Výlet za mrtvými. Funerální procházka po Salcburku umí překvapit

Pavla Apostolaki
Kostlivci s přesýpacími hodinami, hadi prolézající lebkami, poustevny nad hroby či krypta s ostatky dvaadvaceti arcibiskupů. Příznivci funerální turistiky najdou v Salcburku mnoho zvláštních památek. Jsou spojeny nejen s obyvateli města, kteří v něm žili, ale i s různými symboly.
Hřbitov sv. Petra je jedním z nejkrásnějších hřbitovů v Rakousku.

Hřbitov sv. Petra je jedním z nejkrásnějších hřbitovů v Rakousku. | foto: Tourismus Salzburg GmbH

Hřbitov sv. Šebestiána má po obvodu osmdesát sedm arkád s kryptami.
Na hřbitově sv. Šebestiána je pohřbena Mozartova manželka Constanze a jeho otec...
Poslední odpočinek našel na hřbitově sv. Šebestiána slavný lékař Paracelsus.
Hřbitov sv. Šebestiána má bohatou výzdobu.
24 fotografií

Salcburk má mnoho tváří – Mozartovu, hudební, barokní nebo pivní. Tentokrát chci poznat čtvrté nejlidnatější město Rakouska jinak, z jeho temné a posmrtné stránky.

Biskupské sídlo vzniklo v roce 696 a od té doby bohatlo díky obchodu, těžbě soli a zlata. Lidé zde žili, pracovali a umírali. Zubatá je kosila na podvýživu, mor či jiné nemoci. Stávali se oběťmi zločinů, válek nebo odcházeli ze života přirozenou cestou. Jejich těla byla pohřbívána na jedenácti městských hřbitovech, které v Salcburku postupně vznikaly v průběhu času.

Jeden z nich se nachází na Starém Městě na ulici Linzer Gasse. Vstupuji do něj dřevěnou branou. Na hřbitově sv. Šebestiána není živá duše a společnost mi dělají jen kostlivci s přesýpacími hodinami, lebky, hadi a okřídlení tvorové. Všichni jsou vytesáni na hrobkách a symbolizují pomíjivost času, transformaci a znovuzrození.

Hřbitov sv. Šebestiána má po obvodu osmdesát sedm arkád s kryptami.

Původně hřbitov sloužil od roku 1505 k pohřbívání lidí, jež zemřely na mor, ale o devadesát let později jej nechal přestavět salcburský arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau podle italského stylu camposanto (posvátné pole). Hřbitov je uzavřený jako nádvoří a obklopují jej křížové chodby s osmdesáti sedmi arkádami s kryptami.

Poslední odpočinek zde našel slavný lékař a alchymista Paracelsus, který působil i v Moravském Krumlově. Švýcar zemřel v Salcburku v roce 1541 v hostinci U bílého koně na ulici Kaigasse a o jeho smrti kolovaly různé zvěsti. Například, že zemřel rukou svého pomocníka, který se chtěl zmocnit elixíru života, nebo že se o jeho skon postaral alkohol. Ale jak uvedla Curyšská univerzita, příčinou jeho smrti byla nejspíš chronická intoxikace rtutí, kterou používal při svých alchymistických experimentech.

Skoro uprostřed hřbitova vidím docela všední náhrobek s nápisem Constantia von Nissen – Mozart. Manželka hudebního génia se totiž šest let po jeho smrti seznámila s Georgem Nikolausem von Nissenem. Dánského diplomata si vzala a žila s ním v Kodani. Nakonec se pár usadil v Salcburku a pracoval na Mozartově biografii.

Na hřbitově sv. Šebestiána je pohřbena Mozartova manželka Constanze a jeho otec Leopold.

