náhledy
Monumentální skalní útvary barvy krve, dechberoucí západy slunce, divoká řeka, zurčící vodopády a výhledy, na které člověk nedokáže zapomenout. To všechno nabízí jeden z největších přírodních divů světa, který najdete v americkém státě Arizona. Grand Canyon oslavil 26. února své 107. narozeniny.
Autor: Profimedia.cz
Je to tak trochu paradox, protože ve skutečnosti je tento jedinečný přírodní úkaz starý dvě miliardy let.
Autor: Profimedia.cz
Až před 107 lety ale vznikl Národní park Grand Canyon a toto jedinečné a vyhledávané místo se otevřelo veřejnosti.
Autor: Profimedia.cz
Už v roce 1903 varoval americký prezident Theodore Roosevelt: „Nechte ho tak, jak je… Nemůžete ho vylepšit. Věky na něm pracovala příroda a člověk ho může jen poškodit.“ A historie mu dala za pravdu.
Autor: Profimedia.cz
Obří trhlina v americkém státě Arizona s názvem Grand Canyon dodnes ohromuje návštěvníky svými rozměry – měří 446 kilometrů na délku, až 29 kilometrů na šířku a více než kilometr do hloubky – ale především neustále se měnícími podmínkami, které má na svědomí počasí.
Autor: Profimedia.cz
Kaňon vytvořila především řeka Colorado River, která se tu snažila proklestit svou cestičku miliony let.
Autor: Profimedia.cz
Zajímavé je, že vědci se dodnes přou, kdy přesně tento proces začal. Některé horniny na dně kaňonu jsou staré 1,8 miliardy let, což z něj činí otevřenou učebnici historie planety.
Autor: Profimedia.cz
Lidé tu přitom žili dávno před novodobými turisty. Archeologické nálezy dokazují osídlení staré minimálně 12 000 let.
Autor: Lennart Sikkema, Creative Commons
Dnes je oblast stále domovem původních indiánských komunit, které považují kaňon za posvátné místo.
Autor: Profimedia.cz
Evropané ho objevili v 16. století, ale skutečnou světovou slávu mu přinesla až expedice průzkumníka Johna Wesley Powella, který v roce 1869 jako první proplul kaňonem na člunech.
Autor: Profimedia.cz
Národní park dnes spravuje National Park Service a ročně sem přijíždí přes šest milionů návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Trochu překvapivé je, že naprostá většina z nich nikdy nesestoupí dolů. Zůstávají například u vyhlídky Horseshoe Bend (Podkova) a na dalších místech s panoramatickým výhledem.
Autor: Profimedia.cz
Pod úroveň monumentálních a strmých skal se podívá méně než pět procent lidí.
Autor: Thomas Wolf, Creative Commons
Přitom právě dole čeká úplně jiný svět: extrémní horko, divoká příroda a pocit absolutní izolace.
Autor: Profimedia.cz
Mather Point, Grandview Point nebo Lipan Point nabízejí různé světlo a barvy v závislosti na denní době.
Autor: Profimedia.cz
Legendární architektka Mary Colter tu navrhla ikonickou rozhlednu Desert View Watchtower, která dokonale zapadá do krajiny a dodnes patří k nejfotografovanějším místům.
Autor: Profimedia.cz
Skleněná vyhlídka Grand Canyon Skywalk umožňuje projít se 1 200 metrů nad dnem kaňonu.
Autor: Profimedia.cz
Někteří lidé se bojí dolů do kaňonu byť i jen pohlédnout, natož aby si vyrazili na procházku po zcela průhledných panelech nad propastí tak hlubokou, že připomíná vstup do pekla.
Autor: ČTK
Grand Canyon ale není jen „díra v zemi“. Je to živý ekosystém. Žije tu přes 447 druhů ptáků včetně vzácného kondora kalifornského, stáda bizonů, pumy, kojoti i ovce tlustorohé.
Autor: Profimedia.cz
Rozdíly nadmořské výšky vytvářejí několik klimatických pásem, což znamená, že nahoře na skalách může ležet sníh, zatímco dole v útrobách kaňonu panují tropická vedra přes 40 stupňů Celsia.
Autor: Profimedia.cz
A kdy je nejlepší čas na návštěvu? Léto láká teplem, ale bohužel jsou tu i davy turistů. Jaro a podzim nabízejí příjemnější teploty a menší nápor lidí. Zima pak přináší unikátní pohled na zasněžené červené skály, tedy scenérii, kterou zná překvapivě málo návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Po 107 letech existence národního parku zůstává Grand Canyon přesně tím, čím byl vždy: místem, kde si člověk připadá nesmírně malý a kde si uvědomí, jak neskutečně mocná je příroda. Stačí jediný pohled dolů a je jasné, proč kaňon patří mezi největší divy světa.
Autor: Profimedia.cz