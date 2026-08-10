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Zapomeňte na Provence. Středověké Estaing patří k největším pokladům Francie

Radomír Dohnal
Jedna z nejkrásnějších vesnic celé Francie, živoucí skanzen středověké... Jenže jihofrancouzský Estaing, ležící v departementu Aveyron, se skutečně řadí... Estaing si místo mezi „elitou krásných míst“ skutečně vysloužil. Nemusíte o tom... První reakcí při pohledu na panorama Estaing ale bude spíš než údiv jisté... Kamenný most, zámek nad ním a domy namačkané pod skalou opravdu vypadají skoro... Estaing pochopitelně nevznikl proto, aby jednou okouzloval turisty. Vyrostl na... Dominantou vesnice je zámek, který patřil jednomu z nejmocnějších rodů regionu.... Spíš než dávná historie u zámku překvapí jeho novodobý příběh. V roce 2005 ho... Řeka Lot dnes působí poklidně, ale kdysi představovala hlavní dopravní tepnu... Koryto Lot tu měří na šířku pětatřicet metrů, ale řeka není hluboká. Letos v... Na první pohled je to prostě starý kamenný most. Jenže už od středověku po něm... Když dorazili poutníci cestou do Santiaga sem, měli před sebou těžké...
Jedna z nejkrásnějších vesnic celé Francie, živoucí skanzen středověké architektury? Taková pojmenování zavání spíš marketingem. Jako by vypadla z katalogu cestovní kanceláře, která už neví, jak někam přitáhnout ještě další turisty.

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