Retrofuturistický sen. Francouzi postavili Grande-Motte, aby turisté neprchali
New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka
Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...
Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále
Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...
Kvůli snu obětoval syna. Po 28 letech dorazil Brit pěšky z Chile do Anglie
Bývalý britský výsadkář Karl Bushby se před 28 lety vydal na cestu, kterou měl podle původního plánu zvládnout za dvanáct let. Prošel pouštěmi, džunglemi i nehostinnými končinami Sibiře, přešel...
Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se
V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...
Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany
Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé...
Chystáte se v zimě do Zoo Praha? Mluvčí prozradil, která zvířata stojí za to
Myslíte, že zvířata v zimě jen odpočívají v teple? V Zoo Praha je to často naopak. Některá jsou za mrazů aktivnější než v létě, jiná si dokonce užívají sníh. Mluvčí Filip Mašek prozradil, co...
Z válečných trosek mezi evropskou elitu. Frankfurt vyrostl v německý Manhattan
Centrum evropského byznysu, jedna z nejbohatších metropolí starého kontinentu i nejméně německé z německých velkoměst. To vše platí o Frankfurtu nad Mohanem, nebo taky Mainhattanu, Bankfurtu či Big...
Retrofuturistický sen. Francouzi postavili Grande-Motte, aby turisté neprchali
Francouzské letovisko La Grande-Motte nedaleko Montpellier vzniklo v 60. a 70. letech jako odvážná odpověď na odliv turistů do Španělska. Dnes znovu přitahuje milovníky architektury, kteří v bílých...
Město, které si podmanilo Hedvábnou stezku. Samarkand psal dějiny Orientu
Jsou města, jejichž dějiny člověk hledá v muzeích, a pak je tu Uzbekistán se svým Samarkandem. Tyrkysové kupole, obrovské vstupní portály a stěny pokryté modrými dlaždicemi připomínají dobu, kdy tudy...
Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále
Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je...
Hory i cesta do práce. Elektrokolo se stává univerzálním dopravním prostředkem
Elektrokola už dávno nejsou jen pomocníkem pro ty, kteří si chtějí usnadnit šlapání do kopce. Stále častěji slouží k cestám do práce, víkendovým výletům i sportovní jízdě v náročném terénu. S jejich...
Město, které vzniklo díky uvařeným ptákům. Tbilisi voní sírou a chutná po víně
Barevné balkony, vůně síry, víno z hliněných nádob a za městem Kavkaz, který se zvedá až nad pět tisíc metrů. Gruzie umí během jediného dne vystřídat několik úplně odlišných světů.
New York v celé své kráse i šílenství. Projděte se po ulicích Velkého jablka
Říká se, že každé město má svého dvojníka. Ovšem hledat město podobné Velkému jablku je naprosto zbytečné, protože to prostě neexistuje. New York je na světě jedinečný, jedinečně divoký, rozmanitý,...
Karavany už nestačí, na brněnském výstavišti letos poprvé rozbalí i stany
Nejnovější obytné vozy, karavany, vestavby, kempingové vybavení i moderní technologie pro cestování. To všechno najdou lidé na výstavišti, kde ve čtvrtek začíná veletrh Caravaning Brno. Pořadatelé...
Schladming-Dachstein: Kde nejmenší lyžují zdarma a dospělí se nenudí
Ráno první oblouky ve sněhu, odpoledne závod na sáňkách a večer horká čokoláda s výhledem na zasněžené vrcholy. Ve štýrském Schladmingu-Dachsteinu není těžké zapomenout na školní úkoly, pracovní...
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Do Norska odjela na čtyři měsíce. Zůstala a založila rodinu. Česko mi nechybí, směje se
V devatenácti letech opustila rodnou Moravu a odjela jako au pair do Anglie. Místo plánovaného roku nakonec Monika Luk strávila v zahraničí už třináct let. Žila také na Novém Zélandu. Dnes má...
Muzeum může mít opravdu všechno. V italském Trentinu vystavují i patníky
Na první pohled obyčejné silniční patníky, ve skutečnosti připomínky legendárních cyklistických výkonů. V italském Trentinu vzniklo muzeum, které vzdává hold nejen historii silnic, ale také...