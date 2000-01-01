Jedna z nejkrásnějších vesnic celé Francie, živoucí skanzen středověké architektury? Taková pojmenování zavání spíš marketingem. Jako by vypadla z katalogu cestovní kanceláře, která už neví, jak někam přitáhnout ještě další turisty.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Jenže jihofrancouzský Estaing, ležící v departementu Aveyron, se skutečně řadí mezi tzv. Les Plus Beaux Villages. Tedy přeloženo: Jedny z nejkrásnějších vesnic Francie. A o jejím zařazení do tohoto prestižního žebříčku rozhodli sami Francouzi.
Autor: Christophe.Finot, Creative Commons
Estaing si místo mezi „elitou krásných míst“ skutečně vysloužil. Nemusíte o tom přemýšlet dlouho, stačit vám bude jediný pohled přes řeku Lot. Kouzlu sídla s pětistovkou stálých obyvatel snadno sami propadnete, dostane se vám pod kůži.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
První reakcí při pohledu na panorama Estaing ale bude spíš než údiv jisté nepochopení. Něco jako: „Proč nám tu místo slíbených fotek francouzské vesnice ukazujete kulisy z natáčení středověkého filmu?“ Je to ale naprosto v pořádku, takto Estaing skutečně vypadá.
Autor: Père Igor, Creative Commons
Kamenný most, zámek nad ním a domy namačkané pod skalou opravdu vypadají skoro stejně jako před několika staletími. Sídlo, které prodělalo největší stavební rozvoj mezi 13. a 18. stoletím, se zkrátka zastavilo v čase.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Estaing pochopitelně nevznikl proto, aby jednou okouzloval turisty. Vyrostl na tom nejpřístupnějším místě, kde bylo možné překročit řeku Lot. A právě odsud vedla jedna z nejdůležitějších cest jihozápadní Francie. Kdo chtěl obchodovat, putovat nebo dobýt kus světa, často procházel tudy.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Dominantou vesnice je zámek, který patřil jednomu z nejmocnějších rodů regionu. Pánové z d’Estaing jej vybudovali k ochraně brodu a kupecké stezky. Postupně hrad přestavěli na honosný zámek. Pohodlí si pak aristokraté užívali až do roku 1794, kdy byl jejich majetek za Velké revoluce konfiskován.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Spíš než dávná historie u zámku překvapí jeho novodobý příběh. V roce 2005 ho totiž koupil bývalý francouzský prezident, Valéry Giscard d’Estaing. Věřil, že tady jsou kořeny historie jeho rodiny.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Řeka Lot dnes působí poklidně, ale kdysi představovala hlavní dopravní tepnu kraje. Po vodě se převáželo víno, dřevo i další zboží, které živilo místní obyvatele. Bez řeky by Estaing nejspíš nikdy nezbohatl natolik, aby si mohl dovolit svůj impozantní zámek.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Koryto Lot tu měří na šířku pětatřicet metrů, ale řeka není hluboká. Letos v létě ji projdete, až na pár metrových tůní „skoro suchou nohou“. Ve středověku ale na to nesázeli a raději tu postavili pořádný kamenný most, Pont d’Estaing. Pochází z 15. století.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Na první pohled je to prostě starý kamenný most. Jenže už od středověku po něm mířily tisíce poutníků, kteří se vydali do Santiaga de Compostela. Proto se stal součástí světového dědictví UNESCO. Ne kvůli své velikosti, ale kvůli příběhům lidí, kteří po něm prošli.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Když dorazili poutníci cestou do Santiaga sem, měli před sebou těžké rozhodnutí. Mohli buď vystoupat na drsnou náhorní planinu Aubrac, nebo pokračovat mírnějším údolím řeky Lot. Estaing se stal místem, kde se odpočívalo, doplňovaly zásoby a často i měnily cestovní plány.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Most má ještě jedno malé tajemství. Uprostřed stojí kříž a socha Françoise d’Estaing, člena slavného šlechtického rodu, který zastával úřad biskupa. Most tak nebyl jen dopravní stavbou, ale také připomínkou toho, komu celé městečko patří. Pánové d’Estaing tu „vládli na zemi i na nebi“.
Autor: Calips, Creative Commons
Kostel Saint-Fleuret je zasvěcen světci, o kterém mimo department Aveyron slyšel jen málokdo. Přesto zrovna jeho ostatky přinesly městečku slávu. Když je sem ve 14. století nechal převézt kardinál Pierre d’Estaing, začali sem přicházet poutníci z širokého okolí.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Ostatky světce tu nejsou jen sakrální památkou, ale také věcí určité hrdosti místních. Kosti svatého Fleureta se totiž pokoušeli nejednou zbrojnoši a žoldnéři z okolních měst ukrást pro sebe.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Ve zdejších uličkách se nevyplatí spěchat. Domy nejsou stavěné podle pravítka, ale přizpůsobily se porůznu skalám, svahům i již existující zástavbě. Mnohé domy zdobí schodišťové věže, hrázdění nebo renesanční okna. Jsou to detaily, ale dotváří celek.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Tato mozaikovitost a nepravidelnost překrytá břidlicovými a doškovými střechami, která trochu připomíná Ankh-Morpork z knih Terryho Pratchetta, dává francouzskému Estaing atmosféru, kterou jiná města prostě nedovedou napodobit.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Okolní svahy pokrývají vinice, které navazují na tradici starou stovky let. Víno s označením AOC Estaing sice nepatří mezi zrovna nejslavnější francouzské apelace, ale o to větším překvapením bývá pro návštěvníky. Je to jeden z místních pokladů, který se většinou objevuje až po prohlídce památek.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Každý první červencový víkend se městečko obrací ke své minulosti. Ulicemi prochází procesí Saint-Fleuret, jehož kořeny sahají hluboko do středověku. Místní při něm neoblékají kostýmy kvůli turistům, ale udržují tradici, která se v rodinách předává z generace na generaci.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Středověk se do Estaingu vrací ještě jednou, tentokrát v září. Historické slavnosti promění celé centrum v živou scénu plnou rytířů, řemeslníků a dobové hudby. Kulisy není potřeba stavět – městečko je má rozestavěné a nachystané už několik staletí.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Estaing vůbec není velký. Pokud byste to počítali měřítkem autobusové jezeďácké exkurze, za dvě až tři hodinky máte „hotovo“. Église Saint-Fleuret, tedy Kostel svatého Fleureta, a prohlídka gotického mostu vám zaberou po půlhodině. Zámek a výstup na věž si říká o 90 minut času.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Takové pojetí si ale Estaing nezaslouží. Asi nejhezčí na celé vesnici je totiž to, že se vlastně moc nesnaží být atrakcí pro turisty. Žije si svým vlastním tempem.
Autor: Krzysztof Golik, Creative Commons
Nejlepší je tu nehonit se za pamětihodnostmi, ale začít u kávy nebo skleničky vína někde u náměstí. Jen tak sedět a koukat, nechat na sebe působit atmosféru místa. A teprve pak vyrazit na pomalé bloumání ulicemi, v nichž se za poslední staletí změnilo jen málo.
Autor: Mommeja, Creative Commons