Tchán Constanze, Leopold, obětoval vlastní kariéru hudebního skladatele a pedagoga ve prospěch svého talentovaného syna. Jezdil s ním a jeho sestrou Marií Annou na koncertní turné po celé Evropě. Když v roce 1787 zemřel, Wolfgang Amadeus se jeho pohřbu neúčastnil. Pobýval ve Vídni a zprávu o skonu otce dostal pozdě. Tehdy totiž trvala cesta ze Salcburku do rakouské metropole šest až sedm dní. Leopold má však na tomto hrobě jen pamětní desku, ve skutečnosti byl pochován ve společném hrobě číslo 84, který se nalézá v křížové chodbě.

Na mnohem honosnějším místě, v mauzoleu, které si nechal ještě za svého života postavit, odpočívá arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau. Za jiných okolností by zřejmě spočinul v kryptě katedrály sv. Ruperta a Vigila, ale jeho morální kredit neodpovídal požadavkům římskokatolické církve. Duchovní, jež proměnil Salcburk na barokní skvost, měl totiž dvaadvacet let milostný poměr s měšťankou Salome Alt, s kterou zplodil patnáct dětí. Když v roce 1617 skonal na následky mrtvice, byl pohřben do kaple archanděla Gabriela, jejíž vnitřní stěny zdobí originální barevné dlaždice.

Hřbitov sv. Šebestiána má bohatou výzdobu.

„Hřbitov sv. Šebestiána je bezesporu velmi atraktivní pro příznivce funerální turistiky, ale od roku 2014 se zde znovu pohřbívá. Chodí sem tedy i pozůstalí, aby tu rozsvítili svíčku a položili květiny. Na rozdíl od minulosti se však změnil způsob pohřbívání. Funusy s rakví do země tu nahradily biologicky rozložitelné urny,“ říká pracovník Města Salcburk, které spravuje všechny hřbitovy na území města.

Poustevny na hřbitově

Opouštím pravý břeh historického centra, přecházím řeku Salzach a směřuji ke hřbitovu svatého Petra. Petersfriedhof je nejstarším křesťanským pohřebištěm v Salcburku, vznikl v pozdní antice a přibližně od roku 700 je spojen s Arciopatstvím svatého Petra. V podvečer ho začíná halit šero a mihotavé světlo svíček společně s padající mlhou vytváří magickou atmosféru.

Hřbitov se rozkládá pod skalní stěnou hory Mönchsberg a jednotlivé hroby označují starobylé, železné zdobené kříže. Jména zemřelých jsou napsána na oválných barevných štítcích a doplňují je také obrázky Krista, Panny Marie a andělů. Kromě hrobek salcburských patricijských rodin, například rodiny Fürstovy, ze které pocházel tvůrce Mozartových koulí cukrář Paul Fürst, se na hřbitově nachází i hrob hudebního skladatele Michaela Haydna. Zůstal ve stínu svého staršího bratra Josefa, přestože jeho chrámová hudba a sborové skladby měly velmi dobrou úroveň.

Hřbitov sv. Petra se nachází pod skalní stěnou hory Mönchsberg.

Podobně na tom byla také Mozartova sestra, Maria Anna von Berchtold zu Sonnenburg, jejíž ostatky spočívají nedaleko Haydna. Nannerl (tak jí říkala rodina) mistrně ovládala hru na klavír, cembalo, úspěšně komponovala a kdyby žila v současné době, mohla to dotáhnout daleko. Jenže v 18. století nepadalo v úvahu, aby mladá žena sama cestovala po Evropě na turné a dělala kariéru. Proto nadaná Maria Anna zmizela před dovršením plnoletosti z koncertních pódií a místo toho učila hru na klavír. Na konci života se její zdraví rychle zhoršilo. Oslepla, ztratila sílu a na stáří zemřela v 78 letech v Salcburku.

Od hrobu uznávané hudebnice mířím do takzvaných katakomb. Různě velké komory byly vytesány do hory Mönchsberg a sloužily jako poustevny pro mnichy z opatství svatého Petra. Vidím tu zachovalé zbytky oltářů, relikvií, hrobek a procházím dvě úrovně skalních prostor. Nacházím také kaple. První, Gertraudenkapelle pochází z roku 1178. Druhá, Maximuskapelle je o něco starší a leží téměř o čtyřicet schodů výše. Obě modlitebny mají okna a pohled z nich na hřbitov a na město je fascinující.

