Hory tu rostou přímo z moře a skalnatou krajinu pokrytou tundrou nahlodávají desítky fjordů. My si pro naši týden dlouhou polární cestu vybrali ten největší – Scoresbyho záliv.
Plocha celého fjordu s množstvím vzájemně propojených ramen činí 38 tisíc km2, což přibližně odpovídá rozloze Švýcarska. Lidí tu mnoho nepotkáte – vesnice s nevyslovitelným názvem Ittoqqortoormiit je jedinou osadou východního Grónska a žijí v ní necelé čtyři stovky lidí.
Kroužíme ve člunu v uctivé vzdálenosti, a teprve když lední medvěd zmizí, opatrně vystupujeme na břeh.