Místo, kde začala druhá světová válka. Gdaňsk je historickou perlou Polska

„Toto byla jantarová urna pro Stalina. Původně šlo o umělecké dílo ve tvaru antické vázy, které reprezentovalo Polsko na Světové výstavě v Paříži v roce 1900. O padesát dva let později se město Gdaňsk rozhodlo poslat urnu Stalinovi jako dárek k narozeninám,“ vypráví mi průvodce Grzegorz Lipski. „Předmět odeslalo do města Biała Podlaska nedaleko sovětského, dnes běloruského Brestu. Ale diktátor mezitím zemřel a urna se vrátila zpět do Gdaňsku,“ dodává Lipski.

Stojíme v Muzeu jantaru, ve velkolepém Velkém mlýně, který postavil Řád německých rytířů ve čtrnáctém století na kanálu řeky Radunia. Pohánělo ho osmnáct vodních kol a v budově se nacházela také sýpka a pekárna. Největší mlýn středověké Evropy běžel do roku 1945 a po válečných škodách byl v 60. letech rekonstruován. Poté v něm fungovalo nákupní centrum PEWEX (obdoba českého Tuzexu), po další obnově se stal v roce 2021 sídlem Muzea jantaru.

Muzeum jantaru se nachází v historické budově Velkého mlýna, který od středověku patřil německým rytířům.

Odborníci tvrdí, že patří k největším a nejkrásnějším na světě. Instituce vystavuje přes tisíc exponátů, od přírodních inkluzí s hmyzem a ještěrkami, až po kytaru, šachy, příbory, truhly a šperky. Navíc expozici doplňují multimédia, která ukazují vznik, sběr, těžbu a zpracování jantaru.

Další poklad, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, stojí jen kousek od muzea. „Gdaňská koruna“ je největším cihlovým chrámem v Evropě (155 000 m³), vejde se do něj pětadvacet tisíc lidí a uvnitř má čtrnáct metrů vysoký orloj z patnáctého století. Hodiny ukazují čas, datum, měsíční fáze, postavení Měsíce, Slunce a kalendář svatých. Každý den se v poledne na dřevěném orloji objeví procesí apoštolů se smrtkou, kterému sekundují Adam s Evou a Tři králové.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je největším cihlovým chrámem v Evropě.

Cihlová katedrála má třicet jedna kaplí a v jedné z nich je uložena urna s popelem Pavla Adamowicze, starosty Gdaňsku, na kterého byl v roce 2019 spáchán atentát. Během charitativní akce ho bodl do srdce a břicha místní kriminálník Stefan Wilmont, který si ve vězení odpykal trest za přepadání bank. Psychicky narušený pachatel byl zadržen přímo na místě vraždy a za svůj čin dostal doživotí.

Sýpky na ostrově

Od baziliky se vydávám na nábřeží k řece Motławě, u které kotví dvě plavidla vypadající jako galeony ze sedmnáctého století. Nasedám na palubu Lwa a společně s ostatními turisty proplouvám loděnicemi a doky až do Gdaňského zálivu k Westerplatte, kde se odehrála první bitva druhé světové války. Prvního září 1939 ráno ve 4:45 začala děla lodi Schleswig-Holstein ostřelovat polské skladiště. Přestože Němci měli velkou převahu, Poláci jim dokázali vzdorovat týden, než museli kapitulovat. Westerplatte je tedy místem národní chrabrosti a každý Polák jej aspoň jednou za život navštíví. Stejně tak činí i vysocí političtí představitelé, kteří si u pomníku každý rok připomínají začátek a konec druhé světové války.

Na Westerplatte se odehrála první bitva druhé světové války.

U Westerplatte se loď otáčí a vrací se zpátky kolem Wisloujscie, nejstarší pobřežní pevnosti na polském pobřeží, která vznikla ve čtrnáctém století. Impozantní opevnění chránilo lodě na cestě do přístavu, fungovalo jako maják a kotviště polské flotily. Za druhé světové války byla pevnost zrekvírována německou armádou a sloužila jako skladiště Kriegsmarine, polní nemocnice a velitelství malé vojenské jednotky.

