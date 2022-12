Hvězdný advent, historii i sváteční pohodu servíruje Sankt Gallen

Mohlo by se hodit: Velmi rychlé a pohodlné spojení mezi Českou republikou a Švýcarskem poskytuje Swiss International Air Lines (let z Prahy do Curychu trvá zhruba osmdesát minut). Letiště v Curychu je pak přímo napojené na železniční terminál, kde vlaky do St. Gallenu jezdí několikrát za hodinu (cesta trvá 60 minut). Milovníci železnic mohou také využít noční vlak z Prahy do Curychu v lůžkovém nebo lehátkovém voze. Švýcarský dopravní systém umožňuje cestovat po celé konfederaci s jedinou jízdenkou. Prostřednictvím Swiss Travel Pass získáte jeden lístek platný na všechny vlaky, autobusy, lodě, městskou hromadnou dopravu v devadesáti švýcarských městech, 50% slevu na většinu horských železnic a lanovek a volný vstup do pětistovky muzeí. Platnost jízdenky je na tři, čtyři, osm nebo na patnáct po sobě jdoucích dnů. Swiss Travel Pass lze zakoupit na internetu, na švýcarských nádražích, letištích a také v turistických kancelářích ve velkých městech. Pro děti do 6 let je zdarma, děti do 16 let mají 50 % slevu a mladí do 25 let slevu 30 % při nákupu. Kromě St. Gallenu navštivte o adventu i nedaleký Rorschach na břehu Bodamského jezera. Má nádherné kouzlo a ve spojení s obrovskou vodní plochou vytváří působivou předvánoční atmosféru. Vlak do Rorschachu jezdí ze St. Gallenu každý den několikrát za hodinu.