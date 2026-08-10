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Dolomity praskají ve švech. Turisté čekají ve frontách kvůli jediné fotce
U slavného masivu Tre Cime di Lavaredo se tvoří dlouhé zástupy turistů, kteří čekají na možnost pořídit si ikonický snímek. Sociální sítě proměnily někdejší symbol alpské divočiny v místo, kde si...
Zapomeňte na Provence. Středověké Estaing patří k největším pokladům Francie
Jedna z nejkrásnějších vesnic celé Francie, živoucí skanzen středověké architektury? Taková pojmenování zavání spíš marketingem. Jako by vypadla z katalogu cestovní kanceláře, která už neví, jak...
Ceuta vypadá na mapě jako omyl. Toto potřebujete znát o kusu Španělska v Africe
Ze tří stran ji obklopuje Maroko, přesto je součástí Španělska i Evropské unie. Platí se tu eurem, mluví španělsky a místní volí své zástupce do španělského parlamentu. Příběh Ceuty je plný sporů o...
V polské vesnici vyrostla obří Panna Marie. Socha překonala i Krista v Riu
V polské Konotopii dokončili 55 metrů vysokou sochu Panny Marie. Monument, který se stal jedním z nejvyšších svého druhu v Evropě, má v koruně vyhlídkovou terasu a už brzy by mohl proměnit nenápadnou...
Česká Trója a protitankové překážky. Česká Kanada skrývá divočinu i romantiku
Rozsáhlé pásy hlubokých lesů, lesknoucí se hladiny nesčetných rybníků, majestátní památky i zapadlá místa, kde stěží chytíte signál. Česká Kanada si hýčká svůj romantický i drsně severoamerický ráz.
Peklo uprostřed Vysočiny. Na rozpálené stepi naměřil redaktor téměř 50 stupňů
V době, kdy se každé letní vedro stává argumentem v debatách o klimatických změnách, působí Mohelenská hadcová step jako připomínka, že některá místa byla rozpálená už dávno předtím. Tady totiž nejde...
Ceuta vypadá na mapě jako omyl. Toto potřebujete znát o kusu Španělska v Africe
Ze tří stran ji obklopuje Maroko, přesto je součástí Španělska i Evropské unie. Platí se tu eurem, mluví španělsky a místní volí své zástupce do španělského parlamentu. Příběh Ceuty je plný sporů o...
Zapomeňte na Provence. Středověké Estaing patří k největším pokladům Francie
Jedna z nejkrásnějších vesnic celé Francie, živoucí skanzen středověké architektury? Taková pojmenování zavání spíš marketingem. Jako by vypadla z katalogu cestovní kanceláře, která už neví, jak...
Na co zírá mašinfíra: Z Hanáckých Atén kolem Hostýna až do Valmezu
Další letní Mašinfíra nás zaveze z Hané přímo na Valašsko. Orchestrionem spolku Kroměřížská dráha si projedeme část takzvané trati Moravskoslezských měst. Začneme v Kroměříži, v Hulíně překřížíme...
Alexandr Veliký se tyčí nad ruinami. Severní Makedonie je zemí bizarních kontrastů
Není první volbou cestovatelů a právě v tom spočívá její kouzlo. Pompézní paláce střídají osmanské uličky a jen pár hodin od rušného Skopje se rozprostírá jedno z nejstarších jezer světa. Severní...
Byl jsem lúzr a vedl prázdný život. Chůze mi přinesla náplň, říká otec Via Slovakia
Slavomír Duchovič nalezl na dvojí pouti okolo Slovenska znovu smysl života a napsal o tom knížku. „Jenom jít po státní hranici přes lesy a hory by bylo málo. Cesta by měla mít hlubší význam,“...
Na kole za alpskými panoramaty a vínem po cyklostezkách v Rakousku
Rakousko se právem pyšní pověstí ráje pro cyklisty. S více než deseti tisíci kilometry značených a udržovaných tras si tu na své přijde opravdu každý – od rodin s dětmi, přes pohodové cykloturisty,...
Skrytý klenot Itálie. Procida láká pastelovými domy, klidem i bývalou věznicí
Pastelové domky namačkané jeden na druhém, úzké uličky vonící citrusy, temně modré moře a rybářské lodě pohupující se v přístavu. Italský ostrov Procida býval dlouho ve stínu slavnějších sousedů...
Od ledna 2027 se zpřísní pravidla pro powerbanky v letadle. Aerolinky nečekají
Od ledna 2027 začnou platit nová pravidla pro powerbanky v letadle. Cestující si smí vzít nejvýš dvě, každou s kapacitou do 100 Wh. Řada aerolinek se jimi řídí už teď.
Dodávkou s dětmi: Vydali jsme se jihem Čech po stopách jednookého hejtmana
Nový archeoskanzen v Trocnově má slušnou šanci stát se hvězdou letošní jihočeské turistické sezony. Ostatně kde jinde začít putování po stopách Jana Žižky z Trocnova než na místě, kde se podle...
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4 790 000 Kč
Dolomity praskají ve švech. Turisté čekají ve frontách kvůli jediné fotce
U slavného masivu Tre Cime di Lavaredo se tvoří dlouhé zástupy turistů, kteří čekají na možnost pořídit si ikonický snímek. Sociální sítě proměnily někdejší symbol alpské divočiny v místo, kde si...
Chladivá oáza v rozpáleném Římě. Ve stínu Orto Botanico si odpočinete
Když teploty v letním Římě začnou připomínat finskou saunu, je znalost stinného a chladivého místa k procházkám k nezaplacení. Naštěstí jen pár kroků od lidmi přeplněného centra existuje chladivá...