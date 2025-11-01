Salcburk má mnoho tváří – Mozartovu, hudební, barokní nebo pivní. Tentokrát chci poznat čtvrté nejlidnatější město Rakouska jinak, z jeho temné a posmrtné stránky.
Biskupské sídlo vzniklo v roce 696 a od té doby bohatlo díky obchodu, těžbě soli a zlata. Lidé zde žili, pracovali a umírali. Zubatá je kosila na podvýživu, mor či jiné nemoci. Stávali se oběťmi zločinů, válek nebo odcházeli ze života přirozenou cestou. Jejich těla byla pohřbívána na jedenácti městských hřbitovech, které v Salcburku postupně vznikaly v průběhu času.
Jeden z nich se nachází na Starém Městě na ulici Linzer Gasse. Vstupuji do něj dřevěnou branou. Na hřbitově sv. Šebestiána není živá duše a společnost mi dělají jen kostlivci s přesýpacími hodinami, lebky, hadi a okřídlení tvorové. Všichni jsou vytesáni na hrobkách a symbolizují pomíjivost času, transformaci a znovuzrození.
Původně hřbitov sloužil od roku 1505 k pohřbívání lidí, jež zemřely na mor, ale o devadesát let později jej nechal přestavět salcburský arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau podle italského stylu camposanto (posvátné pole). Hřbitov je uzavřený jako nádvoří a obklopují jej křížové chodby s osmdesáti sedmi arkádami s kryptami.
Poslední odpočinek zde našel slavný lékař a alchymista Paracelsus, který působil i v Moravském Krumlově. Švýcar zemřel v Salcburku v roce 1541 v hostinci U bílého koně na ulici Kaigasse a o jeho smrti kolovaly různé zvěsti. Například, že zemřel rukou svého pomocníka, který se chtěl zmocnit elixíru života, nebo že se o jeho skon postaral alkohol. Ale jak uvedla Curyšská univerzita, příčinou jeho smrti byla nejspíš chronická intoxikace rtutí, kterou používal při svých alchymistických experimentech.
Skoro uprostřed hřbitova vidím docela všední náhrobek s nápisem Constantia von Nissen – Mozart. Manželka hudebního génia se totiž šest let po jeho smrti seznámila s Georgem Nikolausem von Nissenem. Dánského diplomata si vzala a žila s ním v Kodani. Nakonec se pár usadil v Salcburku a pracoval na Mozartově biografii.
Tchán Constanze, Leopold, obětoval vlastní kariéru hudebního skladatele a pedagoga ve prospěch svého talentovaného syna. Jezdil s ním a jeho sestrou Marií Annou na koncertní turné po celé Evropě. Když v roce 1787 zemřel, Wolfgang Amadeus se jeho pohřbu neúčastnil. Pobýval ve Vídni a zprávu o skonu otce dostal pozdě. Tehdy totiž trvala cesta ze Salcburku do rakouské metropole šest až sedm dní. Leopold má však na tomto hrobě jen pamětní desku, ve skutečnosti byl pochován ve společném hrobě číslo 84, který se nalézá v křížové chodbě.
Na mnohem honosnějším místě, v mauzoleu, které si nechal ještě za svého života postavit, odpočívá arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau. Za jiných okolností by zřejmě spočinul v kryptě katedrály sv. Ruperta a Vigila, ale jeho morální kredit neodpovídal požadavkům římskokatolické církve. Duchovní, jež proměnil Salcburk na barokní skvost, měl totiž dvaadvacet let milostný poměr s měšťankou Salome Alt, s kterou zplodil patnáct dětí. Když v roce 1617 skonal na následky mrtvice, byl pohřben do kaple archanděla Gabriela, jejíž vnitřní stěny zdobí originální barevné dlaždice.
„Hřbitov sv. Šebestiána je bezesporu velmi atraktivní pro příznivce funerální turistiky, ale od roku 2014 se zde znovu pohřbívá. Chodí sem tedy i pozůstalí, aby tu rozsvítili svíčku a položili květiny. Na rozdíl od minulosti se však změnil způsob pohřbívání. Funusy s rakví do země tu nahradily biologicky rozložitelné urny,“ říká pracovník Města Salcburk, které spravuje všechny hřbitovy na území města.
Poustevny na hřbitově
Opouštím pravý břeh historického centra, přecházím řeku Salzach a směřuji ke hřbitovu svatého Petra. Petersfriedhof je nejstarším křesťanským pohřebištěm v Salcburku, vznikl v pozdní antice a přibližně od roku 700 je spojen s Arciopatstvím svatého Petra. V podvečer ho začíná halit šero a mihotavé světlo svíček společně s padající mlhou vytváří magickou atmosféru.
