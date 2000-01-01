Příroda ji formovala miliony let, lidé její nitro důkladně prozkoumali až na počátku minulého století. Dnes je francouzská soutěska Verdon rájem horolezců, milovníků divoké krajiny i nevšedních cestovatelských zážitků. A rozhodně nepotřebuje přirovnání k americkému Grand Canyonu, aby vás ohromila.
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Přirovnávat soutěsku Verdon k americkému Grand Canyonu je stejné, jako kdybyste o šikmé věži v italské Pise řekli, že je to trochu jiná Eiffelovka. To mediálně vděčné přirovnání je už otřepané a navíc zbytečně potlačuje identitu mimořádného místa. A že soutěska Verdon skutečně mimořádná je.
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Leží v srdci jihovýchodní Francie, na pomezí provensálské krajiny a alpského předhůří. Gorges du Verdon, jak zní její francouzský název, se táhne v délce přibližně pětadvaceti kilometrů, přičemž její skalní stěny místy dosahují výšky až 700 metrů.
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Historie zdejší krajiny se začala psát dávno předtím, než se na Zemi objevil člověk. Ty mohutné vápencové masivy mají svůj původ v sedimentech moře, které se v této části Evropy rozkládalo v období druhohor. Soutěska Verdon pamatuje dinosaury.
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Pohyby zemské kůry a následná erozní činnost řeky daly postupně vzniknout impozantnímu přírodnímu dílu. Verdon je jednou velkou učebnicí geologie pod širým nebem. Voda si tu po miliony let razila cestu, rozpouštěla horninu, vytvářela jeskyně, obří skalní kotle, převisy i bizarně tvarované průrvy.
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Výsledkem je mimořádně členitá krajina, v níž se střídají monumentální skalní amfiteátry s úzkými koridory, hrdly a skalními úžinami, které připomínají světy z fantastických příběhů. Pocit, že se nenacházíte ve Francii, ale nejspíš ani nikde jinde na naší planetě, tu zažijete opakovaně.
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Jedním z poznávacích znamení Verdonu je až neuvěřitelná barva jeho vody, která přechází od smaragdově zelených odstínů k zářivě tyrkysové. Přispívají k tomu minerální látky a jemné částice vápence rozptýlené ve vodě. A také to, jak si s nimi pohrává sluneční světlo.
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Krajina v okolí Verdonu je osídlena už tisíce let, ale do hlubin soutěsky začali lidé pronikat až nečekaně pozdě. Ještě na počátku minulého století byly mnohé partie kaňonu neprozkoumané, nezmapované. A najít v Evropě místo, kam ještě nevstoupila noha člověka? To je pořádný unikát.
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Jak je to možné? Strmé skalní stěny, divoká voda a prakticky nedostupné dno představovaly překážky, s nimiž si nebylo radno zahrávat. Pokusy o zmapování dna soutěsky začaly až v roce 1782. A první zdokumentovaný úplný průzkum hlavního kaňonu se uskutečnil teprve v srpnu roku 1905.
Autor: Chabe01, Creative Commons
„Objevem“ dna Verdonu se proslavil Édouard-Alfred Martel, francouzský badatel, který je považovaný za jednoho ze zakladatelů moderní speleologie. Společně s místním učitelem Isidorem Blancem pronikl až do nitra soutěsky.
Autor: MOSSOT, Creative Commons
S tím prvenstvím to ale zase tak horké nebude. Už dávno před nimi se po zdejších strmých skalních stěnách pohybovali lidé jištění lany. Místní sběrači zimostrázu. Ti se dostávali na obtížně přístupná místa, aby tam „dobývali“ mimořádně tvrdé a ceněné dřevo.
Autor: Patrick Gaudin, Creative Commons
Přestože dnes Verdon působí dojmem téměř nedotčené divočiny, jeho nitro ukrývá také stopy velkolepých technických ambicí. Některé tunely, jimiž dnes procházejí turisté, byly vyraženy již na počátku 20. století v souvislosti s plánovaným vodohospodářským využitím řeky.
Autor: avu-edm, Creative Commons
Z těch nedokončených projektů energetického průmyslu se postupem času stala součást jedné z nejpůsobivějších turistických tras ve Francii.
