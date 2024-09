Zažijte blahodárnou podzimní dovolenou v Gasteinu. Termály jsou jen začátek

Jestliže máte podzim spojený spíše se špatným počasím a přepadávají vás chmury, v Gasteinu se přesvědčíte o tom, že se může jednat o období plné dobré nálady i úžasných zážitků. A také v dnešní hektické době tak nezbytného zastavení se. Čerstvý horský vzduch hrající si s pestrobarevným listím pomůže zapomenout na starosti všedních dní a soustředit se na to, co je opravdu důležité – na sebe a své zdraví.

Zázračná termální voda

Studeného podnebí se v Gasteinu obávat nemusíte, ohřát se můžete v příjemně teplé termální vodě. Není náhodou, že region Gastein se už před staletími proslavil po celém světě jako lázeňské centrum. Nedávno byl také prohlášen za alpskou oblast zdraví.

Gasteinská termální voda stimuluje samoléčebné schopnosti organismu

Termální voda v místních lázních – v Bad Gasteinu a Bad Hofgasteinu, má prokazatelné pozitivní účinky. Pomáhá například zmírňovat bolest, posiluje obranyschopnost a podporuje krevní oběh. Zároveň obsahuje spoustu cenných minerálů a stopových prvků. Dlouhodobé účinky této zázračné vody vyvěrající z hned 18 různých pramenů si budete moci užívat ještě dlouho poté, co vaše podzimní dovolená v této krásné oblasti skončí.

Proslulé lázně Felsentherme a Alpentherme Gastein

Místní lázně Felsentherme v Bad Gasteinu a Alpentherme Gastein v Bad Hofgasteinu nejsou jen tak obyčejný wellness, jaký znáte z katalogů cestovních kanceláří. Fenomenální jsou nejen díky zmíněné blahodárné termální vodě, ale také svým vybavením. Těšit se můžete na nejrůznější typy saun, parní lázně i regenerační lázeňské procedury, to vše doplněné o úžasné panoramatické výhledy.

V uklidňující a léčivé termální vodě skalních a alpských termálních lázní Gastein můžete bez námahy znovu objevit lehkost, která se v každodenním životě často ztrácí

Lázně Felsentherme v Bad Gasteinu se honosí přezdívkou matka všech termálních lázní, jedná se totiž o první veřejné termální lázně v Rakousku – pocházejí z roku 1968. Na první pohled zaujmou unikátní architekturou, ale i svým umístěním. Jsou obklopené přírodními skalními stěnami, takže se během relaxace můžete kochat výhledy na Vysoké Taury. Jen těžko si lze představit dokonalejší místo pro odpočinek a načerpání nových sil.

V lázních Alpentherme Gastein v Bad Hofgasteinu si zábavu a relaxaci užijí velcí i malí návštěvníci. Připraveny jsou zde speciální zóny pro rodiny s dětmi, které jsou výbornou alternativou k běžným „nahým“ saunám. Od října se navíc otevírá dlouho očekávané akvárium o objemu 300 metrů krychlových, kde se společně se svými potomky budete moci dozvědět spoustu nových fascinujících informací – a také si uvědomit důležitost ochrany životního prostředí.

Gastein jako evropské centrum jógy

Po chvílích plných relaxace v saunách a parních lázních se můžete svému tělu i mysli věnovat ještě jinak – prostřednictvím jógy. Pro ni jsou zde naprosto ideální podmínky, místní přírodní síly a nepopsatelné scenerie pomohou se zklidnit, znovu najít své já a být stoprocentně tady a teď.

Největší akce jógy v Evropě se koná dvakrát ročně v Gasteinu s 50 učiteli jógy a více než 350 lekcemi

I proto se v Gasteinu každoročně koná celá řada seminářů a akcí spojených s jógou, které lákají návštěvníky z celého světa. Vše vrcholí právě na podzim, kdy se zde koná největší evropská akce svého druhu s 50 učiteli jógy a více než 350 lekcemi.

Objevujte krásy Vysokých Taur

Až si dostatečně (fyzicky i psychicky) odpočinete, dopřejte svému tělu zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. Údolí Gastein je protkáno 600 kilometry turistických tras, které návštěvníky zavedou na skutečně dechberoucí místa. Většina z nich patří do Národního parku Vysoké Taury. Turistické trasy jsou v provozu až do 3. listopadu.

Pěší turistika v okolí jezera Reedsee v Gasteinu vypadá ve světle pozdního léta jako z obrazu

Brázdit je můžete na kole i pěšky, čím dál oblíbenější jsou tyto stezky také pro běžce. Čekají na vás křišťálově čistá jezera a nekonečné horské potoky, to vše obklopené lesy, které v době podzimu dostávají svou nejkrásnější tvář hrající všemi barvami. A jakmile vystoupáte na některý z vrcholů, otevřou se vám neuvěřitelné výhledy do krajiny. Vydejte se třeba k jezeru Reedsee, jež vás jistojistě okouzlí – a během podzimu dvojnásob. Rozhodně si zde budete moci pořídit fotky do svého rodinného alba i na sociální sítě.

Užívejte si radost všemi smysly

A když budete na túře, neměli byste zapomenout ani na své chuťové pohárky. Zastavte se na některé z horských chat a ochutnejte sezonní speciality. Anebo si užijte dožínky spojené s trhy a dalšími tradičními slavnostmi.

Už jsme avizovali, že dovolená v Gasteinu je pastvou pro všechny smysly. Možná teď máte pocit, že jsme zapomněli na sluch. Ale není tomu tak. Na své si totiž přijdou i milovníci hudby, které potěší podzimní cyklus komorní hudby nebo Jazzový podzim plný hvězd, jenž se koná od 9. do 13. října 2024.

Podzim v Gasteinu je nezapomenutelný

Důvodů, proč si jako cíl letošní podzimní dovolené vybrat právě Gastein, je mnoho. V dnešní uspěchané době stojí za to na chvíli zpomalit, odpočinout si a nechat se hýčkat. A přesně to region obklopený Salcburskými Alpami nabízí. Zažijete zde nezapomenutelné chvíle, dobijete energii a zjistíte, že i podzimní období může být opravdu nádherné. Rezervujte si svůj termín co nejdříve.