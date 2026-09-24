Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Umělec vytvořil obří fresku v srdci Alp. Abyste ji viděli, musíte šplhat

Autor:
  8:30
Na horské pastvině vysoko nad francouzským Beaufortem se objevilo dílo, které...

Na horské pastvině vysoko nad francouzským Beaufortem se objevilo dílo, které je z dálky téměř stejně působivé jako okolní alpské štíty. Francouzsko-švýcarský umělec Guillaume Legros, známý pod pseudonymem Saype, zde vytvořil obří fresku. Inspirací mu byl nový film Heart of the Beast s Bradem Pittem. | foto: Jeff PACHOUD / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Saype patří mezi průkopníky takzvaného land artu, tedy umění, které vzniká...
Obraz je vytvořen přímo na trávě speciálními ekologickými barvami. Stejně jako...
Centrálním motivem fresky je lidská ruka svírající psí tlapku. Jednoduchý obraz...
Saype při své tvorbě často využívá rozsáhlé přírodní scenérie jako obří plátno....
7 fotografií
Na horské pastvině vysoko nad francouzským Beaufortem se objevilo dílo, které je z dálky téměř stejně působivé jako okolní alpské štíty. Francouzsko-švýcarský umělec Guillaume Legros, známý pod pseudonymem Saype, zde vytvořil obří fresku. Inspirací mu byl nový film Heart of the Beast s Bradem Pittem.

Tvoří ve dvojici s přírodou. Líbí se mi, že nic nezbude, říká umělec
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vesnici museli obětovat smíru a přehradě. Vidět ji po třiceti letech bolí

Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem....

Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem. Cena za to se nezdála vysoká. Jen připravit pár stovek lidí o střechu nad hlavou. Jenže vodní dílo Alto Lindoso k naplnění...

Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem

Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli...

Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země....

KVÍZ: Zažijte podzimní dovolenou v ČR bez davů. Znáte vrcholy, na které Češi zapomněli?

Výhled z rozhledny Poledník. (30. května 2026)

Podzim v Česku nemusí znamenat jen Sněžku, Kvildu nebo přeplněná horská střediska. Vedle známých vrcholů se v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách i Českém Švýcarsku skrývají cíle, které...

O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete

ilustrační snímek

Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....

Šumava se dvěma kily na řídítkách. Projeli jsme zapomenuté vesnice a údolí

Silnice Nationalparkstrasse nás potrápila neustálými stoupáními a sjezdy a tak...

Více než dvě stě padesát kilometrů, skoro tři tisíce výškových metrů, tři státy. A téměř nekonečný počet výhledů do dálek všech světových stran. Tak vypadal náš dvoudenní cyklistický přejezd Šumavy...

Umělec vytvořil obří fresku v srdci Alp. Abyste ji viděli, musíte šplhat

Na horské pastvině vysoko nad francouzským Beaufortem se objevilo dílo, které...

Na horské pastvině vysoko nad francouzským Beaufortem se objevilo dílo, které je z dálky téměř stejně působivé jako okolní alpské štíty. Francouzsko-švýcarský umělec Guillaume Legros, známý pod...

24. září 2026  8:30

Kam vyrazit sami? Praha patří k nejlepším městům Evropy, předčila i Paříž

ilustrační snímek

Cestování bez partnera, rodiny či kamarádů už zdaleka není okrajovou záležitostí. Sólo turisté oceňují především svobodu, ale zároveň řeší bezpečnost, cenu dopravy nebo možnosti, jak se na místě...

24. září 2026

Uvidíte Sněžku i Klínovec. Prohlédněte si novou nejsevernější rozhlednu Česka

Výhled z nově postavené rozhledny na Jitrovníku u Šluknova, která je...

Na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu po více než 120 letech otevře nová rozhledna. Na místě původní dřevěné věže z konce 19. století vznikla 31 metrů vysoká konstrukce. Stavba by...

23. září 2026  15:39

Příroda je riziko a lidé se s tím musí smířit. V Německu to ale musel potvrdit soud

Komentář
Ilustrační snímek.

V posledních letech se v některých částech Evropy vedou spory o to, kdo má odpovědnost za úrazy na turistických cestách, v lesích nebo na zajištěných horolezeckých cestách. Lidé někdy vycházejí z...

23. září 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Pohádkové salaše, ale pozor na medvědy. Pokljuka ukazuje divokou tvář Slovinska

Nedaleko slovinského biatlonového areálu se nachází planina Zajamniki, jedno z...

Slovinsko láká na pestrou alpskou krajinu, v jejímž srdci je Triglavský národní park. Právě v jeho tichých lesích a horských loukách se ukrývá náhorní plošina Pokljuka, která nabízí nespočet aktivit...

23. září 2026  8:30

Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem

Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli...

Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země....

23. září 2026

O touze pochopit svět i selhání systému. Přeletím Annapurnu v balonu, říká Juračka

Premium
Petr Jan Juračka

Touha vidět a alespoň trochu pochopit svět kolem sebe je nakažlivá a její šíření jsem přijal za svoje životní poslání. A mám to štěstí, že mohu přírodu poznávat jako přírodovědec s mikroskopem i jako...

22. září 2026

Vyplatí se sezonní skipas? Rozhoduje počet dní na lyžích i termín nákupu

Komerční sdělení
Skiareálu Klínovec

Sezónka nemusí být jen pro lyžaře, kteří jsou na svahu každý víkend. Pokud během zimy plánujete deset a více lyžařských dní, může začít dávat smysl překvapivě brzy. Zvlášť když ji pořídíte ještě před...

22. září 2026  14:37

Panamerická dálnice končí v džungli. Darién zůstává divokou mezerou

Panamerická dálnice v Panamě. Její souvislá trasa se před hranicí s Kolumbií...

Panamerická dálnice propojuje většinu amerického kontinentu, mezi Panamou a Kolumbií však náhle mizí v pralese. Oblast známá jako Darién Gap tvoří hustá džungle, bažiny, řeky a hory. Po desetiletí...

22. září 2026

KVÍZ: Zažijte podzimní dovolenou v ČR bez davů. Znáte vrcholy, na které Češi zapomněli?

Výhled z rozhledny Poledník. (30. května 2026)

Podzim v Česku nemusí znamenat jen Sněžku, Kvildu nebo přeplněná horská střediska. Vedle známých vrcholů se v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách i Českém Švýcarsku skrývají cíle, které...

vydáno 22. září 2026

Obří obrazy z rýže. Čínská pole se proměnila v netradiční umělecký park

Na první pohled vypadají jako obyčejná rýžová pole. Stačí ale vystoupat na...

Na první pohled vypadají jako obyčejná rýžová pole. Stačí ale vystoupat na vyhlídkovou plošinu nebo se podívat na krajinu z dronu a objeví se něco zcela jiného. Zelené lány v čínské provincii Henan...

21. září 2026  8:30

O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete

ilustrační snímek

Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....

21. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde