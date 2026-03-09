Hlavní město regionu Hauts-de-France (Horní Francie) v sobě snoubí to nejlepší z francouzské a vlámské kultury. Leží totiž jen pár kilometrů od belgických hranic a historicky patřilo do oblasti zvané Flandry. Tento region, který dnes zasahuje především do severní Belgie (tzv. Vlámska), v minulosti zahrnoval i část severní Francie.
Lille je sice oficiálně francouzské už od roku 1668, nicméně v architektuře, mentalitě i gastronomii je i dodnes velice silně přítomný belgický, konkrétně vlámský vliv. Už po několika minutách proplétání se úzkými dlážděnými uličkami historického centra zvaného Vieux-Lille (Staré Lille) navíc člověk pocítí typickou severskou atmosféru.
Přestože nebývá turisticky mimo hlavní sezonu masově vytížené jako například Paříž, pulzuje životem. Na svou poměrně kompaktní velikost, která zhruba odpovídá českému Kolínu, v něm žije kolem 238 tisíc lidí. Podle posledního sčítání lidu v roce 2023 se umístilo na desáté příčce nejlidnatějších měst Francie.
K živelné atmosféře přispívají také vysokoškoláci. Jen na dvou hlavních univerzitách – Université de Lille a Université Catholique de Lille – jich dohromady studuje přes 120 tisíc. A přestože se jedná o půdu Francie, jsou místní, snad i kvůli mase studentů mířících sem každý rok, vřelí a přívětiví.
Kolébka Charlese de Gaulla
Pokud preferujete slunné počasí, zamiřte raději do oblasti Provence na jihu Francie. V Lille totiž obdobně jako v nepříliš vzdáleném Londýně velmi často prší. Odrazy na mokrých dlažebních kostkách a zatažená obloha však dávají ještě více vyniknout pestrobarevným budovám. Rozmanitá architektura turisty donutí obrátit hlavu k obloze – kapkám deště navzdory.
Nepřehlédnutelnou dominantou města je 104 metrů vysoká zvonice Beffroi de l’Hôtel de ville de Lille. Ta se tyčí zhruba patnáct minut chůze od historického náměstí Grand Place a patří k hlavním symbolům města, které jsou k vidění na všech pohlednicích a magnetech. Věž se společně s radnicí dokonce dostala na seznam světového dědictví UNESCO.
V adventním období náměstí vždy rozzáří desítky stánků, které nabízejí francouzské, belgické nebo severoafrické speciality. Vánoční trhy pak tradičně doplňuje vyhlídkové kolo, které umožňuje shlédnout panorama města z ptačí perspektivy.
Při pohledu shora si nelze nevšimnout specifické a pestré architektury, kterou Lille postupně získalo díky několika různým mocnostem, jimž v minulosti podléhalo. Nejprve bylo v době svého vzniku v 11. století součástí flanderského hrabství. Významným městem se stalo jak kvůli strategické poloze, tak zejména díky obchodu s tkaninami.
K významnému rozkvětu pak došlo po připojení k Burgundskému vévodství ve 14. století. Když stál v čele vévoda Filip Dobrý, který byl ve své době pravděpodobně mocnější než francouzský král, Lille povýšilo na správní a finanční hlavní město.
Po smrti posledního burgundského vévody přešlo město prostřednictvím sňatku jedné z dědiček do rukou významného šlechtického rodu Habsburků. Poslední výrazný vliv na nynější podobu města tak mělo před francouzským dobytím v roce 1667 španělské království.
Za zmínku však rozhodně stojí také osobnost z více soudobé historie. Lille je totiž rodištěm jednoho z nejvýznamnějších francouzských politiků vůbec – generála a pozdějšího prezidenta Charlese de Gaulla. Zajímavou zastávkou po místních památkách je jeho rodný dům přetvořený v muzeum.
