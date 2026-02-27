Gigantická jizva, ze které se tají dech. Grand Canyon oslavil narozeniny

Autor:
  8:30
Monumentální skalní útvary barvy krve, dechberoucí západy slunce, divoká řeka, zurčící vodopády a výhledy, na které člověk nedokáže zapomenout. To všechno nabízí jeden z největších přírodních divů světa, který najdete v americkém státě Arizona. Grand Canyon oslavil 26. února své 107. narozeniny.
Monumentální skalní útvary barvy krve, dechberoucí západy slunce, divoká řeka, zurčící vodopády a výhledy, na které člověk nedokáže zapomenout. To všechno nabízí jeden z největších přírodních divů světa, který najdete v americkém státě Arizona. Grand Canyon oslavil 26. února své 107. narozeniny. Je to tak trochu paradox, protože ve skutečnosti je tento jedinečný přírodní útvar starý miliony let. Až před 107 lety ale vznikl Národní park Grand Canyon a toto jedinečné a monumentální místo získalo ochranu. Kaňon vytvořila především řeka Colorado River, která se tu snažila proklestit cestu po dobu šesti milionů let. Zajímavé je, že vědci se dodnes přou, kdy přesně tento proces začal. Některé studie tvrdí, že to mohlo být i před 70 miliony let. Najdete tu fosilie dávných mořských tvorů, pozůstatky dávných pouští i sopečnou horninu. I když nevypadá nebezpečně, má americký Národní park Grand Canyon pověst té nejnebezpečnější turistické destinace v USA. Evropané ho objevili v 16. století, ale skutečnou světovou slávu mu přinesla až expedice Johna Wesleye Powella v roce 1869.

28. února 2026  8:30

28. února 2026

vydáno 28. února 2026

27. února 2026  8:30

27. února 2026

1. září 2021,  aktualizováno  26. 2. 15:28

26. února 2026  8:30

26. února 2026

26. února 2026

25. února 2026  8:30

25. února 2026

24. února 2026  15:29

