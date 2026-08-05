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Po stopách četníka Cruchota. Azurová riviéra nabízí víc než jen Saint Tropez

  8:30
I více než šedesát let po premiéře filmu Četník ze Saint Tropez má tato komedie...

I více než šedesát let po premiéře filmu Četník ze Saint Tropez má tato komedie stále své fanoušky. I proto se z městečka, kde se natáčela, stala turistická atrakce. | foto: Profimedia.cz

Mont Alban je jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst na celé Azurové riviéře....
Přední příčku nejkrásnějších vyhlídek si zaslouží také Colline du Château. Z...
Výhled na Nice, druhé nejnavštěvovanější město Francie, z Colline du Château
Nice je hned po Paříží druhé nejnavštěvovanější město ve Francii.
16 fotografií
I více než šedesát let po premiéře filmu Četník ze Saint Tropez má tato komedie stále své fanoušky. I proto se z městečka, kde se natáčela, stala turistická atrakce. Za návštěvu ovšem stojí i jeho okolí.

Jelikož samotné Saint Tropez nemá vlastní letiště, nejjednodušší je přiletět do hodinu a půl vzdálené Nice, pátého největšího města Francie, a začít své toulky právě tady. I toto místo má totiž co nabídnout. Zejména pokud toužíte po nočním životě a romantických procházkách po promenádě.

Není divu, že hned po Paříží jde o o druhé nejnavštěvovanější město ve Francii. Vaší pozornosti v Nice by určitě nemělo uniknout Musée Matisse, zasvěcené malíři Henri Matissovi. Nachází se ve čtvrti Cimiez v elegantní vile ze 17. století, obklopené olivovým parkem a poblíž římských arén.

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Předtím, než zamíříte na pláž, kterými je Nice proslulé, doporučujeme zapůjčit si auto a vydat se prozkoumat okolí města. Určitě vyjeďte autem na Mont Alban, jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst na celé Azurové riviéře.

Samotná pevnost bývá přístupná jen při organizovaných prohlídkách, ale vyhlídka kolem ní je volně přístupná – tam zkrátka musíte pořídit tu nejkrásnější fotku.

Mont Alban je jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst na celé Azurové riviéře....

Přední příčku nejkrásnějších vyhlídek si toto místo dělí ještě s Colline du Château. Tam se dostanete pěšky po schodech ze Starého Města, což zabere asi patnáct minut. Nebo můžete využít bezplatný výtah z ulice Quai des États-Unis.

Nice je nicméně především město pláží, moře a slunce. Mezi nejznámější místa stvořená pro dokonalý relax patří zejména Plage Beau Rivage, která se nachází kousek od Starého města, nebo Coco Beach, kde je mnohem méně turistů. Ale pozor, téměř všechny pláže jsou oblázkové, proto si nezapomeňte boty do vody.

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Pouhých 27 kilometrů od Nice leží mekka filmu – Cannes, kde se každoročně koná vyhlášený filmový festival. Co by kamenem dohodil od festivalového paláce pak najdete promenádu La Croisette s výhledem na pláž, která je, na rozdíl od té v Nice, písečná.

Podél pobřeží můžete doplout (nebo dojet autem) až do cíle vaší cesty, městečka Saint Tropez, které je i díky filmovým tvůrcům vyhlášeným letoviskem Francouzské riviéry. Ročně ho navštíví na šest milionů turistů.

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Městečko proslavili nejen filmoví četníci, ale i herečka Bridgitte Bardott, která zde žila až do své smrti v roce 2025.

Do Saint Tropez vedou pouze dvě příjezdové cesty. Během hlavní sezony ale bývají přetížené, proto počítejte s kolonami. Místní jsou zásadně proti výstavbě dálnice. A není divu. Už takhle je zde přelidněno.

A co si zde nesmíte nechat uniknout? Pokud čekáte město plné historie a památek, zklameme vás. Celé ho navíc projdete za jediný den. Hlavním lákadlem zde nejsou památky ani krásné pláže, ale filmové rekvizity.

Asi nebude překvapením, že nejfotografovanější četnickou služebnou je zde místní Gendarmerie Nationale, jejíž okenice a zdi jsou posety děkovnými dopisy francouzskému herci Louis de Funèsovi, který ztvárnil nezapomenutelného četníka Cruchota.

Mont Alban je jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst na celé Azurové riviéře. Samotná pevnost bývá přístupná jen při organizovaných prohlídkách, ale vyhlídka kolem ní je volně přístupná.
Přední příčku nejkrásnějších vyhlídek si zaslouží také Colline du Château. Z centra Nice se tam dostanete po schodech zhruba za patnáct minut.
Výhled na Nice, druhé nejnavštěvovanější město Francie, z Colline du Château
Nice je hned po Paříží druhé nejnavštěvovanější město ve Francii.
16 fotografií

I když se přímo v interiéru této strážnice nenatáčelo, protože štáb využil interiéry v Nice, slouží dnes služebna jako muzeum zasvěcené filmovým kulisám. K vidění jsou např. předměty z natáčení, uniformy i fotografie. Nechybí ani socha legendárního herce v životní velikosti. Možná vás překvapí, že měřil pouhých 164 centimetrů.

Dalším místem, které vám Četníky připomene, je restaurace Senequier, ze které je krásný výhled na jachty kotvící hned naproti. Bývá zde ale poměrně rušno.

Nicméně jen pár kroků odsud narazíte na klidné a malebné uličky, které vás svou romantikou překvapí a klidu si užijete dosyta. Zkrátka dovolená, jak má být.

Může se hodit

  • Doporučujeme ubytovat se mimo hlavní kolonádu, protože ceny ubytování přímo u pláže (ať už v Nice, nebo Saint Tropez) se šplhají do závratných výšin.
  • Pokud plánujete v oblasti navštívit také muzea a různé atrakce, doporučujeme zakoupit si French Riviera Pass, který umožňuje vstup do více než 60 atrakcí v okolí Nice, Monaca, Cannes, Antibes nebo Saint-Paul-de-Vence. Na tři dny stojí zhruba 1 600 korun.
  • Místa na parkování v centru města jsou v hlavní sezoně beznadějně přeplněná. Při výběru hotelu proto určitě dbejte na to, aby mělo vlastní parkovací stání.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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Témata: Nice, Francie, pláž

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