Vybraná společnost

Poslední místo, kam se chci v rámci mého funerálního výletu vypravit, je krypta v katedrále svatého Ruperta a Virgila. Salcburské knížecí arcibiskupství bylo přes tisíc let církevním státem. Vládli mu knížata – arcibiskupové, kteří byli od roku 1619 až na výjimky pohřbíváni pod dómem. K nejvýznamnějším patřil Marcus Sittikus von Hohenems, jež nechal v 17. století na jižním okraji Salcburku vybudovat zámek Hellbrunn s vodními hrátkami a hydraulickými automaty.

Hřbitov sv. Šebestiána má po obvodu osmdesát sedm arkád s kryptami.
Na hřbitově sv. Šebestiána je pohřbena Mozartova manželka Constanze a jeho otec Leopold.
Poslední odpočinek našel na hřbitově sv. Šebestiána slavný lékař Paracelsus.
Hřbitov sv. Šebestiána má bohatou výzdobu.
24 fotografií

František Antonín z Harrachu zase patřil do slavného rodu, který se později významně zapsal do české historie. Byl oblíbeným panovníkem a doba jeho vlády (1709–1727) se označuje jako zlatý věk Salcburského knížecího arcibiskupství.

S Leopoldem a Wolfgangem Mozartem je spojený Zikmund Kryštof z Schrattenbachu. Byl milovníkem hudby a do arcibiskupského dvorního orchestru angažoval otce i syna. Celkem je v kryptě, která je otevřená pro veřejnost, pohřbeno dvaadvacet arcibiskupů. Poslední pohřeb se tu uskutečnil loni, kdy se truchlící rozloučili za zvuku Mozartovy „Vrabčí mše“ se svým duchovním pastýřem Aloisem Kothgasserem.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Může se hodit

Při toulkách Salcburkem ušetříte hodně peněz prostřednictvím karty Salzburg Card. Umožní vám vstup zdarma do městských památek (v katedrále dostanete slevu na vstup) a muzeí, bezplatnou přepravu veřejnou dopravou (včetně jízdy lanovkou na pevnost Hohensalzburg a na Untersberg, plavby lodí po Salzachu okruh I), slevy na kulturní akce, koncerty a v některých případech i přednostní vstup.

Kartu si můžete zakoupit na recepci vašeho hotelu, ve všech turistických informačních kancelářích v Salcburku, na pokladnách jednotlivých památek nebo na internetu (s možností stáhnutí do chytrého telefonu). Je k dostání pro 24, 48 nebo 72 hodin.

Až dostanete hlad, zajděte si na salcburské tapas. Restaurace Sternbräu servíruje na menších talířcích několik druhů jídel rakouské kuchyně. Můžete tak ochutnat více pokrmů a sdílet je spolu s rodinou nebo přáteli. Ceny za jednotlivá tapas se pohybují od 2,50 do 7 eur (62–175 Kč).

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

Český výletník: Buddhové a vietnamští hasiči. Jak vypadá den v Sapě

Vietnamská tržnice Sapa na jihu Prahy jako tip na výlet? Překvapivě ano. Pořádají se tam organizované exkurze a najde se tam dokonce i buddhistický chrám.

KVÍZ: Poznáte záhady českých hradů a zámků?

Soutěž

V Česku najdete stovky hradů, zámků i nejrůznějších zřícenin. A řada z nich se může pochlubit i zajímavými záhadami a mýty, které mohou být strašidelné nebo vám vyloudit úsměv na rtech. Jak dobře...

Nádherný výlet na Šumavě. Na Velký Sokolí kámen zatím Češi nechodí

Gross Falkenstein (1 315 m) neboli Velký Sokolí kámen je méně známá a od severu a západu nenápadná hora v národním parku Bavorský les. Ne každý o tom ví, ale patří k top vrcholům Šumavy. Naši turisté...

