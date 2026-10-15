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Majáky nad útesy i hřbitov lodí. Toto jsou místa, kvůli kterým jet do Bretaně

  4:00
Bretaňský poloostrov v severozápadní Francii patří k velmi rozmanitým částem...

Bretaňský poloostrov v severozápadní Francii patří k velmi rozmanitým částem země. | foto: Profimedia.cz

Bretaň je neodmyslitelně spjata s majáky, kterých se na poloostrově tyčí...
Bretaň je neodmyslitelně spjata s majáky, kterých se na poloostrově tyčí...
Mys Fréhel je významnou ptačí lokalitou a součástí Smaragdového pobřeží, tudíž...
Od majáku na mysu Fréhel vede pobřežní stezka po útesech ke středověké pevnosti...
14 fotografií
Atlantik tu naráží do vysokých útesů, nad pobřežím stojí desítky majáků a mezi skalami ukrývá krajina stopy dávné historie. Bretaň nabízí místa, která mají mnohem blíž k divokému konci světa než k představě klasické Francie. A právě na podzim, kdy pobřeží bičuje vítr a turistů ubývá, je ideální čas některá z nich objevit.

Bretaňský poloostrov v severozápadní Francii patří k velmi rozmanitým částem země. Najdete tu divoké útesy, historické památky i krásnou přírodu. Během října a listopadu zde sice bývá počasí proměnlivé a deštivější, o to méně turistů zde ale potkáte.

Naplánujte si proto prodloužený víkend v Bretani právě na podzim a zaručeně ušetříte na letenkách i ubytování. Z Paříže se sem pohodlně dostanete vysokorychlostním vlakem. A jestli vám nevadí vítr, užijete si skutečně dosyta – právě sychravé počasí totiž dodává bretaňskému pobřeží působivou atmosféru, která naplno splní vaše očekávání.

Čtenáři cestují: Dramatická Bretaň dýchá historií v každém městečku

Bretaň je neodmyslitelně spjata s majáky, kterých se na poloostrově tyčí desítky. Na některé z nich můžete dokonce vystoupat a na vlastní kůži pocítit divoký vítr ve vlasech. Obvyklá výška těchto strážců pobřeží se totiž pohybuje kolem 35 až 50 metrů.

Jeden z nich stojí na mysu Fréhel a určitě byste ho při své cestě neměli minout. Útesy zde dosahují výšky závratných 70 metrů nad mořem a jejich barvy se mění podle světla – od růžové a červené až po šedé odstíny.

Masiv je zároveň významnou ptačí lokalitou a součástí Smaragdového pobřeží, tudíž si zde můžete užívat krásného výhledu za zpěvu všemožných mořských ptáků. Od majáku vede pobřežní stezka po útesech ke středověké pevnosti Fort la Latte.

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Zatoužíte-li po troše tajemna, zavítejte na mys Pointe du Raz, který je vyhledávaným místem turistů. Na podzim a v zimě je zde příliv a odliv podtržen větrným počasím, což vytváří nezaměnitelného genia loci. A také záruku nevšedních fotografií do vašeho cestovního deníku.

Stejně jako pobřeží je nádherné i vnitrozemí, které čítá spoustu jedinečných památek. Za návštěvu určitě stojí kaple Saint-Gonéry v Plougrescantu, která vás na první pohled zaujme nápadně nakloněnou věží. Právě díky ní je stavba unikátní, i když původním úmyslem to nebylo. Slabé základy kaple způsobily, že se posunula na jednu stranu a věž na druhou. Uvnitř kaple na vás pak čekají nádherné románské malby.

A hlavní město Bretaně Rennes? Věřte, že vás nezklame. Historické centrum nabízí malebné hrázděné domy, galerie i Musée des Beaux-Arts. Za návštěvu stojí také náměstí Place de la Mairie, které lemují historické budovy včetně výrazné radnice a opery. Stačí se jen posadit do některé z místních kaváren a chvíli pozorovat městský cvrkot.

Pokud zatoužíte poznat Bretaň se vším všudy, zamiřte také do malebného městečka Camaret-sur-Mer na západním konci poloostrova Crozon. K jeho nejvýznamnějším památkám patří Tour Vauban, součást opevnění zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO.

Bretaň je neodmyslitelně spjata s majáky, kterých se na poloostrově tyčí desítky. Jeden z nich stojí na mysu Fréhel.
Bretaň je neodmyslitelně spjata s majáky, kterých se na poloostrově tyčí desítky. Jeden z nich stojí na mysu Fréhel.
Mys Fréhel je významnou ptačí lokalitou a součástí Smaragdového pobřeží, tudíž si zde můžete užívat krásného výhledu za zpěvu mořských ptáků.
Od majáku na mysu Fréhel vede pobřežní stezka po útesech ke středověké pevnosti Fort la Latte.
14 fotografií

Nedaleko se nachází také hřbitov lodí – řada vraků starých rybářských plavidel, která tu postupně podléhají zubu času. Kousek od města pak můžete obdivovat pravěké menhiry v lokalitě Lagatjar.

Bretaň je známá tradiční výrobou soli. Na jihu její historické části leží město Guérande obklopené rozsáhlými solnými močály, kde se sůl z vod Atlantiku získává ručně pradávným způsobem. Samotné město stojí za návštěvu také díky zachovalému středověkému opevnění. Hradby dlouhé zhruba 1,4 kilometru dodnes obepínají historické centrum se čtyřmi branami. Ať už vás do Bretaně přivedou majáky, pobřeží, historie nebo místní gastronomie, jedno je jisté – nudit se tu nebudete.

Bretaň: Tipy na cestování

  • Do Bretaně jezdí vlaky TGV z pařížského letiště Charles de Gaulle. Cesta trvá zhruba dvě hodiny. Vydat se sem můžete i autem. Z Prahy vám bude jízda trvat bez přestávek čtrnáct hodin.
  • Pokud budete chtít domů přivézt tematický suvenýr, nesmíte opomenout ručně sbíranou sůl. Za malý pytlíček zaplatíte asi 150 korun.
  • Do Bretaně se vyplatí vzít si pevné boty a větrovku nebo pláštěnku. Počasí zde je nevyzpytatelné stejně jako nerovný terén.
  • Nedílnou součástí bretaňské kuchyně jsou ryby, humři, ústřice a jiné dary moře.
  • Pokud chcete poznat Bretaň v celé její kráse a bez kompromisů, naplánujte si týdenní dovolenou. To nejpodstatnější ale stihnete i během víkendu.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Majáky nad útesy i hřbitov lodí. Toto jsou místa, kvůli kterým jet do Bretaně

Bretaňský poloostrov v severozápadní Francii patří k velmi rozmanitým částem...

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