Za vstupné ve výši osm eur (zhruba 200 korun) můžete navštívit celou dvoupatrovou budovu, kterou vlastnili jeho prarodiče, a procházet místy, kde pobíhal malý Charles, budoucí prezident Francie. K vidění je mimo jiné také jeho křestní oděv a další osobní předměty z rodiny de Gaullů.
Na své si přijdou také sportovní fanoušci. Město reprezentuje v první lize klub Lille OSC, trojnásobný šampion Francie. Místní se při příležitosti sledování zápasů obvykle scházejí v četných sportovních barech, které utkání přenášejí na velkých obrazovkách a zajišťují jedinečnou atmosféru.
Místní pro sport celoročně využívají zelené srdce města – rozsáhlý park, který obepíná citadelu. Trasa kolem pevnosti ve tvaru pěticípé hvězdy se stala díky kombinaci přírodního terénu a upravených cest oblíbeným rekreačním místem.
Park je vyhledávaný i mezi turisty, kteří si po návštěvě jednoho z lillských estaminetů (tradičních restaurací, pozn. aut.) chtějí odpočinout a projít se, třeba po vydatném welshi.
Sýr se sýrem a nejlepší hranolky světa
A co je to ten welsh? I když se na první pohled může zdát, že tento pokrm původně z Walesu obsahuje pouze sýr s ještě více sýrem, není tomu úplně tak. Čedar sice tvoří podstatnou část talíře, uvnitř se však skrývá ještě zapečený chléb zalitý pivem.
Navrch lze podle preferencí ještě přidat volské oko. To vše se zajídá hranolkami nebo dalším pečivem. Jinými slovy – pokud si chcete zvýšit šance, že tuto pochoutku dojíte, je lepší nesnídat. Jednu z nejpoctivějších (i když také jednu z nejdražších) verzí připravuje v Lille podnik Les Compagnons de la Grappe.
Mezi další severské speciality, oblíbené také v Nizozemí a Belgii, patří jídlo carbonnade flamande, neboli vlámský guláš. Na ten si můžete za velice přívětivou cenu zajít přímo na historické náměstí Grand Place do restaurace Le Petit Bouillon Alcide. Nepřekvapí, že přílohou k tomuto jídlu jsou typicky opět hranolky.
V Lille si dokonce můžete zajít na ty nejlepší na světě. Titul v roce 2023 obdržel podnikatel Aurèle Mestré v kategorii autentické hranolky. Ochutnat je můžete v jedné z jeho poboček Friterie Mestré na ulici Rue Léon Gambetta. Nenechte se odradit dlouhou frontou, která se pravidelně tvoří ještě před otevírací dobou – objednávky se vyřizují rychle a čekání rozhodně stojí za to.
Brusel, Londýn i Paříž co by kamenem...
Dřívější strategická poloha Lille, díky které město obchodně prosperovalo, se nyní jeví jako příhodná zejména pro turisty, kteří chtějí během pobytu poznat i další evropská města. Do Paříže trvá cesta vysokorychlostním vlakem TGV pouhou hodinu. O dvě hodiny delší, zato výrazně levnější variantou je autobus.
Pro ještě více severský zážitek lze navštívit město Dunkerk, které je od Lille vzdálené jen necelých 80 kilometrů. Autobus vás ke známé pláži, kde se vylodili Spojenci za druhé světové války, dopraví za hodinu.
Od belgických hranic dělí Lille jen asi patnáct kilometrů. Do Bruselu se autobusem dostanete za hodinu a půl a zaplatíte jen kolem pěti eur. Cestu si lze o hodinu zkrátit vlakem. Snadno se můžete vydat také do menších perel regionu, například do Gentu nebo Brug, které je možné navštívit během jednodenního výletu.
Lákavou destinací je také Londýn ve Spojeném království, jednoduše dostupný například vysokorychlostním vlakem Eurostar. Jízda trvá přibližně hodinu a dvacet minut. Možností na jedno i vícedenní výlety z Lille je téměř nespočet. Jako poslední tip na výlet se nabízí například nizozemská města Rotterdam nebo Amsterdam, která jsou opět pohodlně dostupná vlakem i autobusem.