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Kaňon uvnitř kaňonu a na nebi supi. Verdon ukrývá i mytologické podsvětí
Příroda ji formovala miliony let, lidé její nitro důkladně prozkoumali až na počátku minulého století. Dnes je francouzská soutěska Verdon rájem horolezců, milovníků divoké krajiny i nevšedních...
As Catedrais. Pláž, na které Atlantský oceán vytesal kamennou katedrálu
Katedrály bez střech, oltářů a soch svatých. Nevytvořil je člověk, a přece působí jako monumentální chrámy, které berou dech. Na severu Španělska je do pobřežních skal vytesaly vlny. Pláž katedrál je...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Barcelona má konkurenci. Valencie míchá gotiku, sci-fi a středomořský život
Nevíte, kam na podzim vyrazit za sluncem a teplem? Odpovědí je španělská Valencie, která nabízí hned několik různých podob: od úzkých uliček historického centra přes futuristické Město umění a věd až...
Kde se středověk dotýká Balkánu. Kousek od Budapešti potěší termální oáza klidu
Jižní periférie maďarské metropole jsou vstupní branou rozlehlého ostrova Csepel, který zformovalo boční rameno Dunaje. Střediskem ostrova je pohodové městečko Ráckeve. To leží zcela mimo masový...
Na svahu za rozbřesku i pod hvězdami. Trentino otevírá nové lanovky a sjezdovky
Italské Trentino vstupuje do zimní sezony s novými lanovkami, modernizovanými sjezdovkami i pestrou nabídkou zážitků. Lyžaři se mohou těšit na stovky kilometrů tratí v Dolomitech, ranní oblouky na...
Vánoční kouzlo Alsaska. Skleněné ozdoby tu vznikly z nouze, dnes zdobí svět
Hledáte nejhezčí a hlavně nejútulnější vánoční trhy? Tak neváhejte a vydejte se na východ Francie – do Alsaska. Vždyť stylovější ambiente než překrásné hrázděné domy vánoční trh mít ani nemůže. A to...
KVÍZ: Jak dobře znáte české lázně?
České lázně nejsou jen kolonády, oplatky a minerální prameny. Vyprávějí pozoruhodné příběhy, přitahovaly slavné návštěvníky z celé Evropy a nabízejí ty nejlepší léčivé přírodní poklady. Vyzkoušejte...
Zapomeňte na hlučné après-ski. Údolí Großarltal sází na tradice a klid
V rakouském údolí Großarltal se zimní sezona neomezuje jen na kilometry sjezdovek. Na své si tu přijdou rodiny s dětmi, zkušení lyžaři i ti, kteří dávají přednost skialpinismu, procházkám zasněženou...
Kaňon uvnitř kaňonu a na nebi supi. Verdon ukrývá i mytologické podsvětí
Příroda ji formovala miliony let, lidé její nitro důkladně prozkoumali až na počátku minulého století. Dnes je francouzská soutěska Verdon rájem horolezců, milovníků divoké krajiny i nevšedních...
Konec nálepek na skle. Rakousko přechází výhradně na digitální dálniční známky
Řidiče, kteří při cestách do Rakouska dosud spoléhali na klasickou nalepovací dálniční známku, čeká změna. K 30. listopadu 2026 skončí prodej papírových dálničních známek a na rakouských dálnicích a...
Zaparkujete a klíčky můžete na týden odložit. Tohle horské středisko má vlastní metro
Tři propojené obce Serfaus-Fiss-Ladis vysoko nad údolím Inntal tvoří jeden z největších lyžařských areálů v okolí. Sjezdovky tu sahají skoro ke třem tisícům metrů a v samotném Serfausu odpadá i to,...
Advent v protiletadlovém krytu. Vánoční Záhřeb láká i na minutovou lanovku
Prosinec je tradičně spjatý s adventními trhy. Jedny z nejkrásnějších se konají v Záhřebu a v anketě „Nejlepší vánoční trhy v Evropě“ zvítězily již třikrát. Letos se v chorvatské metropoli uskuteční...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Zázraky, které obdivoval už antický svět. Znáte všech sedm divů světa?
Jedna z nejznámějších historických sedmiček skrývá stavby, které udivovaly už obyvatele antiky. Některé se dochovaly jen v představách, jiné přežily tisíciletí. Notoricky známá formulace však může...
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Z Ramzové na Červenohorské sedlo. Pozoruhodná hřebenovka s malým překvapením
Listopad nabízí v Jeseníkách jedinečný zážitek: Zatímco v údolích ještě doznívá barevný podzim, horské hřebeny už se pomalu halí do zimního hávu. Vydejme se na dvoudenní přechod horskou krajinou, kde...
Rusko? Tam mě dvakrát okradli. Cestovatel nejen o tom, kde v Asii mu nejvíce chutná
V centru Prahy provozuje kavárničku. Stěny zdobí zvětšené fotografie z jeho cest a na mlýnku mívá i kávová zrna z Indie, kterou si tak zamiloval. Novinář a cestovatel Jan Schlindenbuch o svém...