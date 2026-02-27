|
Gigantická jizva, ze které se tají dech. Grand Canyon oslavil narozeniny
KVÍZ: Znáte hlavní města států světa?
Prahu, Vídeň a Bratislavu jistě všichni znají a dokáží je přiřadit ke správným zemím. Co ovšem hlavní města dalších států světa? Vyzkoušejte si své znalosti v našem zeměpisném kvízu a zjistěte, zda...
Lež přímo před zraky turistů. Ostrovy Astronautů jsou jen líbivá kamufláž
Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických. Ostrovy Astronautů, tyčící se z vody přímo naproti pobřeží kalifornského města Long Beach, mají dva úkoly. Tím prvním je...
Letenka za miliony. V Praze přistál létající hotel Four Seasons pro vyvolené
Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený Four Seasons Airbus A321 nepřeváží stovky turistů na prodloužený víkend, ale pouhých 48 vyvolených na cestu kolem světa....
Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den
Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...
Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express
Angkor Vat, největší náboženská památka světa zapsaná na seznamu UNESCO, je symbolem celé Kambodže. Monumentální komplex z 12. století dodnes ohromuje svou rozlohou, architekturou i duchovním...
Ohnivý vodopád Horsetail Falls. Slunce vytváří optický klam jen pár dní v roce
V únoru se v americkém Yosemitském národním parku každoročně odehrává přírodní úkaz, který přitahuje tisíce fotografů i návštěvníků z celého světa. Vodopád Horsetail Falls se během několika krátkých...
Kam na dovolenou v roce 2026? Inspiraci nabídne veletrh cestování v Letňanech
Pražské Letňany už se připravují na léto! Zimní měsíce se vždy nesou ve znamení výběru letní dovolené. S plánováním prázdnin může zájemcům pomoci každoroční přehlídka aktuálních nabídek i rad a tipů...
Gigantická jizva, ze které se tají dech. Grand Canyon oslavil narozeniny
Monumentální skalní útvary barvy krve, dechberoucí západy slunce, divoká řeka, zurčící vodopády a výhledy, na které člověk nedokáže zapomenout. To všechno nabízí jeden z největších přírodních divů...
Český výletník: Sešup pro padající lyžaře. Jak jsem přejel Krkonoše na běžkách
Černá hora je po Sněžce „krkonošská dvojka“ co do popularity. Vede z ní klasická trasa na běžkách do Pece pod Sněžkou, na které můžete potkat spoustu zajímavostí. Tak jedeme!
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Víkend na Broumovsku: Skály, které možná ještě neznáte, a barokní ticho s duší
Hledáte místo, kde ranní mlhu nad pískovcovými věžemi neprotíná hluk turistických resortů, ale jen ticho a klid? Broumovsko, ležící na pomezí s polským Valbřišskem, nabízí fascinující mix divoké...
Pistole u hlavy a feťáci na ulici. Jižní Amerika není pro všechny, říká Čech
Studoval v Kostarice, žil v Panamě a Venezuele a dnes provádí turisty po celé Jižní Americe. S průvodcem Michalem Čáslavkou jsme si povídali nejen o tom, jaké je nejnebezpečnější místo celé Latinské...
Nejvíc adrenalinu, nejvíc rodinné. Last minute skiareály „na vlastní lyže“
Kam vyrazit na závěr letošní zimy s jistotou sněhu? Redaktor Magazínu Víkend DNES vybral několik alpských středisek v Rakousku i Itálii prověřených „na vlastní lyže“.
Ramadán 2026: Kdy začal, co se nesmí a jak ho zvládnout na dovolené
Ramadán 2026 začal 17. února a potrvá do 18. března. Muslimové během něj drží půst od úsvitu do západu slunce. Co se nesmí podle pravidel islámu, jak dlouho trvá půst a jak se ramadán dotýká života v...