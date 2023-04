VIDEO: Vědci objevili u Galapág živý korálový útes starý tisíce let

„Vědecká expedice našla u Galapág první zcela nedotčený korálový útes, který je přibližně dva kilometry dlouhý a nachází se v hloubce 400 metrů na vrcholu podmořské hory, “ uvedl na Twitteru ekvádorský ministr životního prostředí Jose Davalos. „Galapágy nás opět překvapují!“

O objevu v pondělí informovalo ekvádorské ministerstvo životního prostředí, uvádí agentura Reuters. „Je to velmi důležitý objev, protože jde o naprosto nedotčený ekosystém, který jsme nikdy dřív nepozorovali ani nestudovali. Naším cílem je pokračovat v jeho sledování a v ochraně ekosystému a biodiverzity, kterou jsme zde našli,“ prohlásil Danny Rueda, ředitel galapážského národního parku.

Vědci doposud věřili, že jediný útes na Galapágách, který přežil klimatický jev El Niño v letech 1982 a 1983, byl Wellingtonský útes podél pobřeží Darwinova ostrova. Nový objev ovšem ukazuje, že nešlo o jediný útes, který před čtyřiceti lety El Niñu odolal. Podle vědců má útes více než 50 procent živých korálů.

„Na globální úrovni je to velmi důležité, protože mnoho hlubinných systémů v současné době umírá,“ řekl Stuart Banks, vedoucí mořský výzkumník nadace Charlese Darwina, který se expedice účastnil. Podle jeho slov je korál starý minimálně několik tisíc let. „Mám ohromnou radost, že jsme našli tak staré a rozsáhlé korály. Jsou jediné, které se přizpůsobily chladnému a hlubokému prostředí,“ doplňuje Banks „Nejpřekvapivější na nich je to, jak staré struktury tvoří. V takové hloubce jsme zatím nenašli jiný podobně rozsáhlý a rozvinutý korálový útes.“

Jurský park uprostřed Pacifiku

Ekvádor loni rozšířil mořskou rezervaci Galapágy o 60 000 km čtverečních (23 166 čtverečních mil). Do roku 2022 měla rozlohu 138 tisíc kilometr čtverečních, v současné době její rozloha pokrývá téměř dvě stě tisíc kilometrů čtverečních.

Nově objevený korálový útes u Galapág Na objevu korálového útesu se podílela výzkumná ponorka Alvin.

Galapágy jsou bezesporu jedny z nejkrásnějších ostrovů světa. Příroda tady v rozmanitosti a unikátnosti rozhodně nešetřila – kromě želv sloních tu můžete potkat desítky unikátních druhů zvířat a rostlin, kochat se jedinečnými scenériemi aktivních sopek a užívat si koupání na nekonečných plážích. Přečtěte si: Neskutečná plavba kolem Galapág vás ohromí.