Hřbitov se rozkládá pod skalní stěnou hory Mönchsberg a jednotlivé hroby označují starobylé, železné zdobené kříže. Jména zemřelých jsou napsána na oválných barevných štítcích a doplňují je také obrázky Krista, Panny Marie a andělů. Kromě hrobek salcburských patricijských rodin, například rodiny Fürstovy, ze které pocházel tvůrce Mozartových koulí cukrář Paul Fürst, se na hřbitově nachází i hrob hudebního skladatele Michaela Haydna. Zůstal ve stínu svého staršího bratra Josefa, přestože jeho chrámová hudba a sborové skladby měly velmi dobrou úroveň.
Podobně na tom byla také Mozartova sestra, Maria Anna von Berchtold zu Sonnenburg, jejíž ostatky spočívají nedaleko Haydna. Nannerl (tak jí říkala rodina) mistrně ovládala hru na klavír, cembalo, úspěšně komponovala a kdyby žila v současné době, mohla to dotáhnout daleko. Jenže v 18. století nepadalo v úvahu, aby mladá žena sama cestovala po Evropě na turné a dělala kariéru. Proto nadaná Maria Anna zmizela před dovršením plnoletosti z koncertních pódií a místo toho učila hru na klavír. Na konci života se její zdraví rychle zhoršilo. Oslepla, ztratila sílu a na stáří zemřela v 78 letech v Salcburku.
Od hrobu uznávané hudebnice mířím do takzvaných katakomb. Různě velké komory byly vytesány do hory Mönchsberg a sloužily jako poustevny pro mnichy z opatství svatého Petra. Vidím tu zachovalé zbytky oltářů, relikvií, hrobek a procházím dvě úrovně skalních prostor. Nacházím také kaple. První, Gertraudenkapelle pochází z roku 1178. Druhá, Maximuskapelle je o něco starší a leží téměř o čtyřicet schodů výše. Obě modlitebny mají okna a pohled z nich na hřbitov a na město je fascinující.
Vybraná společnost
Poslední místo, kam se chci v rámci mého funerálního výletu vypravit, je krypta v katedrále svatého Ruperta a Virgila. Salcburské knížecí arcibiskupství bylo přes tisíc let církevním státem. Vládli mu knížata – arcibiskupové, kteří byli od roku 1619 až na výjimky pohřbíváni pod dómem. K nejvýznamnějším patřil Marcus Sittikus von Hohenems, jež nechal v 17. století na jižním okraji Salcburku vybudovat zámek Hellbrunn s vodními hrátkami a hydraulickými automaty.
František Antonín z Harrachu zase patřil do slavného rodu, který se později významně zapsal do české historie. Byl oblíbeným panovníkem a doba jeho vlády (1709–1727) se označuje jako zlatý věk Salcburského knížecího arcibiskupství.
S Leopoldem a Wolfgangem Mozartem je spojený Zikmund Kryštof z Schrattenbachu. Byl milovníkem hudby a do arcibiskupského dvorního orchestru angažoval otce i syna. Celkem je v kryptě, která je otevřená pro veřejnost, pohřbeno dvaadvacet arcibiskupů. Poslední pohřeb se tu uskutečnil loni, kdy se truchlící rozloučili za zvuku Mozartovy „Vrabčí mše“ se svým duchovním pastýřem Aloisem Kothgasserem.
Může se hodit
Při toulkách Salcburkem ušetříte hodně peněz prostřednictvím karty Salzburg Card. Umožní vám vstup zdarma do městských památek (v katedrále dostanete slevu na vstup) a muzeí, bezplatnou přepravu veřejnou dopravou (včetně jízdy lanovkou na pevnost Hohensalzburg a na Untersberg, plavby lodí po Salzachu okruh I), slevy na kulturní akce, koncerty a v některých případech i přednostní vstup.
Kartu si můžete zakoupit na recepci vašeho hotelu, ve všech turistických informačních kancelářích v Salcburku, na pokladnách jednotlivých památek nebo na internetu (s možností stáhnutí do chytrého telefonu). Je k dostání pro 24, 48 nebo 72 hodin.
Až dostanete hlad, zajděte si na salcburské tapas. Restaurace Sternbräu servíruje na menších talířcích několik druhů jídel rakouské kuchyně. Můžete tak ochutnat více pokrmů a sdílet je spolu s rodinou nebo přáteli. Ceny za jednotlivá tapas se pohybují od 2,50 do 7 eur (62–175 Kč).