Nejen Gdaňsk, ale i celá země si prošla během této doby těžkým utrpením. Proto si Poláci tyto události připomínají a v Gdaňsku vybudovali unikátní Muzeum druhé světové války. Vzniklo pouhých dvě stě metrů od budovy takzvané Polské pošty, jež se stala 1. září 1939 cílem útoku německých jednotek. Expozice se z velké části nachází čtrnáct metrů pod zemí a kromě Poláků se věnuje všem národům, které zasáhl nacistický režim.

V muzeu se nachází spousta originálních exponátů. Kromě amerického tanku Sherman nebo sovětského tanku typu T-34 jsou to třeba vánoční ozdoby s hákovým křížem nebo malá kovová erotická hračka (muž se ženou představující různé sexuální polohy) pro sovětské vojáky. Základem expozice je osmnáct tematických sekcí s multimediálními technologiemi, které prezentují historii vojenského konfliktu.

Gdaňsk se z válečné vřavy a skoro totální destrukce otřepal a dokázal znovu vybudovat historické centrum, na které navazují moderní domy. Architekti se při jejich výstavbě inspirovali historickými sýpkami, jež od středověku stály v říčním přístavu. V Gdaňsku jich bylo několik stovek, skladovaly až dvě stě padesát tisíc tun obilí a byly schopné pojmout náklad z dvou set lodí. Pro lepší orientaci dostaly špýchary svá jména, například Pozlacené jablko, Bílá labuť nebo Černý kříž a byly chráněné jako oko v hlavě.

Replika galeony ze 17. století kotví na řece Motławě. Architekti se při výstavbě nových domů inspirovali historickými sýpkami.

Budovy s cenným obilím chránil vodní kanál a padací mosty, které se po setmění zdvihly a tím zcela odřízly Sýpkový ostrov (Wyspa Spichrzów). Sýpky fungovaly až do druhé světové války, kdy byly kromě jediné zničeny. Nyní jsou „špýchary“ znovu, moderně postaveny (nachází se v nich restaurace, hotely, obchody, byty) a jsou architektonickým skvostem Sýpkového ostrova.

Varhany se zvířecím křikem

Po toulkách městem mě doprovází velký počet lvů. Od patnáctého století má totiž Gdaňsk tuto šelmu ve svém znaku a spousta kamenných lvů tu stráží své teritorium. Stezka lva Heweliona, malého bronzového lvíčka, pak provádí turisty městem a na každé zastávce představuje historii místa.

Figurka dostala jméno podle astronoma Jana Heweliusze, který působil ve svém rodném městě jako pivovarník a na střechách svých tří domů v Korzenné ulici (dnes je tam jeho pomník) si postavil observatoř s pozorovacími přístroji. Ve své činnosti byl úspěšný. Nakreslil mapy Měsíce, objevil čtyři komety, zavedl a pojmenoval jedenáct nových souhvězdí, z nichž sedm názvů se používá dodnes (například Malý lev, Sextant, Rys). Jeho observatoř navštívili i polští králové Jan Kazimír II. Vasa a Jan III. Sobieski, kteří mu věnovali značné finanční částky na jeho bádání.

Lvi stráží každý roh Fontány čtyř čtvrtí.

Živí lvi pak žijí v zoo, jež se nachází v Oliwě, krásném a zeleném předměstí Gdaňsku. Původně slovansko-pomořanská osada vznikla ve dvanáctém století kolem cisterciáckého kláštera a později se stala součástí města. Dnes je zde největším tahákem úzká katedrála, která je s délkou 107 metrů nejdelším kostelem v Polsku. Interiéru dominují unikátní barokní varhany se 7 896 píšťalami a 110 rejstříky, jež posluchače během koncertů ohromují neuvěřitelným rozsahem tónů. A to včetně zvuků vlnící se vody, zvířecích křiků či lidských hlasů.

Klidná Oliwa je plná parků, což využívám k odpočinku po celodenním putování Gdaňskem. Usedám v krásném Palmovém skleníku z osmnáctého století a pozoruji moderní, prosklenou, dvacet čtyři metrů vysokou rotundu, která se automaticky sama otevírá. Exotické rostliny přivezli do Oliwy cisterciáci z celého světa a zasadili je do skleníku. Dnes tu rostou například banánovníky, araukárie, filodendrony, agáve, fíkusy, vstavače a poskytují návštěvníkům příjemný oddech uprostřed zeleně.

