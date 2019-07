Gran Canaria: malý kontinent, kde zažijete všechna roční období za den

Na kanárské souostroví je spolehnutí. Ať už vyrazíte na kterýkoliv z jeho sedmi obydlených ostrovů, můžete si být jisti, že vás počasí nezklame. Souostroví je totiž považováno za jedno z míst s nejpřívětivějším počasím na světě.

A přestože se ostrovy mohou pochlubit až 3 000 hodinami slunečného počasí ročně, rtuť teploměru tu i v parném létě jen výjimečně vyšplhá nad 30 °C, což je jistě i zásluhou věčného vánku od Atlantského oceánu, díky kterému si tu pocitově i v létě užíváte spíš jaro. Navíc vzduch je tu díky absenci průmyslu ničím neznečištěný.

Při mé návštěvě třetího největšího ostrova Gran Canaria bylo sice jeden den vidět sotva na pár metrů kvůli písku, který sem zanesl vítr z nedaleké africké Sahary, ale to byla spíš atrakce, nic, co by mi narušilo den.

Při svém poznávání Gran Canarie jsem se nejprve přesunula do nejjižnější části ostrova, letoviska Maspalomas. Pro turisty, kteří si přijeli užívat moře, opalování a exotiku, jde o jedno z nejlepších míst.

Najdete tu i mimořádně atraktivní písečné duny, které jsou od těch skutečných pouštních k nerozeznání a místy dosahují výšky až třiceti metrů. V tomto cípu ostrova je také nejvíc rozlehlých pláží s jemným zlatým pískem, kde vždycky najdete volné lehátko nebo příjemné místo ke slunění.

Večer se pak vypravte udělat na zdejší korzo romantické momentky s majestátním majákem, nebo zavítejte do některé z tamějších restaurací na promenádě, ideálně s živou hudbou.

Pokud jste přijeli na Gran Canarii hlavně odpočívat, zvolte si k pobytu letoviska Costa Meloneras, San Augustin či právě Maspalomas. Jestli máte chuť se spíš bavit, pak zamiřte do Playa del Inglés, místa s bohatým nočním životem.

Na jihu ostrova si také nenechte ujít návštěvu malebného přístavu Puerto de Mogán, který je protkán kanály s klenutými můstky, říká se mu proto Kanárské Benátky. Projeďte se výletní lodí do dalšího přístavu Puerto Rico a určitě zavítejte do některé z místních restaurací, kde vám vyloví oběd přímo před očima. Nicméně zavítat na Gran Canarii a zůstat jen na jihu ostrova, by byla obrovská škoda.



Za návštěvu stojí také vnitrozemí

Zatímco jih ostrova je vysloveně písečný, jakmile zamíříte na sever, krajina se před vámi začne proměňovat. Mě doslova uchvátily překrásné vulkanické scenerie, které přímo vybízejí k pěším túrám nebo výletům na kolech. Obzvlášť Bandamská kaldera, jež je pozůstatkem monumentálního sopečného kráteru, stojí za výšlap.

Nejvíc mě však udivilo, jak se během cesty v několika minutách změnil nejenom ráz krajiny, ale také klima. Gran Canarii se totiž občas přezdívá také Miniaturní kontinent, a to z toho důvodu, že tu v jeden den můžete prožít klidně všechna roční období najednou.

Jakmile se přesunete z dun na jihu, kde jste se mohli ještě ráno opalovat, až na kamenité vrcholky hor, počasí se najednou rapidně změní a teploty klesají závratnou rychlostí.

Nezapomenu na okamžik, kdy jsem cestou k mračnému skalisku Roque Nublo, které je mimochodem pro domorodce posvátným místem, vystoupila z auta uprostřed malé horské vesničky, kde mě zaujal trh s lokálními farmářskými produkty.

Během pár metrů ke stánku s kozími sýry jsem se nevěřícně choulila zimou do šátku, kterým jsem měla do té doby svázané vlasy. Vlastně by mě vůbec neudivilo, kdyby v tu chvíli začalo sněžit. A místní tu sníh rozhodně znají, žádná atrakce to pro ně není.

Playa del Inglés Playa de las Canteras

A když už budete ve středu ostrova, určitě zajeďte i do poutního městečka Teror. Jde o jednu z nejstarších obydlených osad souostroví a je tak krásnou ukázkou kanárské tradičnosti. Malebné, barevné domky zdobí typické kanárské balkony, které si místní nechávali vyřezávat ze zdejších borovic a byly znakem zámožnosti majitelů. Čím větší a honosnější balkon, tím majetnější vlastník. Chudé obyvatele jste tak poznali snadno, balkon neměli žádný.



Městečko Teror se chlubí ještě jednou velkou atrakcí. Bylo totiž založeno po zjevení Madony v roce 1481, jíž je také věnována krásná bazilika z 18. století. Až se vynadíváte na majestátní chrám, zamiřte rovnou do ulice Real de la Plaza, usedněte v některé z kaváren a ochutnejte speciality vyhlášených místních cukrářů, třeba typický dezert z kukuřičné mouky či limetový sorbet.

Při honbě za suvenýry se rozhodně zastavte v krámcích s lokálními dobrotami. Za pozornost stojí především rum Aruba, med, ořechy, uzeniny s velmi exotickým kořením a hlavně nezapomeňte na ovčí a kozí sýry, které jsou prosté typického kozího zápachu, a černou lávovou sůl.

Městečko Teror bylo založeno po zjevení Madony v roce 1481. Noční Las Palmas

Hlavním městem Gran Canaria a celých Kanárských ostrovů je Las Palmas. Město bylo založeno již v roce 1478 a kromě historických památek ve staré čtvrti Vegueta zde stojí za návštěvu také muzeum Casa Museo de Colón, kde krátce pobýval i Kryštof Kolumbus, a přístav s jeho jedinečnou atmosférou.

Za nákupy pak vyrazte na třídu Triana. V metropoli najdete i místa, kde si můžete dál dosytosti užívat moře, ideálně na jedné z nejhezčích pláží na ostrově, Playa de las Canteras.



Pokud byste chtěli zažít něco opravdu mimořádného, navštivte Gran Canarii na přelomu února a března, kdy se po celém ostrově konají karnevaly. Ten hlavní se odehrává v Las Palmas a ničím si nezadá s brazilskými karnevaly v Rio de Janeiru, jak je znáte. Ulice jsou přeplněné úžasnými maskami a celé město tančí, zpívá, tleská projíždějícím alegorickým vozům. Takový mejdan jste ještě nezažili.