Autor: MOSSOT, Creative Commons
Od konce 60. let minulého století se Verdon začal proměňovat v jedno z nejvýznamnějších center evropského horolezectví. Jeho mohutné vápencové stěny s obrovskou expozicí se staly učiněnou laboratoří nových lezeckých technik i dějištěm mimořádných sportovních výkonů.
Autor: Zinneke, Creative Commons
Jako „Místo, kde se posouvají hranice možného“ proslavil stěny soutěsky legendární francouzský lezec Patrick Edlinger, jehož výstupy fascinovaly i světovou veřejnost.
Autor: Arsenii, Creative Commons
Jednou z nejpozoruhodnějších partií Verdonu je Styx, jakýsi kaňon uvnitř kaňonu. Úzký skalní koridor s vodou bizarně modelovanými stěnami získal své jméno podle mytologické řeky podsvětí.
Autor: Nicolas Eynaud, Creative Commons
V místě zvaném Imbut se řeka zdánlivě ztrácí pod chaoticky nahromaděnými obřími balvany. Název místa pochází z provensálštiny a v překladu znamená trychtýř.
Autor: René Hourdry, Creative Commons
K nejdramatičtějším pasážím pěší trasy nitrem kaňonu patří skalní průrva Brèche Imbert. Výrazný výškový rozdíl zde turisté překonávají pomocí kovového schodiště čítajícího přibližně 250 schodů.
Autor: Chabe01, Creative Commons
A co že to za roztomilé ptáčky krouží vysoko nad vašimi hlavami? Jde supy bělohlavé. Mrchožrouty, nicméně majestátní. Rozpětí jejich křídel může dosahovat bezmála tří metrů. Ještě na konci minulého století přitom tito mohutní ptáci ve zdejší krajině chyběli. Vrátili si díky ochranářům v roce 1999.
Autor: Stefan Krause, Creative Commons
Výjimečnost zdejší přírody spočívá hlavně v setkávání středomořských a horských vlivů. Zatímco osluněné skalní svahy připomínají vyprahlou Provence, zastíněné rokle a vlhké dno kaňonu nabízejí zcela odlišné životní podmínky.
Autor: Alistair Cunningham, Creative Commons
Širší oblast Verdonu pak patří k místům, která vydávají svědectví o nejstarších kapitolách lidských dějin na evropském kontinentu.
Autor: Quazgar, Creative Commons
Archeologické nálezy ze zdejších jeskyní dokládají přítomnost pravěkých lidí již před stovkami tisíc let.
Autor: Samuel Busson, Creative Commons
Jeskyně a skalní převisy sloužily lidem v různých historických obdobích jako přirozená útočiště, obydlí i místa duchovního života.
Autor: avu-edm, Creative Commons
Jedním z nejfotogeničtějších prvků verdonské krajiny je rozlehlé tyrkysové jezero Sainte-Croix, které však není dílem přírody. Vzniklo teprve v sedmdesátých letech 20. století vybudováním přehrady na řece Verdon.
Autor: Olivier Cleynen, Creative Commons
Dnes je nedílnou součástí zdejšího panoramatu a zároveň připomínkou zásadní proměny řeky, jejíž vody pomáhají zásobovat značnou část Provence. Za idylickým obrazem vodní hladiny obklopené kopci se ovšem skrývá poněkud smutný lidský příběh.
Autor: Stephotography, Creative Commons
Výstavbě přehrady musela ustoupit původní vesnice Les Salles-sur-Verdon, jejíž obyvatelé přišli o své domovy, zemědělskou půdu i krajinu spojenou s životem několika generací. Stará vesnice byla zbourána a na výše položeném místě vzniklo nové sídlo, které převzalo její jméno.
Autor: Tobi 87, Creative Commons
Jen málokterá evropská přírodní destinace nabízí tolik různých způsobů, jak se seznámit s obrazy jediné krajiny. Verdon lze obdivovat z výšky stovek metrů, procházet jeho nitrem, poznávat z vodní hladiny nebo se vydat po stopách jeho historie do okolních provensálských vesnic.
Autor: Paolo Bertinetto, Creative Commons