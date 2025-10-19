Levnější než život na souši
Villa Vie Residences nedávno představila nový program Golden Passport, který poskytuje rezidenčním hostům jednorázovou vstupenku na celoživotní plavbu na moři.
Od 99 999 dolarů, což je v přepočtu 2 100 000 korun, si cestující mohou zajistit místo na lodi Villa Vie Odyssey, která během tří a půl roku objede svět a navštíví 425 destinací ve 147 zemích.
Výletní lodě jsou populárním místem pro penzisty, kteří si zde kajuty pronajímají na dlouhá léta. Příkladem jsou Lanette a Johan Cranenovi z Anglie. Na výletní lodi strávili už devět měsíců a oba mají předplacený nájem na dalších patnáct let. Podle jejich slov šlo o jasné rozhodnutí. Dvojice žila před nástupem na nekonečnou plavbu deset let na Havaji.
Levnější než nájem, žádné starosti, líčí trvalí cestující. Jak se žije na výletní lodi
„Lidé si myslí, že jsme extrémně bohatí, ale život na výletní lodi je ve skutečnosti levnější než nájem a naše životní náklady na Havaji. Není to jen pro boháče, nýbrž i pro normální lidi,“ říká Johan. Dlouhodobý nájem na lodi je pro něj levnější než život na pevnině.
Program Golden Passport je odnoží modelu společnosti Endless Horizont. Tato nová verze posouvá dostupnost dlouhodobého pobytu na výletní lodi na další úroveň. Namísto zakoupení trvalého pobytu, mohou cestující kabinu vlastnit nebo si ji pronajmout na určitý časový úsek, případně na doživotí. Cena závisí na věku pasažéra.