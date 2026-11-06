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Retrofuturistický sen. Francouzi postavili Grande-Motte, aby turisté neprchali

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Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70....

Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70. letech jako odvážná odpověď na odliv turistů do Španělska. Dnes znovu přitahuje milovníky architektury, kteří v bílých pyramidách, obloucích a křivkách objevují futuristickou vizi minulosti i stále živé přímořské město. | foto: Profimedia.cz

Ještě v první polovině 60. let tvořily pobřeží nedaleko Montpellier především...
Podobu nového letoviska navrhl architekt Jean Balladur. Místo tradiční...
Balladur se při navrhování inspiroval mimo jiné chrámy a pyramidami...
La Grande-Motte se začalo stavět v roce 1965 a jeho hlavní podoba vznikala na...
26 fotografií
Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70. letech jako odvážná odpověď na odliv turistů do Španělska. Dnes znovu přitahuje milovníky architektury, kteří v bílých pyramidách, obloucích a křivkách objevují futuristickou vizi minulosti i stále živé přímořské město.

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