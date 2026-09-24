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Tvoří ve dvojici s přírodou. Líbí se mi, že nic nezbude, říká umělec
Umělec vytvořil obří fresku v srdci Alp. Abyste ji viděli, musíte šplhat
Vesnici museli obětovat smíru a přehradě. Vidět ji po třiceti letech bolí
Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem. Cena za to se nezdála vysoká. Jen připravit pár stovek lidí o střechu nad hlavou. Jenže vodní dílo Alto Lindoso k naplnění...
Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem
Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země....
KVÍZ: Zažijte podzimní dovolenou v ČR bez davů. Znáte vrcholy, na které Češi zapomněli?
Podzim v Česku nemusí znamenat jen Sněžku, Kvildu nebo přeplněná horská střediska. Vedle známých vrcholů se v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách i Českém Švýcarsku skrývají cíle, které...
O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete
Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....
Šumava se dvěma kily na řídítkách. Projeli jsme zapomenuté vesnice a údolí
Více než dvě stě padesát kilometrů, skoro tři tisíce výškových metrů, tři státy. A téměř nekonečný počet výhledů do dálek všech světových stran. Tak vypadal náš dvoudenní cyklistický přejezd Šumavy...
Umělec vytvořil obří fresku v srdci Alp. Abyste ji viděli, musíte šplhat
Na horské pastvině vysoko nad francouzským Beaufortem se objevilo dílo, které je z dálky téměř stejně působivé jako okolní alpské štíty. Francouzsko-švýcarský umělec Guillaume Legros, známý pod...
Kam vyrazit sami? Praha patří k nejlepším městům Evropy, předčila i Paříž
Cestování bez partnera, rodiny či kamarádů už zdaleka není okrajovou záležitostí. Sólo turisté oceňují především svobodu, ale zároveň řeší bezpečnost, cenu dopravy nebo možnosti, jak se na místě...
Uvidíte Sněžku i Klínovec. Prohlédněte si novou nejsevernější rozhlednu Česka
Na kopci Jitrovník u Šluknova na Děčínsku se v sobotu po více než 120 letech otevře nová rozhledna. Na místě původní dřevěné věže z konce 19. století vznikla 31 metrů vysoká konstrukce. Stavba by...
Příroda je riziko a lidé se s tím musí smířit. V Německu to ale musel potvrdit soud
V posledních letech se v některých částech Evropy vedou spory o to, kdo má odpovědnost za úrazy na turistických cestách, v lesích nebo na zajištěných horolezeckých cestách. Lidé někdy vycházejí z...
Pohádkové salaše, ale pozor na medvědy. Pokljuka ukazuje divokou tvář Slovinska
Slovinsko láká na pestrou alpskou krajinu, v jejímž srdci je Triglavský národní park. Právě v jeho tichých lesích a horských loukách se ukrývá náhorní plošina Pokljuka, která nabízí nespočet aktivit...
Kam mizí voda z Covão dos Conchos? Portugalská „černá díra“ klame tělem
Do nitra portugalského pohoří Serra da Estrela se nemálo turistů vydává kvůli Covão dos Conchos. Jezeru, které na první pohled vypadá, jako by voda z jeho hladiny odtékala rovnou do nitra Země....
O touze pochopit svět i selhání systému. Přeletím Annapurnu v balonu, říká Juračka
Touha vidět a alespoň trochu pochopit svět kolem sebe je nakažlivá a její šíření jsem přijal za svoje životní poslání. A mám to štěstí, že mohu přírodu poznávat jako přírodovědec s mikroskopem i jako...
Vyplatí se sezonní skipas? Rozhoduje počet dní na lyžích i termín nákupu
Sezónka nemusí být jen pro lyžaře, kteří jsou na svahu každý víkend. Pokud během zimy plánujete deset a více lyžařských dní, může začít dávat smysl překvapivě brzy. Zvlášť když ji pořídíte ještě před...
Panamerická dálnice končí v džungli. Darién zůstává divokou mezerou
Panamerická dálnice propojuje většinu amerického kontinentu, mezi Panamou a Kolumbií však náhle mizí v pralese. Oblast známá jako Darién Gap tvoří hustá džungle, bažiny, řeky a hory. Po desetiletí...
KVÍZ: Zažijte podzimní dovolenou v ČR bez davů. Znáte vrcholy, na které Češi zapomněli?
Podzim v Česku nemusí znamenat jen Sněžku, Kvildu nebo přeplněná horská střediska. Vedle známých vrcholů se v Krkonoších, na Šumavě, v Jizerských horách i Českém Švýcarsku skrývají cíle, které...
Prodej bytu 3+1 s lodžií, 68,5 m2, Dřevařská ulice, Cheb
Dřevařská, Cheb
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Obří obrazy z rýže. Čínská pole se proměnila v netradiční umělecký park
Na první pohled vypadají jako obyčejná rýžová pole. Stačí ale vystoupat na vyhlídkovou plošinu nebo se podívat na krajinu z dronu a objeví se něco zcela jiného. Zelené lány v čínské provincii Henan...
O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete
Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....