Jak si vybrat dobré termály. Podívejte se, proč jet právě na Slovensko

Slovensko, nebo Maďarsko? To je hamletovská otázka pro cestovatele, které lákají blízké termály. Obě země mají svoje plusy i mínusy. Někdo preferuje slovenské termály, jiný zase nedopustí na ty...

Výlet za mrtvými. Funerální procházka po Salcburku umí překvapit

Kostlivci s přesýpacími hodinami, hadi prolézající lebkami, poustevny nad hroby či krypta s ostatky dvaadvaceti arcibiskupů. Příznivci funerální turistiky najdou v Salcburku mnoho zvláštních památek....

1. listopadu 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  31. 10. 20:09

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

31. října 2025  9:22

Český výletník: Buddhové a vietnamští hasiči. Jak vypadá den v Sapě

Vietnamská tržnice Sapa na jihu Prahy jako tip na výlet? Překvapivě ano. Pořádají se tam organizované exkurze a najde se tam dokonce i buddhistický chrám.

31. října 2025

V Gíze otevírají největší muzeum světa, s 50 tisíci exponátů předčí i pařížský Louvre

Po více než dvaceti letech se v sobotu otevře monumentální Muzeum starověkého Egypta v Gíze nedaleko pyramid. Stavba za miliardu dolarů má být největším muzeem světa a vystaví přes 50 tisíc exponátů,...

30. října 2025  13:41

Výletní loď zapomněla osmdesátiletou seniorku na ostrově. Našli ji mrtvou

Úřady v Austrálii vyšetřují případ 80leté turistky, která o víkendu zemřela na jednom z australských ostrovů, kde ji zanechala výletní loď. Šlo o její první zastávku z 60denní plavby kolem...

30. října 2025  12:27

Nádherný výlet na Šumavě. Na Velký Sokolí kámen zatím Češi nechodí

Gross Falkenstein (1 315 m) neboli Velký Sokolí kámen je méně známá a od severu a západu nenápadná hora v národním parku Bavorský les. Ne každý o tom ví, ale patří k top vrcholům Šumavy. Naši turisté...

30. října 2025

Alpy 2025: Rakousko, nebo Itálie? Kde koupit skipas výhodně a zažít top lyžování

Premium

Plánujete zimní dovolenou v Alpách? Pak je nejvyšší čas pořídit si skipasy. Mnohá alpská střediska totiž odměňují včasné rezervace výraznými slevami. A kde vás letos čeká nejvíc zážitků, sjezdovek...

29. října 2025

Cyklistický ráj jménem Mallorca. Z Prahy za pár korun, zážitky k nezaplacení

Premium

Zpáteční letenka z Prahy za dva tisíce, příjemných třiadvacet stupňů a moře všude kolem. To je větší zábava, než si doma v říjnu topit. Cyklistická dovolená za pár korun může začít – a to rovnou na...

28. října 2025

Při ochraně slonů využíváme včely. Daní za mé úsilí je třináct malárií, říká Sniegon

Premium

Arthur Sniegon pochází z Třince, dnes má však druhý domov na zcela jiném kontinentě, kde se zasazuje o ochranu slonů. Proto v roce 2013 založil organizaci Save-Elephants. Situaci chobotnatců...

27. října 2025

Ekofarma Adršpach: Tam, kde se s přírodou nehospodaří, ale spolupracuje

Ve spolupráci

V krajině na pomezí skal a pastvin, obklopená vlastními pozemky, leží Ekofarma Adršpach – místo, kde se ekologické zemědělství nehlásá, ale žije. Na více než 500 hektarech půdy tu produkují bio maso...

27. října 2025

Jak si vybrat dobré termály. Podívejte se, proč jet právě na Slovensko

Slovensko, nebo Maďarsko? To je hamletovská otázka pro cestovatele, které lákají blízké termály. Obě země mají svoje plusy i mínusy. Někdo preferuje slovenské termály, jiný zase nedopustí na ty...

27. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.