Posledních sto výškových metrů bylo tvrdých hlavně proto, že jsme stezku vedoucí až na vrchol měli před sebou – či spíše nad sebou – jako na dlani. Tedy žádné utěšování se typu „za další zatáčkou už tam určitě budeme“. Na vrcholu Puy de Sancy, nejvyššího bodu Francouzského středohoří (1 885 m n. m.), je malá vyhlídková platforma s panoramaty bližších i vzdálenějších kopců. Jak jsme si už v této krajině zvykli, je to kruhový rozhled do všech světových stran. Na horských hřbetech totiž neroste žádná stromová vegetace, a tak dalekým vistám nic nebrání.
Francouzské středohoří (Massif Central) je největším geografickým celkem Francie. Také však patří k nejřidčeji zalidněným. Že by jeden z posledních turistických rájů Evropy, který ještě neobjevily davy?