Sídlo kolaborantské vlády s vodou, která léčí. Vichy má temnou minulost

Na hladině řeky Allier se zrcadlí koruny kaštanů. Na konci května jsou ještě obsypané květy a jejich bílé svíce stoupají vzhůru podél promenád i lázeňských parků. Terasy restaurací se pomalu zaplňují, lázně přijímají první hosty, ale město zatím nepůsobí jako kulisa pro davy turistů. A právě tehdy má největší kouzlo.

Vichy je především městem vody. Ne dramatického pobřeží ani romantických kanálů, ale minerálních pramenů, které zde vyvěrají už od římských dob. Právě jim vděčí Francie za jeden ze svých nejslavnějších exportních symbolů. Voda Vichy Célestins, stáčená přímo na místě, má výrazně alkalický charakter a lehce nahořklou chuť, na kterou si člověk musí chvíli zvykat.

Samotný pramen je přístupný v Hall des Sources, elegantní secesní hale z přelomu století, kde si návštěvníci plní skleničky u mosazných kohoutků a ochutnávají s výrazem oscilujícím mezi znalým soustředěním a lehkým překvapením.

Kdy sem vyrazit? Ideálně na začátku června. Slunce už má sílu, ale vzduch ještě není těžký vedrem. Procházka mezi prameny a parky tehdy působí téměř terapeuticky. Stará lázeňská logika, založená na jednoduchém rytmu pohyb–voda–klid zde funguje dodnes.

Město bylo budováno pro bohaté. Za druhého císařství sem mířila aristokracie i vysoká buržoazie a Vichy tomu přizpůsobilo svou tvář. Dodnes tu stojí monumentální Grand Casino s navazující secesní operou, které by svou okázalostí nezapadlo ani v Paříži. Atraktivní jsou i desítky vil rozesetých v elegantních čtvrtích kolem Parc des Sources.

Procházka těmito ulicemi připomíná živý katalog evropské architektury přelomu století. Maurské ornamenty se střídají s normandskými věžičkami, secese sousedí s art decem a každá vila jako by chtěla být o něco okázalejší než ta vedlejší.

Stíny neveselé historie

Jenže Vichy není pouze lázeňská elegance a léčivé prameny. Historie tomuto městu přisoudila i mnohem temnější roli. V letech 1940 až 1944 bylo sídlem kolaborantské francouzské vlády, takzvaného vichistického režimu. Město se s touto kapitolou vyrovnává dodnes.

V Centru dějin a paměti Vichy, které sídlí v Hôtel du Pavillon Sévigné, je toto období zpracováno překvapivě otevřeně a bez zbytečných příkras.

Řeka Allier není mohutná, ale na jaře, kdy ji napájí tající sníh z Centrálního masivu, získává zvláštní klidnou důstojnost. Podvečerní promenáda od starého mostu směrem k moderním lázním Centre Thermal des Dômes patří k nejpříjemnějším místům ve městě.

Starší páry posedávají na lavičkách, kolem projíždějí cyklisté, děti běhají po nábřeží a restaurace servírují speciality regionu Bourbonnais. Třeba potée bourbonnaise, vydatný pokrm s vepřovým masem, zeleninou a místními klobáskami, nebo jemný sýr Saint-Nectaire z nedaleké oblasti Auvergne.

Vichy je město, které je potřeba přijmout celé. S jeho léčivými vodami i historickou zátěží, se secesní krásou i bolestivou minulostí. A právě na přelomu jara a léta, kdy kaštany rozkvétají a parky se ponoří do první syté zeleně, působí nejsilněji.

Věděli jste, že...

  • Napoleon III. přijížděl do Vichy pravidelně a město mu vděčí za svou současnou podobu. Císař inicioval přestavbu parků, nábřeží i lázeňské infrastruktury v 60. letech 19. století. Před jeho zásahy bylo Vichy provinčním městečkem.
  • Voda Vichy Célestins má pH 6,8 a přirozeně vysoký obsah hydrogenuhličitanu sodného. I proto ji francouzští kuchaři tradičně přidávají do těsta na crêpes a omelety pro jemnější texturu.
  • Operní dům Grand Casino z roku 1865 byl v době vzniku největším operním sálem ve Francii mimo Paříž. Dnes slouží jako kongresové centrum, přesto si zachoval původní interiér s pozlacenou štukaturou.
  • Ve Vichy sídlila v letech 1940–1944 diplomatická zastoupení téměř třiceti zemí světa, a to včetně USA, které francouzskou kolaborantskou vládu uznávaly až do roku 1942.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

